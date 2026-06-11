Tin rất vui: Từ nay đến hết tháng 10, hàng triệu người trên cả nước được giảm giá thêm 1 dịch vụ

Tin vui là từ nay đến hết tháng 10/2026, ngành đường sắt triển khai chương trình giảm giá vé tàu dành cho học sinh, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, các kỳ thi tuyển sinh và nhập học năm mới.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, chương trình áp dụng mức giảm 10% giá vé tàu trên tất cả các đoàn tàu khách. Đây được xem là chính sách hỗ trợ thiết thực trong mùa thi, mùa nhập học, giúp thí sinh và gia đình giảm bớt một phần chi phí di chuyển.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Ai được giảm giá vé tàu?

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đối tượng được hưởng ưu đãi gồm học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; thí sinh tham dự kỳ thi và nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

Đáng chú ý, chính sách này không chỉ áp dụng cho riêng thí sinh. Mỗi giấy báo thi hoặc thẻ dự thi được dùng để mua vé giảm giá cho thí sinh và một người thân đi cùng. Ưu đãi áp dụng cho một lượt đi và một lượt về, từ nơi cư trú đến địa điểm dự thi.

Với trường hợp học sinh, sinh viên nhập học, giấy báo nhập học được dùng để mua vé giảm giá cho người nhập học và một người thân đi cùng. Điều này đặc biệt hữu ích với các gia đình có con em chuẩn bị lên thành phố nhập học, phải di chuyển đường dài bằng tàu hỏa.

Tuy nhiên, người thân đi cùng cần mua vé cùng thời điểm, cùng chuyến tàu và cùng hành trình với thí sinh, học sinh hoặc sinh viên để được hưởng ưu đãi.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Cần chuẩn bị gì để được hưởng ưu đãi?

Để mua vé giảm giá, thí sinh cần xuất trình giấy báo thi, thẻ dự thi hoặc giấy báo nhập học kèm giấy tờ tùy thân hợp lệ. Với người thân đi cùng, việc mua vé cần thực hiện đồng thời với thí sinh, cùng chuyến tàu và cùng hành trình.

Trong giai đoạn cao điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển và nhập học, thí sinh, phụ huynh nên chủ động kiểm tra lịch thi, lịch nhập học, thời gian di chuyển và mua vé sớm. Việc này giúp tránh tình trạng hết chỗ ở các khung giờ thuận tiện, nhất là với những tuyến tàu có nhu cầu cao.

Bên cạnh đó, hành khách nên mua vé qua các kênh chính thức của ngành đường sắt, tại nhà ga, điểm bán vé hợp lệ hoặc các kênh được công bố chính thức. Việc mua vé qua tài khoản cá nhân, hội nhóm không rõ nguồn gốc có thể tiềm ẩn rủi ro như mua nhầm vé không hợp lệ, bị nâng giá hoặc bị lừa đảo.

Chính sách giảm giá kéo dài đến hết tháng 10/2026 nên không chỉ có ý nghĩa trong những ngày thi tốt nghiệp THPT mà còn hỗ trợ cả giai đoạn sau đó, khi thí sinh tham gia xét tuyển, làm thủ tục nhập học hoặc di chuyển đến nơi học tập mới.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Thí sinh còn được hỗ trợ nhiều dịch vụ khác

Ngoài ưu đãi từ ngành đường sắt, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay còn được hỗ trợ thông qua nhiều chương trình, dịch vụ khác tại các địa phương.

Một trong những hoạt động nổi bật là chương trình Tiếp sức mùa thi 2026. Theo website chính thức của chương trình, các hoạt động hỗ trợ thí sinh gồm cung cấp thông tin về kỳ thi, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ tại các điểm thi, đồng thời đồng hành với thí sinh trong giai đoạn xét tuyển, nhập học.

Tại Hà Nội, theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, thành phố tăng cường vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị để phục vụ thí sinh, phụ huynh trong mùa thi. Các tuyến xe buýt, metro được điều chỉnh, tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong những ngày cao điểm.

Ở Đồng Nai, theo VietnamNet, địa phương triển khai miễn 100% vé xe buýt cho thí sinh và giáo viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT trong những ngày thi. Tại một số địa phương khác, các hoạt động tiếp sức mùa thi cũng được triển khai dưới nhiều hình thức như phát nước uống miễn phí, hỗ trợ suất ăn, dụng cụ học tập, chỗ nghỉ trưa, phương tiện đưa đón hoặc hỗ trợ kinh phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh Báo Lao Động

Theo TTXVN/Vnanet, tại An Giang, lực lượng chức năng còn tổ chức đưa đón học sinh từ vùng đảo vào đất liền dự thi, đồng thời trao học bổng cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Những hỗ trợ này không chỉ giúp thí sinh giảm bớt chi phí mà còn tạo tâm lý yên tâm hơn trước một kỳ thi quan trọng. Với các gia đình có con em dự thi, việc chủ động cập nhật chính sách ưu đãi, chuẩn bị giấy tờ cần thiết và lựa chọn kênh di chuyển phù hợp sẽ giúp hành trình mùa thi, nhập học năm nay thuận lợi và tiết kiệm hơn.