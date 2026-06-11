Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội đề xuất hỗ trợ đến 20 triệu đồng cho hộ nghèo đổi xe máy xăng sang xe điện

| | Sống

Theo dự thảo nghị quyết mới đề xuất hỗ trợ cho hộ nghèo trên địa bàn Hà Nội đổi xe máy xăng sang xe điện, với mức tối đa 20 triệu đồng.

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Hà Nội hỗ trợ 20 triệu đồng cho hộ nghèo chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện - Ảnh 1.

Hà Nội đề xuất hỗ trợ đến 20 triệu đồng cho hộ nghèo đổi xe máy xăng sang xe điện. Ảnh minh hoạ

Hà Nội đề xuất hỗ trợ đến 20 triệu đồng cho hộ nghèo đổi xe máy xăng sang xe điện - Ảnh 2.Tin vui cho người dân Hà Nội: Từ 1/7, người từ 60-75 tuổi được miễn phí 100% dịch vụ này

Hàng loạt nhóm đối tượng được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ đặc thù của Thành phố Hà Nội.

Theo dự thảo, thành phố đề xuất hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi từ xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện xanh. Mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/người và chỉ áp dụng một lần đối với một phương tiện.

Để được hưởng chính sách, người thuộc hộ nghèo phải là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng, dầu đã đăng ký trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực. Việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh phải được thực hiện trong giai đoạn từ khi nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2027.

Ngoài ra, người dân phải hoàn tất việc chuyển nhượng, chuyển giao hoặc xử lý phương tiện cũ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, bảo đảm đưa phương tiện này ra khỏi vùng phát thải thấp, đồng thời hoàn thành đăng ký phương tiện xanh mới theo quy định.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, Hà Nội cũng đề xuất nhiều giải pháp khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Theo đó, từ ngày 1-1-2027 đến hết ngày 31-12-2027, người dân di chuyển trong khu vực Vành đai 1 sẽ được miễn vé xe buýt công cộng (trừ các tuyến phục vụ kinh doanh du lịch).

Thành phố cũng đề xuất miễn vé xe buýt và đường sắt đô thị trên toàn địa bàn đến hết ngày 31-12-2030 trong các dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt của đất nước và Thủ đô.

Trước đó, Hà Nội từng lấy ý kiến đối với dự thảo hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh với phạm vi rộng hơn. Theo phương án được công bố hồi tháng 5, mọi cá nhân sử dụng xe máy chạy xăng, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên tại Hà Nội, khi chuyển sang xe máy điện sẽ được hỗ trợ 20% giá trị phương tiện nhưng không quá 5 triệu đồng.

Đối với hộ nghèo, mức hỗ trợ dự kiến bằng 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng; hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% giá trị phương tiện, tối đa 15 triệu đồng.

Giải thích việc điều chỉnh chính sách, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết ban đầu thành phố dự kiến hỗ trợ nhiều nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi lộ trình chuyển đổi phương tiện, bao gồm người dân, hộ kinh doanh, tài xế công nghệ và doanh nghiệp vận tải.

Tuy nhiên, qua quá trình lấy ý kiến và thẩm tra, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho rằng việc mở rộng diện hỗ trợ có thể tạo áp lực lớn lên ngân sách, tiềm ẩn khó khăn trong quản lý và bảo đảm công bằng. Vì vậy, dự thảo mới được thu gọn, trước mắt ưu tiên hỗ trợ nhóm hộ nghèo.

Liên quan Đề án vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, sau hai lần lùi thời gian trình, nội dung này dự kiến sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét tại kỳ họp thứ 4, khai mạc ngày 12-6.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”: Đây chính là đáp án!

“Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”: Đây chính là đáp án! Nổi bật

Lần đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam, trường học giáo dục đặc biệt của Vingroup đạt được kỳ tích này

Lần đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam, trường học giáo dục đặc biệt của Vingroup đạt được kỳ tích này Nổi bật

Lời khuyên cho tất cả những ai thường xuyên đeo đồng hồ

Lời khuyên cho tất cả những ai thường xuyên đeo đồng hồ

20:17 , 11/06/2026
Tin rất vui: Từ nay đến hết tháng 10, hàng triệu người trên cả nước được giảm giá thêm 1 dịch vụ

Tin rất vui: Từ nay đến hết tháng 10, hàng triệu người trên cả nước được giảm giá thêm 1 dịch vụ

20:16 , 11/06/2026
Vietnam Airlines thông báo quan trọng đến toàn bộ hành khách tại Tân Sơn Nhất

Vietnam Airlines thông báo quan trọng đến toàn bộ hành khách tại Tân Sơn Nhất

20:13 , 11/06/2026
Nam diễn viên hôm nay cũng thi THPT 2026, vừa hoàn thành xong làm một việc khiến bố hoảng hốt

Nam diễn viên hôm nay cũng thi THPT 2026, vừa hoàn thành xong làm một việc khiến bố hoảng hốt

19:40 , 11/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên