Nghỉ hưu 6 tháng, tôi mới tá hỏa: Chi tiêu thực tế cao hơn dự tính gần 30%, không đi làm nữa mà tiền vẫn “bốc hơi” đều đều

Nghỉ hưu rồi, tôi tưởng mình sẽ tiêu ít hơn

Trước khi nghỉ hưu, tôi từng ngồi tính rất kỹ.

Lương hưu có bao nhiêu, tiền tiết kiệm còn bao nhiêu, mỗi tháng ăn uống khoảng bao nhiêu, điện nước bao nhiêu, thuốc men bao nhiêu. Tôi còn tự tin nói với con: "Mẹ không tiêu gì nhiều đâu, nghỉ hưu rồi sống nhẹ nhàng thôi".

Nhưng 6 tháng sau, khi mở sổ ghi chép chi tiêu, tôi giật mình.

Con số thực tế cao hơn dự tính gần 30%.

Tôi từng tính mỗi tháng chỉ cần khoảng 12 triệu đồng là đủ. Nhưng thực tế, có tháng lên tới 15–16 triệu đồng. Không phải vì tôi tiêu hoang, cũng không phải vì đi du lịch hay mua sắm lớn. Tiền cứ rò rỉ từ những khoản rất đời thường.

1. Ở nhà nhiều hơn, tiền điện nước tăng rõ rệt

Trước đây đi làm cả ngày, nhà vắng từ sáng đến chiều. Nghỉ hưu rồi, tôi ở nhà gần như toàn thời gian.

Điều hòa bật nhiều hơn. Bếp dùng nhiều hơn. Máy giặt, tivi, quạt, bình nóng lạnh cũng hoạt động thường xuyên hơn.

Tôi từng nghĩ: "Ở nhà thì tiết kiệm được tiền đi lại". Đúng, nhưng khoản tiết kiệm đó lại chuyển sang hóa đơn điện nước.

Trước kia tiền điện khoảng 700.000–900.000 đồng/tháng. Sau nghỉ hưu, có tháng lên hơn 1,3 triệu đồng. Mùa nóng thì còn cao hơn.

2. Tưởng tự nấu là rẻ, nhưng đi chợ mỗi ngày lại rất dễ vượt ngân sách

Tôi từng nghĩ nghỉ hưu có thời gian nấu nướng, chắc chắn tiết kiệm hơn ăn ngoài.

Nhưng thực tế, khi có thời gian đi chợ mỗi ngày, tôi lại mua nhiều hơn.

Thấy cá tươi thì mua. Thấy rau ngon thì mua. Thấy hoa quả đẹp lại muốn mua về cho "có sức khỏe". Chưa kể đồ khô, gia vị, sữa, thực phẩm chức năng, món nọ món kia.

Mỗi lần chỉ thêm vài chục nghìn, nhưng cộng lại cả tháng là một khoản không nhỏ.

Cái bẫy của tuổi nghỉ hưu không phải tiêu một lần thật lớn, mà là tiêu nhỏ quá nhiều lần.

3. Tiền thuốc men không nhiều một lần, nhưng đều như lịch phát sóng

Sau tuổi 60, sức khỏe không còn là khoản "dự phòng cho có".

Hôm nay đau khớp, mai mất ngủ, tuần sau đi khám mắt, tháng sau kiểm tra huyết áp. Mỗi lần vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Có những khoản không thể cắt. Càng lớn tuổi càng hiểu: tiết kiệm gì thì tiết kiệm, không thể tiết kiệm tiền sức khỏe một cách mù quáng.

Vấn đề là trước khi nghỉ hưu, tôi tính khoản này quá thấp.

4. Nghỉ hưu rồi lại phát sinh nhiều khoản "cho vui"

Ở nhà nhiều, tôi bắt đầu muốn chăm chút cuộc sống hơn.

Mua thêm chậu cây. Đổi bộ ga giường. Sắm cái nồi nhỏ. Mua ít đồ tập nhẹ. Thỉnh thoảng gặp bạn cũ uống cà phê, đi ăn sáng, góp tiền sinh nhật, mừng cưới, thăm ốm.

Toàn là khoản hợp lý. Không cái nào sai. Nhưng cộng lại thì ví đau rất thật.

Nghỉ hưu không có nghĩa là không cần đời sống tinh thần. Nhưng nếu không đặt giới hạn, tiền "cho vui" rất dễ thành tiền "choáng".

5. Tôi quên tính khoản hỗ trợ con cháu

Đây là khoản nhiều cha mẹ không ghi vào kế hoạch, nhưng thực tế lại xuất hiện thường xuyên.

Cháu ốm, ông bà mua thuốc. Con bận, ông bà mua thêm đồ ăn. Dịp lễ, sinh nhật, khai giảng, Tết thiếu nhi, trung thu… mỗi lần một chút.

Tôi không tiếc con cháu. Nhưng sau 6 tháng, tôi hiểu một điều: thương con cháu cũng cần có ngân sách.

Nếu không, tiền dưỡng già rất dễ biến thành quỹ dự phòng cho cả nhà.

Sau 6 tháng, tôi rút ra 4 điều

Thứ nhất, đừng tính chi tiêu nghỉ hưu theo cảm giác. Hãy ghi chép ít nhất 3–6 tháng để biết con số thật.

Thứ hai, quỹ sức khỏe phải được tách riêng, không gộp chung với tiền sinh hoạt.

Thứ ba, tiền cho con cháu cần có giới hạn rõ ràng. Không phải vì bớt thương, mà vì cha mẹ cũng cần tự bảo vệ tuổi già của mình.

Thứ tư, nghỉ hưu không nên chỉ có một khoản lương hưu cố định. Nếu còn sức, có thể làm thêm nhẹ nhàng, bán hàng nhỏ, trông cháu có thù lao tượng trưng, làm cộng tác viên, cho thuê phòng, hoặc tận dụng kỹ năng cũ để có thêm dòng tiền nhỏ.

Nghỉ hưu không đáng sợ, đáng sợ là nghỉ hưu mà vẫn tiêu như lúc còn đi làm

Sau 6 tháng, tôi không còn nghĩ nghỉ hưu là "tiêu ít đi" nữa.

Nghỉ hưu là một giai đoạn tài chính hoàn toàn mới. Thu nhập giảm, thời gian ở nhà tăng, sức khỏe cần chăm sóc nhiều hơn, các mối quan hệ gia đình vẫn kéo theo nhiều khoản chi.

Tôi không hối hận vì nghỉ hưu. Nhưng tôi ước mình đã chuẩn bị kỹ hơn.

Bởi tuổi già bình yên không chỉ nằm ở việc có bao nhiêu tiền tiết kiệm, mà còn ở chỗ mình có hiểu rõ tiền đang đi đâu mỗi tháng hay không.