Làm môi giới bất động sản nhưng mua nhà vẫn chật vật: Câu chuyện 3 lần xuống tiền và những bài học đắt giá về thời điểm

Đây là câu chuyện của một nhân viên môi giới bất động sản đã dành gần 8 năm để theo đuổi giấc mơ an cư. Từ một người mới ra trường không có tiền tiết kiệm, anh trải qua nhiều lần đứng trước cơ hội rồi bỏ lỡ, nhiều lần xuống tiền trong tâm trạng lo lắng và thậm chí phải chạy đua với thời gian để hoàn tất thủ tục trước khi mọi thứ đổ vỡ.

Khởi đầu từ hai bàn tay trắng

Năm 2008, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quản lý bất động sản, anh chuyển từ Trùng Khánh đến Đông Quan làm việc.

Đó cũng là thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra. Với một người mới ra trường, áp lực công việc và cơm áo gạo tiền khiến chuyện mua nhà gần như là điều xa xỉ.

Thu nhập thấp, chi phí sinh hoạt vẫn phải trang trải mỗi tháng nên dù rất muốn mua nhà, anh không thể tiết kiệm được bao nhiêu. Khi thị trường bất động sản phục hồi mạnh mẽ trong giai đoạn 2009–2010, anh chỉ có thể đứng nhìn giá nhà tăng lên từng ngày mà không đủ khả năng tham gia.

Quyết định mua căn nhà đầu tiên sau 4 năm đi làm

Đến năm 2012, sau nhiều năm tích góp, anh mới có đủ tiền đặt cọc cho căn nhà đầu tiên.

Lúc đó anh đứng giữa hai lựa chọn: mua ở Đông Quan – nơi đang làm việc, hay mua ở Thâm Quyến – nơi có hộ khẩu.

Sau nhiều cân nhắc, anh chọn Đông Quan vì quen thuộc với khu vực này hơn, đồng thời tìm được một dự án có vị trí tốt, giá bán hợp lý và gần tuyến metro đang xây dựng.

Tháng 7/2012, anh mua một căn hộ 79m² với giá chưa đến 570.000 nhân dân tệ.

Nhìn lại, đây là quyết định đúng thời điểm. Chỉ sau hơn một năm, giá bán các căn hộ cùng dự án đã tăng mạnh, vượt xa mức giá anh mua ban đầu.

Nhà để ở bất ngờ trở thành khoản đầu tư

Năm 2013, anh chuyển việc sang Thâm Quyến.

Kế hoạch ban đầu là ở căn hộ Đông Quan, nhưng cuộc sống thay đổi nhanh hơn dự tính. Anh kết hôn, rồi có con.

Căn hộ vừa nhận bàn giao được cho thuê gần như ngay lập tức và từ một nơi để ở, nó trở thành tài sản đầu tư.

Trong khi đó, nhu cầu mua nhà tại Thâm Quyến ngày càng cấp thiết.

Tuy nhiên, giá nhà tại đây cao hơn rất nhiều. Gia đình chỉ có một nguồn thu nhập, vợ ở nhà chăm con nên việc tích lũy thêm tiền mua nhà gần như bất khả thi.

Một căn nhà được mua chỉ sau vài phút xem

Cuối năm 2014, anh bắt đầu tìm kiếm nhà ở Thâm Quyến.

Suốt nhiều tháng, anh xem gần chục căn hộ nhưng chưa quyết định được vì nhiều lý do liên quan đến hạn mức vay và điều kiện mua nhà.

Bước ngoặt đến vào tháng 3/2015.

Một hôm, khi đi ngang qua khu chung cư đang thuê, anh trò chuyện với một nhân viên bảo vệ quen biết. Người này giới thiệu một căn hộ đang được chủ nhà rao bán.

Ngày hôm sau, anh đi xem. Và chỉ cần bước vào phòng khách, anh gần như đã đưa ra quyết định.

Căn hộ rộng 97m², thiết kế thông thoáng, các phòng đều có cửa sổ, có thêm khoảng sân nhỏ phía trước. Giá bán là 1,42 triệu nhân dân tệ – được đánh giá là rất hợp lý trong khu vực.

Không mặc cả nhiều, anh đặt cọc gần như ngay lập tức. Chỉ vài ngày sau, hợp đồng mua bán được ký kết.

Mua xong thì thị trường bùng nổ

Có những khoản đầu tư cần nhiều năm mới sinh lời. Nhưng cũng có những thời điểm thị trường tăng nhanh đến mức khiến người trong cuộc không tin nổi.

Ngay sau khi anh mua nhà, một loạt chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản được ban hành.

Thâm Quyến bước vào cơn sốt bất động sản chưa từng có.

Nhiều dự án mới tăng giá 3–5% mỗi tuần. Nhà cũ vừa rao bán đã có người mua. Thậm chí có những căn được giao dịch chỉ trong vài giờ.

Tại nhiều khu vực, giá nhà tăng gấp đôi chỉ sau vài tháng.

Riêng căn hộ anh mua với giá 1,42 triệu nhân dân tệ nhanh chóng được thị trường định giá hơn 2,3 triệu nhân dân tệ. Giá trị tài sản tăng gần 1 triệu nhân dân tệ trong thời gian rất ngắn.

Khi mua nhà cũng là một cuộc chạy đua

Nhưng phía sau những con số tăng giá là áp lực tài chính rất lớn.

Để đủ điều kiện vay vốn, anh phải bán căn hộ ở Đông Quan, tất toán khoản vay cũ, gom tiền đóng thuế, xoay xở tiền đặt cọc và hoàn tất hồ sơ đúng thời hạn.

Có thời điểm anh lo ngại tài sản đang giao dịch có thể bị ngân hàng hoặc tòa án xử lý vì các vấn đề liên quan đến người bán.

Mỗi ngày trôi qua đều giống như một cuộc đua với thời gian.

May mắn là cuối cùng toàn bộ thủ tục đều hoàn thành thuận lợi và gia đình anh chuyển về căn hộ mới sinh sống.

Bài học sau nhiều lần mua bán

Điều thú vị là căn hộ đầu tiên ở Đông Quan – nơi từng được kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận lớn – cuối cùng chỉ mang lại mức sinh lời khá khiêm tốn.

Mua với giá khoảng 570.000 nhân dân tệ năm 2012, bán với giá khoảng 690.000 nhân dân tệ năm 2015, cộng thêm tiền cho thuê, tổng tỷ suất lợi nhuận chỉ ở mức tương đương một khoản đầu tư tài chính thông thường.

Trong khi đó, căn hộ mua tại Thâm Quyến lại tăng giá mạnh nhờ lựa chọn đúng thành phố và đúng chu kỳ thị trường.

Sau nhiều năm trải nghiệm, anh rút ra một kết luận đơn giản:

Trong bất động sản, giá mua quan trọng nhưng thời điểm mua và địa điểm mua còn quan trọng hơn.

Một căn nhà tốt không chỉ là nơi để ở. Với nhiều người, đó còn là khoản tài sản lớn nhất cuộc đời. Vì vậy, trước khi xuống tiền, việc nghiên cứu kỹ thị trường, hiểu rõ khả năng tài chính và lựa chọn đúng thời điểm luôn quan trọng hơn việc chạy theo tâm lý đám đông.

Bởi đôi khi, khác biệt giữa một quyết định bình thường và một quyết định thay đổi cuộc sống chỉ nằm ở việc bạn xuống tiền sớm hay muộn vài tháng.