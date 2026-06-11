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Đã có hình thức xử lý người phụ nữ 'chặt chém' khách tây 420.000 đồng 10 chiếc bánh rán

| | Sống

Nam du khách nước ngoài đăng một số đoạn video về trải nghiệm mua bánh rán tại phố cổ, đoạn gần quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trên mạng xã hội Tiktok. Đoạn video đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một nam du khách mua 10 chiếc bánh rán với giá 420 nghìn đồng trên phố cổ Hà Nội thì vào tối 10/6, thông tin trên Thanh Niên, một lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã xác định được danh tính người phụ nữ bán hàng.

Theo đó, người phụ nữ bán bánh rán trong clip được xác định là bà Phạm Thị Y. (50 tuổi, thường trú tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh). Tổ Cảnh sát trật tự đã mời bà Y. về trụ sở để làm rõ nội dung phản ánh. Qua làm việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 225.000 đồng đối với bà Phạm Thị Y. về hành vi bán hàng rong nhỏ lẻ không đúng quy định.

Bên cạnh đó, tổ công tác còn tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở bà Y. thực hiện việc niêm yết và bán hàng đúng giá, không có hành vi thu tiền bất hợp lý đối với khách hàng, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài, nhằm góp phần giữ gìn hình ảnh văn minh, thân thiện của thủ đô Hà Nội.

(Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip do nam du khách ghi lại trải nghiệm mua bánh rán tại phố cổ, đoạn gần quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đoạn clip đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Trong clip, nam du khách đang đi bộ trên đường thì được một phụ nữ bán hàng rong mời chào mua bánh.

Khi vị khách thắc mắc về tên gọi của món bánh, người bán dùng chiếc kẹp mang theo kẹp một chiếc bánh trao tận tay anh nếm thử. Sau đó du khách nam có hỏi giá tiền nhưng người phụ nữ không trả lời hay đưa ra ký hiệu nào để hồi đáp thắc mắc của anh. Người này chỉ du khách đi lên vỉa hè rồi nhanh tay gắp nhiều chiếc bánh rán cho vào túi nilon.

Chỉ đến khi nam du khách ra hiệu không muốn mua thêm, chị mới dừng lại. Tổng cộng, khoảng 10 chiếc bánh đã được cho vào túi và một chiếc bánh du khách đang thưởng thức. Cuối cùng túi bánh có giá 150.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều người xem tinh ý phát hiện, khi nam du khách đưa tờ 500.000 đồng, người bán bánh rán chỉ trả lại 80.000 đồng. Điều đó có nghĩa là túi bánh rán nhỏ có giá 420.000 đồng.

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

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