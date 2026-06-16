Cách làm sạch bếp gas bị bám dầu mỡ lâu ngày đơn giản và hiệu quả

Bếp gas là thiết bị nấu nướng quen thuộc trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, dầu mỡ, thức ăn thừa và bụi bẩn dễ tích tụ trên mặt bếp, kiềng bếp và các khe rãnh, tạo thành những lớp cáu bẩn rất khó vệ sinh.

Không chỉ khiến gian bếp mất vệ sinh, tình trạng này còn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của bếp và làm tăng nguy cơ cháy nổ nếu không được xử lý đúng cách.

Việc làm sạch bếp gas định kỳ không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Dưới đây là những cách đơn giản nhưng hiệu quả để làm sạch bếp gas bị bám dầu mỡ lâu ngày.

Sử dụng nước rửa chén pha nước ấm

Đối với các vết dầu mỡ mới hoặc chưa bám quá dày, nước rửa chén pha với nước ấm là giải pháp hiệu quả.

Cách thực hiện:

Pha vài giọt nước rửa chén với nước ấm rồi dùng khăn mềm hoặc miếng bọt biển thấm dung dịch, sau đó lau kỹ toàn bộ bề mặt bếp. Cuối cùng rửa lại bằng khăn sạch và lau khô.

Nước ấm giúp làm mềm dầu mỡ, từ đó tăng hiệu quả làm sạch.

Làm sạch dầu mỡ bằng baking soda

Baking soda là nguyên liệu quen thuộc trong việc vệ sinh nhà bếp nhờ khả năng tẩy rửa nhẹ và khử mùi hiệu quả.

Cách thực hiện:

Trộn baking soda với một lượng nước vừa đủ để tạo thành hỗn hợp sệt rồi thoa hỗn hợp lên các khu vực bám dầu mỡ. Để khoảng 15–20 phút, dùng bàn chải mềm chà nhẹ các vết bẩn, cuối cùng lau sạch bằng khăn ẩm.

Mẹo làm sạch này đặc biệt phù hợp với những vết bẩn đã tồn tại trong thời gian dài.

Baking soda là nguyên liệu quen thuộc trong việc vệ sinh nhà bếp (Ảnh minh họa)

Kết hợp giấm trắng để đánh bay mảng bám

Giấm trắng chứa axit axetic có khả năng hòa tan dầu mỡ và cặn bẩn hiệu quả.

Có thể dùng giấm vệ sinh bếp gas bằng cách: Xịt trực tiếp giấm lên bề mặt bếp, chờ khoảng 10 phút và dùng khăn mềm lau sạch.

Đối với các vết bẩn cứng đầu, nên kết hợp giấm trắng và baking soda để tăng hiệu quả làm sạch.

Ngâm kiềng bếp trong nước nóng

Kiềng bếp là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao và thức ăn nên thường tích tụ nhiều dầu mỡ cháy khét.

Cách làm:

Chuẩn bị chậu nước nóng pha nước rửa chén, ngâm kiềng bếp khoảng 20–30 phút rồi dùng bàn chải hoặc miếng cọ mềm chà sạch, cuối cùng rửa lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn.

Nếu kiềng bếp quá bẩn, có thể thêm một ít baking soda vào nước ngâm.

Tận dụng chanh tươi

Chanh chứa axit citric giúp làm sạch dầu mỡ và khử mùi hiệu quả.

Cách thực hiện:

Cắt đôi quả chanh, chà trực tiếp lên khu vực bám dầu mỡ rồi để khoảng 10 phút. Cuối cùng lau lại bằng khăn ẩm.

Ngoài tác dụng làm sạch, chanh còn giúp bề mặt bếp có mùi thơm dễ chịu.

ve-sinh-bep-gas.jpg

Làm sạch các khe nhỏ bằng bàn chải cũ

Những khe hẹp quanh đầu đốt hoặc góc cạnh của bếp thường là nơi tích tụ nhiều bụi bẩn nhưng khó vệ sinh.

Một chiếc bàn chải đánh răng cũ sẽ giúp:

Loại bỏ cặn dầu mỡ trong các khe nhỏ.

Làm sạch khu vực quanh đầu đốt.

Hạn chế nguy cơ tắc nghẽn lỗ thoát lửa.

Nên chải nhẹ nhàng để tránh làm hỏng các bộ phận của bếp.

Vệ sinh đầu đốt đúng cách

Đầu đốt là bộ phận quan trọng quyết định khả năng tạo lửa của bếp ga.

Các bước vệ sinh:

Tháo đầu đốt theo hướng dẫn của nhà sản xuất và dùng khăn mềm lau sạch bụi bẩn.

Lưu ý, không dùng vật sắc nhọn để thông lỗ lửa, đảm bảo đầu đốt khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

Lưu ý khi vệ sinh bếp gas

Trước khi bắt đầu làm sạch, cần khóa van bình gas và đảm bảo bếp đã nguội hoàn toàn (Ảnh minh họa)

Tắt nguồn gas trước khi vệ sinh

Trước khi bắt đầu làm sạch, cần khóa van bình gas và đảm bảo bếp đã nguội hoàn toàn.

Đây là bước quan trọng giúp tránh nguy cơ rò rỉ khí gas hoặc bỏng trong quá trình vệ sinh. Đồng thời, người dùng nên tháo rời các bộ phận như kiềng bếp, mâm chia lửa và khay hứng nếu thiết kế cho phép để làm sạch dễ dàng hơn.

Tránh sử dụng hóa chất quá mạnh

Nhiều người có thói quen dùng chất tẩy rửa công nghiệp mạnh để làm sạch nhanh các vết dầu mỡ.

Tuy nhiên, một số hóa chất có thể: Làm hỏng lớp phủ bề mặt bếp, gây ăn mòn kim loại, để lại dư lượng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vì vậy, nên ưu tiên các sản phẩm chuyên dụng hoặc các nguyên liệu tự nhiên như baking soda, giấm và chanh.

Bếp gas bám dầu mỡ lâu ngày hoàn toàn có thể được làm sạch bằng những nguyên liệu quen thuộc và an toàn. Quan trọng nhất là vệ sinh đúng cách, thường xuyên và tránh để dầu mỡ tích tụ trong thời gian dài.