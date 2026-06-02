Người phụ nữ chi hơn 930 triệu đồng mua vàng, khách vừa ra khỏi cửa chủ tiệm lập tức báo công an

Ngày 25/5 tại 1 thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một người phụ nữ họ Lý ngoài 70 tuổi đến một cửa hàng vàng trong thành phố để mua số vàng trị giá hơn 240.000 NDT (hơn 930 triệu đồng).

Sau khi bà Lý rời cửa hàng, quản lý ca trực nhớ lại quá trình giao dịch và cảm thấy có nhiều điểm bất thường. Một người cao tuổi đột ngột mua lượng vàng lớn nhưng lại có biểu hiện lo lắng, căng thẳng, khá giống những trường hợp bị lừa đảo qua điện thoại mà cảnh sát từng tuyên truyền.

Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, nhân viên cửa hàng đã chủ động liên hệ với cảnh sát khu vực và cung cấp thông tin về khách hàng. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng xác minh và nhận định đây rất có thể là một vụ lừa đảo giả danh cơ quan công an.

Theo kinh nghiệm điều tra, các đối tượng thường yêu cầu nạn nhân mua vàng rồi giao ngay trong ngày nhằm tránh bị phát hiện hoặc ngăn chặn. Ngay lập tức, lực lượng chức năng liên tục gọi điện cho bà Lý nhưng vẫn không có phản hồi.

Không bỏ cuộc, các cán bộ chuyển sang gửi tin nhắn cảnh báo khẩn cấp. Trong nội dung tin nhắn, cảnh sát khẳng định bà đang bị lừa đảo và yêu cầu lập tức liên hệ với cơ quan công an gần nhất. Sau nhiều tin nhắn liên tiếp, cuối cùng bà Lý cũng nghe máy.

Sau nhiều phút giải thích, bà Lý mới dần nhận ra mình đã trở thành mục tiêu của một đường dây lừa đảo. Lúc đó, bà đã đến gần địa điểm hẹn giao vàng với nhóm đối tượng. Công an quận Đông Bảo lập tức phối hợp với Công an thành phố Kinh Châu để tổ chức ngăn chặn.

Các cán bộ yêu cầu bà tuyệt đối không giao vàng cho bất kỳ ai và nhanh chóng đến đồn công an gần nhất để được hỗ trợ. Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra và xác nhận toàn bộ 5 thỏi vàng bà mang theo vẫn còn nguyên vẹn, đồng thời đưa bà Lý về nhà an toàn.

Cảnh sát kịp thời ngăn chặn bà Lý không bị kẻ xấu lừa đảo

Theo lời khai của bà Lý, từ cuối tháng 4/2026, bà bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cảnh sát. Ngay khi bắt máy, đối phương thông báo bà đang bị nghi ngờ liên quan đến một vụ án vi phạm pháp luật và phải tuyệt đối hợp tác điều tra.

Nhóm lừa đảo liên tục nhấn mạnh đây là “vụ án bí mật”, yêu cầu bà không được tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả người thân trong gia đình. Vốn là người sống chân chất, chưa từng vướng vào các vấn đề pháp lý, bà Lý vô cùng hoang mang. Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống, bà làm theo mọi hướng dẫn của những người tự xưng là cán bộ điều tra.

Theo yêu cầu của đối phương, bà tải một ứng dụng lạ về điện thoại. Trong gần một tháng sau đó, bà phải duy trì liên lạc thường xuyên với nhóm này qua các cuộc gọi video để “báo cáo tình hình” và “phối hợp điều tra”.

Trong suốt quá trình đó, các đối tượng liên tục gây áp lực tâm lý, đe dọa và từng bước thao túng suy nghĩ của nạn nhân. Đến ngày 25/5, khi nhận thấy bà Lý đã hoàn toàn tin tưởng, chúng nói rằng số tiền trong tài khoản của bà có dấu hiệu bất thường và cần được kiểm tra.

Do bà không thành thạo các thao tác chuyển khoản điện tử, các đối tượng hướng dẫn bà đổi tiền thành vàng rồi giao cho “người của tổ chuyên án”. Sau khi hoàn tất quá trình xác minh, toàn bộ tài sản sẽ được hoàn trả. Sau khi hoàn tất giao dịch, bà lên chiếc taxi do chính nhóm lừa đảo sắp xếp và di chuyển tới điểm hẹn để giao vàng theo chỉ dẫn.

Cơ quan chức năng tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cho biết, giả danh công an, viện kiểm sát hoặc tòa án vẫn là một trong những thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý lo sợ của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, để thao túng và chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát địa phương nhấn mạnh, các cơ quan tư pháp không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền, mua vàng hay giao tài sản để phục vụ điều tra hoặc chứng minh vô tội. Khi nhận được những cuộc gọi tương tự, mọi người cần bình tĩnh xác minh thông tin và liên hệ ngay với cơ quan chức năng để được hỗ trợ.