27 thí sinh bị đình chỉ ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, tính đến 17h hôm nay 11/6, ngày thi thứ nhất Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng Quy chế thi tại các địa phương trên cả nước.

Ở môn Ngữ văn, cả nước 1.203.039 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,56%, cao hơn nhẹ so với tỷ lệ 99,55% của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Đối với môn Toán, số thí sinh dự thi là 1.197.195, đạt tỷ lệ 99,42%, nhỉnh hơn so với mức 99,40% của năm 2025.

Trong ngày thi đầu tiên, cả nước ghi nhận 27 thí sinh vi phạm Quy chế thi và bị đình chỉ thi , tăng so với 15 trường hợp của ngày thi thứ nhất kỳ thi năm 2025. Trong số này, có 25 thí sinh vi phạm do sử dụng điện thoại di động và 2 thí sinh sử dụng tài liệu trong phòng thi. Không có cán bộ làm công tác thi vi phạm quy chế.

27 thí sinh bị đình chỉ trong ngày đầu tiên thi tốt nghiệp THPT 2026, chủ yếu do sử dụng điện thoại trong phòng thi. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đánh giá thời tiết tại phần lớn các tỉnh, thành phố thuận lợi, giao thông được bảo đảm an toàn, tạo điều kiện để thí sinh đến điểm thi đầy đủ và đúng giờ. Các Hội đồng thi thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; giám thị chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Phần lớn thí sinh giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin và nghiêm túc hoàn thành bài thi.

Theo lịch thi, sáng 12/6, các thí sinh sẽ bước vào bài thi các môn tự chọn. Mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Môn thi thứ nhất phát đề lúc 7 giờ 30, bắt đầu làm bài lúc 7 giờ 35; môn thi thứ hai phát đề lúc 8 giờ 35, bắt đầu làm bài lúc 8 giờ 40.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các Hội đồng thi tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế thi, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao và các công cụ AI để gian lận trong quá trình làm bài. Đồng thời, những thí sinh chỉ đăng ký dự thi một môn trong buổi thi tự chọn cần lưu ý thời gian để có mặt đúng lịch thi.