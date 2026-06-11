Lời khuyên cho tất cả những ai thường xuyên đeo đồng hồ

Đồng hồ không chỉ là công cụ xem giờ mà còn là phụ kiện thể hiện phong cách và cá tính của người sử dụng. Tuy nhiên, nhiều thói quen tưởng chừng vô hại trong sinh hoạt hằng ngày lại có thể khiến đồng hồ nhanh xuống cấp, giảm độ bền hoặc hư hỏng bộ máy bên trong.

Dưới đây là những lưu ý quan trọng giúp người dùng bảo quản đồng hồ đúng cách và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

1. Tránh để đồng hồ tiếp xúc với nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp

Nhiệt độ là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của bộ máy đồng hồ. Môi trường quá nóng hoặc quá lạnh có thể làm thay đổi tính chất của dầu bôi trơn bên trong, từ đó ảnh hưởng đến độ chính xác và tuổi thọ của máy.

Ngoài nhiệt độ cực đoan, hơi nóng và độ ẩm trong phòng tắm cũng có thể gây tác động không tốt đến đồng hồ. Vì vậy, người dùng nên hạn chế để đồng hồ ở những nơi có nhiệt độ vượt quá 60 độ C hoặc dưới 0 độ C.

2. Không đeo đồng hồ cùng vòng tay kim loại trên cùng một cổ tay

Nhiều người có thói quen kết hợp đồng hồ với vòng tay để tăng tính thời trang. Tuy nhiên, việc đeo các loại vòng kim loại hoặc vòng có hạt cứng, sắc cạnh cùng bên cổ tay đeo đồng hồ có thể khiến hai món phụ kiện liên tục cọ xát vào nhau trong quá trình sử dụng.

Theo thời gian, mặt kính, vỏ hoặc dây đồng hồ dễ xuất hiện các vết xước làm mất tính thẩm mỹ. Nếu muốn kết hợp phụ kiện, người dùng nên ưu tiên các loại vòng làm từ vải, dây dù hoặc chất liệu mềm để hạn chế nguy cơ làm hư hại đồng hồ.

3. Không xịt nước hoa hoặc thoa mỹ phẩm trực tiếp lên vị trí đeo đồng hồ

Nước hoa, kem dưỡng da hay các loại mỹ phẩm chứa hóa chất có thể ảnh hưởng đến lớp vỏ, dây đeo hoặc các chi tiết cao su của đồng hồ. Vì vậy, người dùng nên hoàn tất việc sử dụng mỹ phẩm trước khi đeo đồng hồ.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị đồng hồ nên là phụ kiện được đeo sau cùng trước khi ra ngoài nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc với các loại hóa chất có thể làm giảm tuổi thọ sản phẩm.

4. Tránh đặt đồng hồ gần thiết bị có từ trường mạnh

Ít người biết rằng nam châm được tích hợp trong nhiều thiết bị điện tử như loa, laptop hoặc tivi. Việc thường xuyên đặt đồng hồ gần các nguồn từ trường này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các bộ phận kim loại bên trong, đặc biệt với đồng hồ cơ.

Tình trạng nhiễm từ có thể khiến đồng hồ chạy nhanh, chậm hoặc mất độ chính xác. Mặc dù một số mẫu đồng hồ hiện đại được trang bị khả năng chống từ, người dùng vẫn nên hạn chế để đồng hồ tiếp xúc với nam châm trong thời gian dài.

5. Không nên đeo đồng hồ khi tắm biển

Nhiều người cho rằng đồng hồ chống nước có thể sử dụng thoải mái khi đi biển. Tuy nhiên, nước muối và cát biển vẫn có thể len vào các khe hở nhỏ quanh gioăng hoặc núm chỉnh giờ.

Khi nước biển bốc hơi, muối và cát còn sót lại có thể làm hỏng gioăng chống nước, tạo điều kiện để hơi ẩm và nước xâm nhập vào bên trong bộ máy. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên tháo đồng hồ trước khi tắm biển.

Trong trường hợp đồng hồ vô tình tiếp xúc với nước biển, cần rửa lại ngay bằng nước sạch và lau khô bằng khăn mềm để hạn chế nguy cơ ăn mòn.

6. Thường xuyên bảo dưỡng và vệ sinh đồng hồ

Bảo dưỡng định kỳ là yếu tố quan trọng giúp đồng hồ duy trì trạng thái hoạt động tốt. Với các mẫu đồng hồ chất lượng cao, người dùng nên kiểm tra tổng thể bộ máy sau mỗi 3 - 4 năm sử dụng.

Đối với đồng hồ pin, việc thay pin cần được thực hiện tại các cơ sở uy tín để bảo đảm khả năng chống nước không bị ảnh hưởng. Người dùng cũng nên kiểm tra định kỳ các núm vặn, gioăng cao su và những bộ phận liên quan đến khả năng kháng nước.

(Tổng hợp)