Vì sao người trẻ am hiểu công nghệ vẫn liên tục sập bẫy tín dụng đen và lừa đảo online?

Bi kịch từ những khoản vay qua App và đa cấp 4.0

Theo thống kê sơ bộ, trong những năm qua, người dân Việt Nam đã thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng vì các chiêu trò lừa đảo trực tuyến. Song hành với đó là sự bành trướng của các cạm bẫy tín dụng đen qua app, vươn vòi bạch tuộc đến nhóm đối tượng sinh viên và người lao động trẻ với mức lãi suất cắt cổ lên tới 1.000 - 2.000%/năm.

Thực tế ghi nhận vô số trường hợp người trẻ bắt đầu với tâm lý vay mượn tạm thời để phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngắn hạn, nhưng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi lãi mẹ đẻ lãi con. Điển hình là những khoản vay vỏn vẹn 5 triệu đồng, nhưng chỉ sau 1 tuần đã phình to thành khoản nợ 20 triệu đồng.

Sự thiếu kinh nghiệm xử lý khủng hoảng đẩy những người trẻ vào vòng xoáy "vay app mới để trả app cũ". Hậu quả không chỉ dừng lại ở sự kiệt quệ tài chính mà còn là chuỗi ngày bị khủng bố tinh thần, bôi nhọ danh dự trên mạng xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả gia đình và người thân.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh tín dụng đen, sự thiếu hiểu biết về bản chất của đầu tư kết hợp cùng tâm lý khát khao làm giàu "Nhanh - Nhiều - Dễ" đã khiến nhiều người trẻ ngày nay dễ dàng sập bẫy các mô hình đa cấp thế hệ mới.

Thời gian qua, Bộ Công an đã liên tục phát đi cảnh báo và khởi tố hàng loạt mô hình đa cấp 4.0, đặc biệt là các sàn Crypto/Forex gắn mác "bao lỗ". Điểm chung của những cái bẫy này là đánh trúng vào lòng tham và sự ngây thơ của những người muốn nhân tài khoản lên nhiều lần mà không cần bỏ công sức nghiên cứu thị trường

Trang bị kiến thức phòng thủ tài chính đầu đời

Đứng trước sự bủa vây của các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, việc chỉ đưa ra những lời khuyên chung chung là không đủ. Gần đây, cuốn sách “Tài chính tuổi 20 - Đừng để thanh xuân trôi qua, nợ nần ở lại” của tác giả Cú Thông Thái đã chỉ ra rằng rào cản lớn nhất của người trẻ không phải là thiếu tiền, mà là thiếu một màng lọc kiến thức để bảo vệ số vốn ít ỏi của mình.

Thay vì tập trung vẽ ra những phương pháp làm giàu nhanh, ấn phẩm này đóng vai trò như một cẩm nang sinh tồn thực chiến. Sách là tấm khiên vững chắc giúp người trẻ phòng thủ trước những kẻ móc túi tinh vi nhất hiện nay: Từ Deepfake Al gọi video mượn tiền giả danh người thân, các sàn Crypto "bao lỗ" (thực chất là lừa đảo), cho đến việc tránh xa đường dây tử thần của các App vay tiền Tín dụng đen,...

Ảnh trích trong cuốn Tài chính tuổi 20

3 nguyên tắc cốt lõi để bước qua cạm bẫy tài chính

Để không trở thành nạn nhân tiếp theo của các ma trận lừa đảo, bạn hãy nhớ kỹ 3 nguyên tắc này:

﻿Thứ nhất, cảnh giác với mọi cam kết "lợi nhuận cao - rủi ro bằng không": Trong tài chính, lợi nhuận luôn tỷ lệ thuận với rủi ro. Những lời hứa hẹn từ các sàn giao dịch lừa đảo thực chất chỉ là biến tướng của mô hình Ponzi. Người trẻ cần khắc cốt ghi tâm: Không có con đường làm giàu nào vừa nhanh, vừa nhiều, lại vừa dễ dàng.

Thứ hai, tuyệt đối nói không với "vay nợ tiêu dùng" phi pháp: Khi dòng tiền thâm hụt, giải pháp không phải là tìm đến các app vay tiền giải ngân trong 5 phút. Thay vào đó, hãy áp dụng kỷ luật thắt chặt chi tiêu. Việc ép bản thân sống dưới mức thu nhập để vá lại lỗ thủng của ví tiền luôn an toàn hơn việc nhắm mắt vay nặng lãi.

Thứ ba, tập trung xây dựng "Tam giác vốn" thay vì đánh cược vận may: Tài sản bền vững nhất của tuổi 20 không phải là những đồng tiền ảo trên mạng, mà là sự cân bằng giữa 3 yếu tố: Vốn Kỹ năng, Vốn Xã hội và Vốn Tài chính. Việc đầu tư thời gian để nâng cấp chuyên môn và năng lực tư duy sẽ tạo ra một tỷ suất sinh lời dài hạn và không bao giờ lo sợ bị thị trường đánh cắp.

Trong kỷ nguyên số, một quyết định sai lầm có thể phải trả giá bằng cả thanh xuân làm việc để gánh nợ. Do đó, việc chủ động trang bị kiến thức tài chính và nhận diện rõ các cạm bẫy 4.0 không còn là một lựa chọn, mà là kỹ năng sinh tồn bắt buộc. Sự giàu có bền vững luôn đòi hỏi thời gian, kỷ luật và một nền tảng phòng thủ vững vàng trước mọi cám dỗ từ thị trường.