Đặt cọc lắp điều hòa giá rẻ qua mạng, nhiều người mất tiền trước khi thợ xuất hiện: Công an cảnh báo chiêu lừa đảo mới mùa nắng nóng

Hàng vẫn giao tận nhà, tiền lại chảy vào túi kẻ lừa đảo

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Ninh, các đối tượng thường tìm kiếm khách hàng trên mạng xã hội, các hội nhóm mua bán hoặc diễn đàn trực tuyến. Chúng tự giới thiệu là nhân viên, cộng tác viên của các hệ thống điện máy lớn, khẳng định có nguồn hàng chiết khấu sâu nên có thể cung cấp điều hòa, thiết bị điện lạnh với mức giá thấp hơn đáng kể so với thị trường.

Người dân cần cảnh giác với chiêu trò lửa đảo mới mùa nắng nóng. (Ảnh minh họa)

Sau khi tạo dựng được lòng tin, đối tượng sẽ tư vấn chi tiết về sản phẩm, từ thương hiệu, công suất đến vị trí lắp đặt, đồng thời chốt giá bán hấp dẫn với khách hàng.

Tinh vi hơn, thay vì tự cung cấp hàng hóa, các đối tượng lại liên hệ trực tiếp với những siêu thị điện máy hoặc cửa hàng uy tín gần nơi ở của nạn nhân để đặt mua thiết bị kèm dịch vụ vận chuyển, lắp đặt. Thông tin liên hệ của khách hàng cũng được cung cấp cho đơn vị bán hàng, khiến toàn bộ quá trình giao nhận diễn ra hoàn toàn bình thường.

Các đối tượng thường mạo danh nhân viên hoặc cộng tác viên điện máy để tiếp cận khách hàng có nhu cầu lắp đặt điều hòa. (Ảnh: Internet)

Khi nhân viên kỹ thuật mang điều hòa đến nhà và tiến hành lắp đặt, nhiều khách hàng tin rằng đây chính là đơn hàng đã được “người quen” hoặc “cộng tác viên” hỗ trợ mua với giá ưu đãi nên không nghi ngờ.

Lợi dụng thời điểm này, đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân với lý do hoàn tất giao dịch hoặc giữ mức giá ưu đãi đã cam kết. Do nhìn thấy hàng hóa đã được giao tận nơi, nhiều người nhanh chóng thanh toán mà không kiểm tra lại thông tin.

Chỉ đến khi việc lắp đặt hoàn tất, đơn vị điện máy chính thức yêu cầu thanh toán tiền hàng và chi phí dịch vụ, nạn nhân mới phát hiện mình đã chuyển tiền nhầm cho kẻ lừa đảo. Trong khi đó, cửa hàng điện máy hoàn toàn không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào trước đó.

Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn đánh vào tâm lý ham giá rẻ và sự chủ quan của người tiêu dùng khi thấy hàng hóa đã được giao đến tận nhà.

Người dân nên mua thiết bị điện máy trực tiếp tại cửa hàng. (Ảnh: Internet)

5 khuyến cáo để tránh sập bẫy lừa đảo

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân:

1. Cảnh giác với các lời mời chào lắp đặt điều hòa, thiết bị điện máy có giá rẻ bất thường so với thị trường.

2. Ưu tiên mua hàng trực tiếp tại các siêu thị điện máy, cửa hàng uy tín hoặc kênh bán hàng chính thức của doanh nghiệp.

3. Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người trung gian khi chưa xác minh rõ nguồn gốc đơn hàng và phương thức thanh toán.

4. Chủ động liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị để kiểm tra tình trạng thanh toán trước khi chuyển tiền.

5. Lưu giữ toàn bộ thông tin giao dịch, chứng từ chuyển khoản và nhanh chóng trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Trong bối cảnh nhu cầu lắp đặt điều hòa tiếp tục tăng cao vào mùa hè, người tiêu dùng cần đặc biệt thận trọng trước những lời quảng cáo “giá sốc”, “chiết khấu nội bộ” hay “mua hộ giá ưu đãi”. Một vài phút xác minh thông tin có thể giúp tránh mất hàng chục triệu đồng vào tay các đối tượng lừa đảo.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh