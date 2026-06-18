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Lịch công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026 dự kiến

| | Sống

Sau những ngày chờ đợi kể từ khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thời điểm được nhiều học sinh và phụ huynh Hà Nội quan tâm nhất đã cận kề.

Ngày mai (19/6), Hà Nội sẽ chính thức công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2026. Cùng thời điểm, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng công bố điểm chuẩn vào các trường THPT trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, chiều 19/6, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội tại địa chỉ https://hanoi.edu.vn hoặc Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Ngay sau khi có kết quả, nếu nhận thấy điểm số có dấu hiệu bất thường, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo theo hướng dẫn của cơ sở giáo dục. Từ ngày 19/6 đến ngày 25/6, các trường sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh, sau đó tổng hợp danh sách và gửi về đơn vị có thẩm quyền để xử lý.

Theo lịch tuyển sinh, chậm nhất ngày 25/6, các trường sẽ trả hồ sơ cùng phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 cho thí sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Riêng các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học trực tiếp trong cùng khoảng thời gian từ 13h30 ngày 25/6 đến ngày 27/6.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là hơn 79.500 học sinh. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm nay ghi nhận gần 124.000 thí sinh thực tế tham dự.

Về nguyên tắc tuyển sinh, học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Đối với học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, các em sẽ được xét tuyển nguyện vọng 2. Tuy nhiên, điểm xét tuyển nguyện vọng 2 phải cao hơn ít nhất 0,5 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường.

Trong trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, học sinh tiếp tục được xét tuyển nguyện vọng 3. Điểm xét tuyển nguyện vọng 3 phải cao hơn ít nhất 1 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường.

Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh thực hiện xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Đối với các trường THPT công lập, phụ huynh hoặc học sinh phải xác nhận nhập học trên cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp hoặc đến trực tiếp trường trúng tuyển để nộp bản chính phiếu báo kết quả thi.

Những thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học trong thời gian quy định sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển đợt 1.

Đối với các trường THPT tư thục và trường công lập tự chủ, học sinh sẽ trực tiếp đến trường để hoàn tất thủ tục xác nhận nhập học theo quy định của từng cơ sở giáo dục.

Nhìn lại kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội và TP.HCM: Gần 280.000 thí sinh và nhiều con số biết nói khác

Theo Nhật Linh

Đời sống & pháp luật

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