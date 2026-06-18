6 “ông lớn” đào tạo kinh tế hàng đầu Việt Nam: Trường lọt top thế giới, trường “sản sinh” toàn CEO

Tại Việt Nam, nhiều trường đại học đã xây dựng thế mạnh riêng trong đào tạo khối ngành này, mang lại nhiều trải nghiệm thực tiễn, chương trình học hợp xu hướng, giúp sinh viên thích nghi tốt trước những biến động của thị trường lao động tương lai. Dưới đây là 6 cơ sở giáo dục được đánh giá cao trong việc đào tạo lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh.

Trường Đại học Ngoại thương (FTU)

Trường Đại học Ngoại thương là cơ sở đào tạo có đầu vào thuộc nhóm cao trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh tại Việt Nam. Trường được biết đến với môi trường học tập năng động và mạng lưới cựu sinh viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, tài chính, ngoại giao và quản trị doanh nghiệp.

Ngoại thương có thế mạnh đào tạo các nhóm ngành như Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán và Ngôn ngữ. Bên cạnh chương trình chính khóa, sinh viên được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật, chương trình trao đổi sinh viên và các hoạt động quốc tế nhằm tăng cường trải nghiệm hội nhập.

Trong hoạt động sinh viên, FTU có hệ thống câu lạc bộ phong phú với hơn 40 câu lạc bộ thuộc nhiều lĩnh vực học thuật, kỹ năng và nghệ thuật. Một số cuộc thi học thuật do sinh viên tổ chức như Marketing Arena, Bản lĩnh Marketer hay IP Challenge cũng trở thành sân chơi quen thuộc trong cộng đồng sinh viên.

Ngoài ra, mạng lưới cựu sinh viên của Ngoại thương hiện diện tại nhiều tập đoàn, ngân hàng và doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần tạo thêm cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên ngay từ khi còn đang theo học.

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những cơ sở đào tạo kinh tế lâu đời nhất tại Việt Nam, với quy mô đào tạo hàng chục nghìn sinh viên mỗi năm.

Nhà trường hiện đào tạo đa dạng ngành học như Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Kế toán, cùng các lĩnh vực mới như Kinh doanh số, Phân tích dữ liệu kinh tế và Logistics... Chương trình đào tạo được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế.

Đội ngũ giảng viên và hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những yếu tố góp phần tạo nên uy tín của trường. Bên cạnh đó, Đại học Kinh tế Quốc dân cũng mở rộng hợp tác với nhiều trường đại học và tổ chức quốc tế tại Nga, Trung Quốc, Anh, Nhật Bản…, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các chương trình trao đổi, học tập và nhận học bổng quốc tế.

Ngoài ra, hệ sinh thái doanh nghiệp đối tác của NEU giúp sinh viên có thêm cơ hội thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp. Đáng chú ý, nhiều nhà quản lý, chuyên gia kinh tế, CEO và chủ doanh nghiệp lớn tại Việt Nam từng theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

Đại học Kinh tế TP.HCM là một trong những cơ sở đào tạo trọng điểm trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và kinh doanh tại khu vực phía Nam. Trường cũng góp mặt trong nhiều bảng xếp hạng về đào tạo kinh doanh, kinh tế tại châu Á và trên thế giới: Top 250 Đại học tốt nhất Châu Á theo Bảng xếp hạng Times Higher Education 2026﻿, Top 501-600 Đại học thế giới năm 2025, năm 2026 theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE)...

Hiện nay, UEH đào tạo nhiều ngành thuộc khối Kinh tế - Quản trị như Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Marketing, Kinh doanh quốc tế, cùng các chương trình gắn với xu hướng mới như Kinh doanh số, Phân tích dữ liệu hướng kinh doanh và công nghệ...

Sinh viên được trang bị kiến thức và tư duy nền tảng về kinh tế, đồng thời rèn luyện kỹ năng mềm và khả năng thích ứng trong môi trường làm việc thông qua các CLB, sân chơi học thuật. Nhờ đó, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp ở một số ngành thuộc khối kinh tế của UEH được duy trì ở mức cao.

Bên cạnh khối ngành kinh tế truyền thống, những năm gần đây UEH có xu hướng mở rộng sang các lĩnh vực liên ngành, bao gồm Công nghệ, Thiết kế, Luật, Ngôn ngữ... Sự chuyển dịch này nhằm xây dựng mô hình đại học đa ngành, thích ứng với nhu cầu nhân lực mới của nền kinh tế.

Trường Đại học FPT

Sau khối ngành Công nghệ, Quản trị kinh doanh là một trong những ngành được Trường Đại học FPT đưa vào đào tạo từ khá sớm, với các chuyên ngành như Tài chính - ngân hàng, Kinh doanh quốc tế từ những năm cuối thập niên 2000.

Đến năm 2026, nhà trường tiếp tục mở rộng danh mục đào tạo với một số chuyên ngành mới theo xu hướng thị trường như Thương mại điện tử, Quản trị giải trí và sự kiện, Quản trị thu mua, Phân tích kinh doanh và Quản trị trải nghiệm khách hàng.

Chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng tiếp cận quốc tế, chú trọng tính ứng dụng, trải nghiệm dự án và năng lực công nghệ, trong đó có việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập và thực hành.

Trong quá trình đào tạo, sinh viên được tham gia các kỳ thực tập tại doanh nghiệp (OJT - On the Job Training), giúp tiếp cận môi trường làm việc thực tế từ sớm. Bên cạnh đó, nhà trường triển khai các học phần liên quan đến khởi nghiệp, trong đó sinh viên thực hiện các dự án kinh doanh ngay trên giảng đường. Đối với một số dự án tiềm năng, sinh viên có thể nhận được hỗ trợ đầu tư từ nhà trường.

Ngoài ra, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại FPTU có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi, thực tập quốc tế trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác và quốc tế hóa của nhà trường.

Một lợi thế khác là hệ sinh thái doanh nghiệp thuộc Tập đoàn FPT cùng mạng lưới đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước, giúp sinh viên tăng cơ hội tiếp cận thực tập và việc làm.

FPTU cũng chú trọng trang bị năng lực công nghệ cho sinh viên nhằm thích ứng với thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng. Từ năm 2023, trường này đưa ra định hướng “AI First” trong đào tạo, khuyến khích sinh viên cân nhắc việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình học tập và thực hiện công việc.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên được đào tạo ngoại ngữ, trong đó có tiếng Anh và tiếng Trung, nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong môi trường làm việc quốc tế.

RMIT Việt Nam

RMIT Việt Nam là cơ sở quốc tế thuộc hệ thống Đại học RMIT (Australia), với các chương trình đào tạo kinh doanh được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Trường có thế mạnh về chương trình đào tạo theo chuẩn toàn cầu và mạng lưới kết nối doanh nghiệp rộng. Sinh viên được tiếp cận phương pháp học hiện đại, chú trọng phát triển tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực lãnh đạo trong môi trường đa văn hóa.

Các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Kinh doanh và quản lý gồm Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính, Kinh tế và Quản trị chuỗi cung ứng. Chương trình học nhấn mạnh tính ứng dụng thông qua các dự án thực tế, hoạt động mô phỏng doanh nghiệp và các môn học gắn với yêu cầu của thị trường lao động.

Bên cạnh đó, RMIT Việt Nam có môi trường học tập đa quốc gia, với sinh viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo điều kiện cho việc giao lưu học thuật và trải nghiệm văn hóa. Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp và chương trình trải nghiệm thực tế nhằm hỗ trợ sinh viên chuẩn bị cho môi trường làm việc toàn cầu.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam là cơ sở giáo dục quốc tế đào tạo theo chương trình liên kết với các đại học tại Vương quốc Anh và cấp bằng theo hệ thống giáo dục Anh.

Khối ngành Kinh tế và Quản trị của BUV bao gồm các chương trình như Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính - Kế toán, Kinh doanh và Quản lý, Kinh doanh quốc tế và Quản trị du lịch.

Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng cập nhật xu hướng thị trường lao động, đồng thời tăng cường yếu tố thực hành thông qua các dự án doanh nghiệp, thực tập và hoạt động kết nối với nhà tuyển dụng.

Thế mạnh của BUV nằm ở môi trường đào tạo được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, với chương trình chuyển giao từ các trường đại học tại Anh và cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, sinh viên được tiếp cận phương pháp học tập chú trọng phát triển tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

(Tổng hợp)