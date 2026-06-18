Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tác dụng của cây lược vàng với sức khỏe

| | Sống

Cây lược vàng không chỉ là loại cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình mà còn có nhiều công dụng hỗ trợ sức khỏe như giảm viêm, thanh nhiệt.

Cây lược vàng là cây gì?

Cây lược vàng có nguồn gốc từ Mexico, du nhập vào nước ta từ những năm 90 của thế kỷ trước; còn có tên gọi khác là lan vòi, địa lan vòi, lan rũ, cây bạch tuộc, rai lá phất dũ, giả khóm.

Cây lược vàng tên khoa học là callisia fragrans (Lindl.) Woodson, họ Thài lài (Commelinaceae); vị nhạt, chua nhẹ, tính mát, ít độc.

Tác dụng của cây lược vàng

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, cây lược vàng vị nhạt, hơi chua, tính mát và ít độc. Dược liệu này được cho là có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, nhuận phế, hóa đàm, tiêu viêm và lợi thủy.

Trong cây lược vàng chứa nhiều hợp chất sinh học như flavonoid, phytosterol, vitamin PP, vitamin B2, các acid hữu cơ, sắc tố thực vật và một số nguyên tố vi lượng. Những hoạt chất này được cho là góp phần tạo nên các tác dụng chống oxy hóa và kháng viêm của cây.

Cây lược vàng có vị nhạt, hơi chua, tính mát và ít độc (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ giảm viêm và cải thiện các bệnh đường hô hấp

Một trong những công dụng được sử dụng phổ biến nhất của cây lược vàng là hỗ trợ cải thiện các triệu chứng viêm họng, ho khan và ho kéo dài. Lá lược vàng có thể được giã lấy nước uống hoặc nhai trực tiếp để hỗ trợ làm dịu cổ họng và giảm cảm giác khó chịu.

Trong y học cổ truyền , cây lược vàng còn được đánh giá có tác dụng nhuận phế và hóa đàm, nhờ đó hỗ trợ cải thiện một số triệu chứng liên quan đến đường hô hấp trên. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị được bác sĩ chỉ định.

Hỗ trợ chăm sóc da và các tổn thương ngoài da

Cây lược vàng từ lâu đã được sử dụng trong các bài thuốc hỗ trợ điều trị những vấn đề ngoài da như mụn nhọt, viêm da, côn trùng cắn hoặc các vùng da bị kích ứng. Lá cây sau khi được rửa sạch thường được giã nát để đắp ngoài da hoặc lấy nước uống kết hợp với đắp bã lên vùng tổn thương.

Các thành phần trong cây lược vàng có khả năng kháng khuẩn và kháng viêm tự nhiên, góp phần hỗ trợ giảm sưng đỏ, ngứa ngáy và thúc đẩy quá trình phục hồi da.

Hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp

Cây lược vàng thường được dùng trong các trường hợp đau nhức xương khớp, đau lưng hoặc viêm khớp. Cây lược vàng thường sử dụng dưới dạng ngâm rượu để xoa bóp ngoài da hoặc dùng với liều lượng phù hợp theo hướng dẫn của người có chuyên môn.

Tác dụng này được cho là liên quan đến đặc tính tiêu viêm và hoạt huyết của các hoạt chất có trong cây. Tuy nhiên, hiệu quả có thể khác nhau tùy từng người và chưa thể thay thế các phương pháp điều trị y khoa hiện đại.

Hỗ trợ một số bệnh lý tiêu hóa

Một số tài liệu ghi nhận cây lược vàng được sử dụng trong các bài thuốc hỗ trợ người bị viêm loét dạ dày, viêm đại tràng hoặc các triệu chứng nóng trong người.

Theo Đông y, tác dụng thanh nhiệt và giải độc của cây có thể giúp hỗ trợ cải thiện một số biểu hiện khó chịu của hệ tiêu hóa.

Cây lược vàng thường được dùng trong các trường hợp đau nhức xương khớp, đau lưng hoặc viêm khớp (Ảnh minh họa)

Lưu ý khi sử dụng cây lược vàng

Mặc dù được sử dụng khá phổ biến và nhiều tác dụng hỗ trợ sức khỏe nhưng các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng và không nên lạm dụng với liều lượng lớn.

Một số nguồn tài liệu cho biết việc dùng quá nhiều có thể gây tụt huyết áp hoặc ảnh hưởng không mong muốn đến sức khỏe.

Ngoài ra, các chế phẩm ngâm rượu từ cây lược vàng không phù hợp với người mắc bệnh gan, tăng huyết áp hoặc một số bệnh lý mạn tính khác.

Cây lược vàng chỉ nên được xem là biện pháp hỗ trợ sức khỏe. Khi có dấu hiệu bệnh lý, người dân cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị phù hợp.

Cây lược vàng là một loại thảo dược có nhiều công dụng như thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ giảm viêm, chăm sóc da, giảm đau nhức xương khớp và hỗ trợ một số vấn đề về hô hấp, tiêu hóa. Tuy nhiên, việc sử dụng cần đúng liều lượng và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Theo Khánh Giao

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc đua đầu tư, sở hữu đại học của các “ông lớn” bất động sản, công nghệ, y tế… hàng đầu Việt Nam

Cuộc đua đầu tư, sở hữu đại học của các “ông lớn” bất động sản, công nghệ, y tế… hàng đầu Việt Nam Nổi bật

Đồng loạt các bệnh viện tại Việt Nam đang chuẩn bị cho một thay đổi chưa từng có trong lịch sử

Đồng loạt các bệnh viện tại Việt Nam đang chuẩn bị cho một thay đổi chưa từng có trong lịch sử Nổi bật

Chấn động Trung Quốc: Phát hiện chất độc ảnh hưởng tới sinh sản trong loạt tã bỉm trẻ em nổi tiếng

Chấn động Trung Quốc: Phát hiện chất độc ảnh hưởng tới sinh sản trong loạt tã bỉm trẻ em nổi tiếng

14:46 , 18/06/2026
Tất cả người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần lập tức trình báo công an gần nhất

Tất cả người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần lập tức trình báo công an gần nhất

14:29 , 18/06/2026
Lời khuyên cho tất cả mọi người cần kiểm tra lại VNeID ngay

Lời khuyên cho tất cả mọi người cần kiểm tra lại VNeID ngay

14:22 , 18/06/2026
Nhà giáo 40 năm kinh nghiệm cay đắng thừa nhận thất bại: Nhận đủ giải thưởng giảng dạy nhưng tôi bất lực khi dạy chính cháu mình

Nhà giáo 40 năm kinh nghiệm cay đắng thừa nhận thất bại: Nhận đủ giải thưởng giảng dạy nhưng tôi bất lực khi dạy chính cháu mình

14:11 , 18/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên