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Mang điều khiển điều hòa đi thi để 'cầu đỗ', nữ sinh Hà Nội nói lý do bất ngờ

| | Sống

Mang vật cầu may, tranh thủ nhẩm lại kiến thức đến phút cuối, nhiều sĩ tử có cách riêng để lấy lại sự tự tin trước môn thi mở màn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 , nhiều thí sinh có những cách riêng nhằm giảm bớt căng thẳng và lấy lại sự tự tin trước giờ bước vào phòng thi sáng 11/6.

Tại điểm thi Trường THCS Giảng Võ (phường Giảng Võ, Hà Nội), em Bảo Trinh - Học sinh Trường THPT Thực Nghiệm, gây chú ý khi mang theo một chiếc điều khiển điều hòa như vật may mắn đặc biệt trong ngày thi.

Trinh chia sẻ, trong tiếng Nhật, từ chỉ điều khiển điều hòa có cách phát âm gần giống với cụm từ mang ý nghĩa “thi đỗ”. Chính vì vậy, em quyết định mang theo món đồ nhỏ này với mong muốn gặp nhiều may mắn và đạt kết quả như kỳ vọng. Tuy nhiên, theo đúng quy chế em vẫn sẽ gửi vật dụng này ở khu vực gửi đồ.

Em Bảo Trinh mang theo chiếc điều khiển điều hoà để cầu may mắn.

“Em mong mình sẽ đỗ vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Nguyện vọng của em cần khoảng 25-26 điểm nên cũng khá áp lực” , Trinh nói.

Nữ sinh có một đêm mất ngủ trước ngày thi. Do hồi hộp và lo lắng, đến hơn 1h sáng em mới có thể chợp mắt. Dù vậy, Trinh vẫn giữ tinh thần lạc quan và hy vọng đề thi Ngữ văn sẽ có nội dung liên quan đến chủ đề trí tuệ nhân tạo - lĩnh vực em đặc biệt quan tâm.

Không riêng Bảo Trinh, nhiều thí sinh cũng tận dụng từng phút cuối cùng trước giờ phát đề để ôn lại kiến thức. Ngồi trong khuôn viên điểm thi, em Khôi Nguyên - sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân liên tục lẩm nhẩm các ý chính, phương pháp làm bài môn Ngữ văn.

Nguyên không tập trung học tủ bất kỳ nội dung nào mà chủ yếu hệ thống lại cách triển khai bài, kỹ năng làm bài và những lưu ý quan trọng. Với môn Ngữ văn, thí sinh này kỳ vọng đạt khoảng 9 điểm.

Dù lần thứ 2 đi thi, thí sinh thừa nhận tâm trạng vẫn khá căng thẳng. Nguyện vọng của em là chuyển sang một ngành học khác ngay tại ngôi trường mình đang theo học.

“Đêm qua em vẫn uống cà phê để tỉnh táo ôn môn Toán đến khoảng 1h sáng. Sáng nay 5h em dậy chuẩn bị đến điểm thi”, Nguyên chia sẻ.

Em Khôi Nguyên nhẩm lại kiến thức môn Ngữ văn trước khi bước vào phòng thi.

Để dành toàn bộ thời gian cho kỳ thi quan trọng này, em cũng xin bảo lưu kết quả học tập từ học kỳ II. Với Nguyên, đây không chỉ là kỳ thi tốt nghiệp mà còn là cơ hội để theo đuổi lựa chọn nghề nghiệp mà bản thân mong muốn.

Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Môn Ngữ văn là bài thi mở màn, đồng thời là môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi năm nay.

Thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Khi nhận đề, thí sinh cần kiểm tra kỹ số trang, chất lượng đề thi và báo ngay cho giám thị nếu phát hiện bất thường trong vòng 5 phút đầu tiên.

Đề thi được thiết kế với các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng nhằm vừa đáp ứng yêu cầu xét tốt nghiệp, vừa bảo đảm khả năng phân hóa phục vụ công tác tuyển sinh đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đặt mục tiêu bảo đảm sự cân bằng về độ khó giữa các môn thi.

Đối với môn Ngữ văn, đề thi tiếp tục sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, khuyến khích thí sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng đọc hiểu, tư duy phản biện và khả năng liên hệ thực tiễn trong quá trình làm bài.

Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo Hoa Trà/VTCnews

VTCnews

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