Ba “báu vật” nên ăn vào đúng ngày 21.6 để cả mùa hè không bị ốm mệt

Thời gian trôi nhanh, thấm thoắt đã đến tiết thứ 10 trong 24 tiết khí - Hạ chí, chính là ngày 21.6. Vào ngày này, mặt trời chiếu thẳng vào chí tuyến Bắc, khiến nó trở thành ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm ở bán cầu Bắc.

Trong thời gian này, sự đối lưu mạnh giữa khối khí lạnh và ấm thường dẫn đến mưa lớn, tạo ra không khí ẩm ướt và oi bức, có thể gây mệt mỏi, buồn ngủ, cáu kỉnh và thiếu năng lượng cho nhiều người.

Do đó, chìa khóa để giữ gìn sức khỏe trong ngày Hạ chí là tránh làm lạnh quá mức để ngăn ngừa tổn hại đến tỳ vị và bảo vệ khí dương. Chế độ ăn uống nên nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa để đạt được mục tiêu làm mát, giải nhiệt và trừ thấp.

Có câu nói cổ rằng: "Ăn ba báu vật vào Hạ chí, bạn sẽ không ốm cả mùa hè!". Vậy những món ăn được coi là báu vật này là gì? Chúng giúp thanh lọc tâm trí, giảm nhiệt nội tạng, tăng cường chức năng lá lách, trừ thấp khí, chống mệt mỏi và giảm bệnh tật. Tìm hiểu ngay trong phần dưới bài viết này nhé!

1. Đậu nành Edamame

Edamame là một loại rau mùa hè giàu chất dinh dưỡng, bao gồm một lượng lớn protein thực vật, canxi, kali, magiê và các khoáng chất khác, nhiều loại vitamin và chất xơ. Ăn thường xuyên vào ngày Hạ chí không chỉ giúp cơ thể bổ sung dưỡng chất, bảo vệ tim mạch và xương khớp, mà còn giúp bổ sung kali, điều hòa áp suất thẩm thấu và cân bằng axit-bazơ, chống mệt mỏi.

Bạn cần đun sôi nước trong nồi, thêm 1 thìa cà phê muối và vài giọt dầu, cho đậu edamame vào nồi và nấu trong 3 phút. Tiếp theo, cho củ sen đã thái hạt lựu vào nồi và chần trong 1 phút, sau đó vớt ra và để ráo nước. Cho các nguyên liệu đã chần vào một tô lớn và thêm một chút muối. Thêm 1 muỗng canh ớt băm nhỏ và một ít giấm trắng rồi trộn đều.

2. Mướp đắng

"Ăn đồ đắng vào mùa hè tốt hơn uống thuốc bổ". Khi mùa hè đến và thời tiết trở nên nóng bức, rất dễ gặp phải các triệu chứng nội nhiệt. Ăn mướp đắng có thể thanh nhiệt, giải độc, bổ khí, giảm các triệu chứng nội nhiệt như loét miệng, khô miệng, đau họng. Nó cũng có thể loại bỏ mệt mỏi, cáu gắt, kích thích ăn ngon, làm sạch ruột và giảm mỡ máu.

Bạn có thể thử mướp đắng xào xúc xích và trứng. Gọt vỏ mướp đắng làm đôi, bỏ hạt và cùi trắng, cắt thành miếng nhỏ, đun sôi một nồi nước, cho 1 thìa cà phê muối và vài giọt dầu, chần mướp đắng đến khi đổi màu rồi vớt ra. Bước này sẽ giúp loại bỏ vị đắng của mướp đắng.

Sau đó, đập trứng vào bát, thêm một chút muối và đánh đều. Làm nóng chảo với một ít dầu, đổ hỗn hợp trứng vào, đảo đều cho đến khi trứng đông lại, đập thành từng miếng nhỏ và để riêng. Làm nóng chảo với một ít dầu, cho thêm một ít dầu và nước, đun nhỏ lửa trong 2 - 3 phút, rồi chiên sơ để loại bỏ mỡ. Cho các lát mướp đắng đã chần vào nồi và xào trong vài giây. Thêm một thìa nhỏ muối và xào thêm vài giây nữa. Cuối cùng, đổ trứng đã đánh tan vào chảo và đảo đều.

3. Cá diếc

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Vào mùa hè, việc bổ sung protein cũng rất cần thiết để tăng cường thể lực và chống lại cái nóng. Cá diếc giàu protein, ít chất béo và thịt mềm. Thường xuyên ăn cá diếc cung cấp cho cơ thể nhiều dưỡng chất dễ hấp thụ, giúp tăng cường sức khỏe. Hơn nữa, vào ngày Hạ chí, độ ẩm không khí cao, cơ thể dễ bị tích tụ ẩm thấp. Thường xuyên ăn cá diếc giúp tăng cường tỳ vị và thải trừ ẩm thấp.

Bạn có thể nấu canh cá diếc và khoai mỡ. Làm nóng chảo và cho lượng dầu vừa đủ vào. Cho cá diếc vào chảo và chiên hai mặt cho đến khi có màu vàng nâu. Cho thêm vài lát gừng và tiếp tục chiên. Thêm lượng nước vừa đủ và đun nhỏ lửa, sau đó cho những lát khoai lang vào nồi và tiếp tục đun nhỏ lửa. Sau khi ninh cho đến khi súp chuyển sang màu trắng đục, thêm chút muối và tiêu cho vừa ăn, đổ ra bát và rắc thêm một ít hành lá thái nhỏ lên trên.