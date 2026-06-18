Đây là cách rã đông thực phẩm an toàn nhất

Nhiều người quen rã đông thực phẩm đông lạnh bằng cách lấy chúng ra khỏi tủ đá rồi để trực tiếp ở nhiệt độ phòng, thường là trên mặt bàn bếp hoặc quầy bếp, chờ chúng tự tan đá. Tuy nhiên, theo BBC Food, đây không phải là cách an toàn. Phương pháp được đánh giá an toàn nhất là rã đông trong ngăn mát tủ lạnh, bởi nó giúp hạn chế nguy cơ vi khuẩn sinh sôi gây ngộ độc thực phẩm.

Rã đông trong tủ lạnh là lựa chọn an toàn nhất

Rã đông thực phẩm trong ngăn mát tủ lạnh (Ảnh minh họa).

Mặc dù mất nhiều thời gian hơn nhưng rã đông trong ngăn mát tủ lạnh là phương pháp an toàn nhất đối với hầu hết các loại thực phẩm. Phần lớn thực phẩm có thể rã đông hoàn toàn sau khoảng 24 giờ. Với những miếng thịt lớn hoặc gà nguyên con, thời gian có thể kéo dài đến ba ngày.

BBC Food khuyến nghị nên đặt thực phẩm trên khay để hứng nước chảy ra trong quá trình rã đông, đồng thời để ở ngăn thấp nhằm tránh nước từ thịt sống hoặc hải sản bắn sang các thực phẩm khác. Nhiệt độ tủ lạnh cần duy trì trong khoảng 0-5 độ C và không nên chất quá nhiều thực phẩm khiến khả năng làm lạnh bị ảnh hưởng.

Phương pháp này đặc biệt phù hợp với thịt, gia cầm, cá, hải sản, phô mai, các món hầm, cà ri hoặc món tráng miệng lạnh tự làm.

Có thể rã đông nhanh bằng lò vi sóng hoặc nước lạnh

Rã đông bằng nước lạnh (Ảnh minh họa).

Trong trường hợp cần sử dụng thực phẩm gấp, BBC Food thông tin lò vi sóng có thể rút ngắn đáng kể thời gian rã đông. Một miếng ức gà đông lạnh có thể sẵn sàng để chế biến chỉ sau khoảng 10 phút.

Tuy nhiên, thực phẩm cần được đảo hoặc thay đổi vị trí thường xuyên để thực phẩm được rã đông đều hơn. Sau khi rã đông bằng lò vi sóng, thực phẩm phải được nấu ngay.

Một lựa chọn khác là ngâm trong nước lạnh. Thực phẩm cần được bọc kín hoàn toàn trong túi nhựa, ngâm trong nước thật lạnh và thay nước mỗi 20 phút. Một miếng thịt bò hoặc ức gà riêng lẻ có thể rã đông trong chưa đầy một giờ.

Theo BBC Food, phương pháp này chỉ phù hợp khi thực phẩm sẽ được chế biến và ăn ngay sau đó.

Nhiều loại thực phẩm có thể nấu trực tiếp từ trạng thái đông lạnh mà vẫn đảm bảo an toàn. Súp, các món sốt, thịt băm, rau củ đông lạnh hay bánh nướng đều có thể chế biến theo cách này.

Khi nấu, cần bảo đảm nhiệt độ bên trong thực phẩm đạt tối thiểu 75 độ C. Nhiệt kế thực phẩm kỹ thuật số có thể giúp kiểm tra chính xác mức nhiệt ở nhiều vị trí khác nhau.

Không nên để thực phẩm rã đông ở nhiệt độ phòng

Thịt đang được rã đông (Ảnh minh họa).

Theo BBC Food, việc để thịt, cá hoặc thực phẩm đông lạnh trên mặt bàn bếp để rã đông nhanh là sai lầm phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Khoảng nhiệt độ từ 8-63 độ C được gọi là “vùng nguy hiểm”, nơi các vi khuẩn có hại phát triển rất nhanh. Khi thực phẩm nằm trong khoảng nhiệt độ này quá lâu, nguy cơ ngộ độc thực phẩm sẽ tăng lên đáng kể.

Rã đông ở nhiệt độ phòng chỉ phù hợp với những thực phẩm ít nguy cơ như bánh mì, bánh ngọt không chứa kem sữa hoặc một số món tráng miệng đông lạnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Theo BBC Food, dù muốn tiết kiệm thời gian đến đâu, người dùng cũng không nên đánh đổi sự an toàn thực phẩm. Một chút chuẩn bị trước và lựa chọn phương pháp rã đông phù hợp sẽ giúp bữa ăn vừa ngon miệng vừa hạn chế nguy cơ gây hại cho sức khỏe.





Nguồn: BBC Food