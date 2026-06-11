Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2026 lạ và hay quá: Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"?

Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào bài thi Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây cũng là kỳ thi đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với nhiều thay đổi về cấu trúc đề thi và định hướng đánh giá năng lực.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, môn Ngữ văn được tổ chức theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Đề thi tiếp tục hướng đến việc đánh giá khả năng đọc hiểu, tư duy, cảm thụ văn học và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh vào các vấn đề thực tiễn.

Môn Ngữ văn được tổ chức theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h35 và kết thúc vào 9h35.

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT chính thức:

Theo đó, đề thi gồm 2 phần là Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm). Trong đó, phần Đọc hiểu yêu cầu sĩ tử đọc văn bản mang tên "CODE VÀ CÁT - Những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới" và thực hiện các yêu cầu của đề như giải thích nghĩa của cụm từ, nhận xét mối liên hệ giữa luận đề và các luận điểm, cũng như trình bày quan điểm về việc cần sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như thế nào để tạo nên sự cộng hưởng trí tuệ...

Về phần Viết, thí sinh sẽ đối mặt với 2 câu hỏi. Câu 1 được đánh giá là hay, thực tế với nội dung liên quan đến những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới, từ đó thí sinh cần viết một đoạn văn nghị luận để trả lời câu hỏi: "Làm thế nào để có những 'Steve Jobs Việt Nam'?". Ở câu 2, thí sinh sẽ phân tích bài thơ Những Chiếc Lá của nhà thơ Nguyễn Đình Thi.

Đối với môn Ngữ văn, đáp án chỉ đóng vai trò định hướng chấm thi. Thí sinh hoàn toàn có thể đạt điểm tốt với những cách diễn đạt, lập luận và cảm nhận khác nhau, miễn là bám sát yêu cầu của đề bài, bảo đảm tính logic và sức thuyết phục trong bài viết.