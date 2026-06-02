Cảnh báo khẩn: Loại pizza đông lạnh phổ biến bán tại Costco và Walmart bị thu hồi vì nguy cơ nhiểm khuẩn nghiêm trọng

Một sản phẩm bánh mì phô mai đông lạnh thuộc thương hiệu Motor City Pizza Co, được phân phối rộng rãi tại các hệ thống bán lẻ lớn như: Costco, Walmart, Target, Kroger và Publix, vừa bị thu hồi trên toàn nước Mỹ do lo ngại liên quan đến nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella từ nguyên liệu sữa bột sử dụng trong quá trình sản xuất.

Theo thông báo ngày 29/5 từ Champion Foods LLC, công ty có trụ sở tại New Boston, bang Michigan (Mỹ), doanh nghiệp này đã tự nguyện tiến hành thu hồi sản phẩm Motor City Pizza Co. 5 Cheese Bread sau khi phát hiện sản phẩm có chứa một thành phần được sản xuất từ nguồn sữa bột nằm trong diện thu hồi trước đó.

Động thái này là một phần trong làn sóng thu hồi thực phẩm liên quan đến sữa bột khô có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella đang diễn ra tại Mỹ. Trước đó, nhiều loại thực phẩm khác, từ các sản phẩm hạt hỗn hợp đến khoai tây chiên, cũng đã bị rút khỏi kệ hàng vì sử dụng nguyên liệu có liên quan đến nguồn sữa bột bị nghi ngờ nhiễm khuẩn.

Sản phẩm bị thu hồi do lo ngại nhiễm khuẩn salmonella

Theo thông tin từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Salmonella là một nhóm vi khuẩn có thể gây bệnh salmonellosis, một dạng ngộ độc thực phẩm phổ biến.

Người nhiễm khuẩn thường gặp các triệu chứng như: tiêu chảy, sốt và đau bụng. Trong một số trường hợp, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc những người có hệ miễn dịch suy giảm, bệnh có thể diễn biến nghiêm trọng hơn và gây ra các biến chứng nguy hiểm.

Sản phẩm bị thu hồi lần này là Motor City Pizza Co. 5 Cheese Bread, loại bánh mì phủ hỗn hợp 5 loại phô mai đông lạnh. Theo nhà sản xuất, sản phẩm được làm từ hỗn hợp sốt phô mai có chứa gia vị do một nhà cung cấp bên thứ ba sản xuất. Nhà cung cấp này đã sử dụng nguồn sữa bột thuộc diện thu hồi từ California Dairies, Inc., khiến sản phẩm cuối cùng bị ảnh hưởng.

Champion Foods LLC cho biết loại sữa bột bị thu hồi không được công ty mua trực tiếp mà được cung cấp cho một đơn vị sản xuất gia vị trung gian. Chính đơn vị này đã sử dụng nguyên liệu trên để tạo ra hỗn hợp gia vị được dùng trong công thức sốt 5 loại phô mai của sản phẩm.

Các lô hàng nằm trong diện thu hồi bao gồm cả quy cách đóng gói đơn và đóng gói đôi.

Đối với sản phẩm gói đơn, mã UPC là 87037500511, với hạn sử dụng từ ngày 4/2/2027 đến ngày 21/4/2027.

Đối với sản phẩm gói đôi, mã UPC là 870375005098, với hạn sử dụng từ ngày 3/2/2027 đến ngày 25/3/2027.

Những sản phẩm này đã được phân phối đến nhiều nhà bán lẻ lớn trên toàn nước Mỹ, trong đó có Costco và Walmart, hai chuỗi bán lẻ có lượng khách hàng rất lớn.

Dù vậy, nhà sản xuất cho biết đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào bị bệnh hoặc gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến các sản phẩm nằm trong diện thu hồi.

Các chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến cáo những người đã mua sản phẩm Motor City Pizza Co. 5 Cheese Bread thuộc các lô hàng nêu trên không nên tiếp tục sử dụng. Người tiêu dùng nên kiểm tra thông tin mã UPC và hạn sử dụng trên bao bì để xác định liệu sản phẩm mình đang sở hữu có nằm trong diện thu hồi hay không.

Nguồn: MYSA