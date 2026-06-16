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Neymar đang không ổn

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Neymar đang không ổn

Neymar nặng hơn dự kiến nguy cơ nghỉ hết vòng bảng World Cup 2026.

Cơn ác mộng chấn thương một lần nữa lại bủa vây Neymar Jr tại World Cup 2026. Những kết quả kiểm tra y tế mới nhất của siêu sao 34 tuổi mang lại tin buồn cho đội tuyển Brazil, khi khả năng anh phải bỏ lỡ toàn bộ chiến dịch vòng bảng World Cup 2026.

Quyết định gạch tên Neymar khỏi trận mở màn bảng C gặp Morocco chỉ là bước khởi đầu cho chuỗi tin không vui. Theo thông tin từ ban y tế của Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF), kết quả chụp MRI chuyên sâu tại một phòng khám tư nhân ở Teresópolis cho thấy tiền đạo thuộc biên chế Santos đã bị rách cơ bắp chân phải độ 2. Đây là tổn thương nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những chẩn đoán ban đầu về một vết bầm tím thông thường mà câu lạc bộ chủ quản đưa ra trước đó.

Neymar đang không ổn- Ảnh 1.

Tình hình của Neymar nặng hơn dự kiến (Ảnh: Getty)

Chấn thương này vốn được kích hoạt từ ngày 17/5 trong trận đấu giữa Santos và Coritiba. Kể từ khi hội quân cùng Brazil tại trung tâm huấn luyện Granja Comary, cựu sao Barcelona và PSG thậm chí không thể tham gia các bài tập nhẹ cùng đồng đội mà phải thực hiện chế độ vật lý trị liệu biệt lập.

Trước tình hình chuyển biến tiêu cực của cậu học trò, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cùng các cộng sự gần như chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Neymar trong hai lượt trận then chốt còn lại của bảng C gặp Haiti (19/6) và Scotland (24/6). Quy trình phục hồi đối với một ca chấn thương cơ độ 2 tiêu chuẩn thường kéo dài từ 3 đến 4 tuần, khiến việc ép Neymar ra sân ở giai đoạn này trở thành canh bạc quá đỗi mạo hiểm.

Dù viễn cảnh tương đối u ám, ban huấn luyện tuyển Brazil hiện vẫn giữ nguyên tên Neymar trong danh sách đăng ký thi đấu, nuôi hy vọng anh kịp trở lại từ vòng knock-out nếu đội tuyển giành vé đi tiếp.

Trong bối cảnh người đàn anh đứng bên lề sân cỏ, gánh nặng hàng công của nhà đương kim vô địch Copa América giờ đây sẽ được đặt lên vai thế hệ trẻ đầy tài năng với những cái tên như Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick hay Gabriel Martinelli. Thử thách bản lĩnh không Neymar tại một kỳ World Cup lại một lần nữa thách thức tham vọng của vũ công Samba.

Tin tức đau lòng về Neymar khiến cả Brazil chết lặng chỉ vài ngày trước World Cup 2026

Theo Tiên Tiên

Thanh niên Việt

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