Vợ Messi cùng dàn WAGs nóng bỏng bậc nhất Argetina đổ bộ World Cup 2026: Từ ca sĩ, doanh nhân đến giáo viên thể chất sexy gây choáng

Đội tuyển Argentina đến World Cup 2026 với một trong những đội hình quyến rũ và nổi tiếng bậc nhất làng bóng đá thế giới - và dàn WAGs của họ cũng chẳng hề kém cạnh. Từ Antonela Roccuzzo - người yêu từ thuở nhỏ của Lionel Messi - cho đến siêu sao nhạc pop Tini Stoessel, những bóng hồng đứng sau các nhà vô địch thế giới đều là doanh nhân, người mẫu hoặc influencer sở hữu hàng triệu người hâm mộ riêng.

Khi Messi cùng các đồng đội bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương trên đất Mỹ, những người phụ nữ phía sau họ cũng mang tới sức hút không nhỏ trên khán đài.

Antonela Roccuzzo - Nhân vật quyền lực nhất nhì làng bóng đá

Antonela được xem là nhân vật quyền lực nhất nhì trong hội WAGs Argentina. Bà xã của Lionel Messi đã ở bên siêu sao này từ khi cả hai còn là những đứa trẻ tại Rosario, rất lâu trước khi Messi giành Quả bóng vàng hay trở thành huyền thoại của Barcelona.

Hai người kết hôn vào năm 2017 trong một đám cưới xa hoa từng được truyền thông Argentina gọi là "đám cưới thế kỷ". Khách mời khi đó gồm nhiều ngôi sao như Luis Suarez, Neymar, Gerard Pique và Shakira.

Hiện là mẹ của ba cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro, Antonela đã trở thành biểu tượng thời trang toàn cầu, hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Tiffany & Co. hay Alo Yoga. Người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch sang trọng cùng hình ảnh gia đình hạnh phúc tới hơn 40 triệu người theo dõi trên Instagram.

Vợ Messi cùng dàn WAGs nóng bỏng đổ bộ World Cup 2026

Tini Stoessel - công chúa nhạc pop của Rodrigo De Paul

Tini Stoessel là vị hôn thê của tiền vệ Rodrigo De Paul. Cô nổi tiếng từ series Disney đình đám Violetta trước khi trở thành một trong những nghệ sĩ Latin thành công nhất hiện nay với nhiều album đứng đầu bảng xếp hạng và các tour diễn cháy vé.

Mối quan hệ giữa Tini và De Paul từng là chủ đề nóng của truyền thông Argentina. Sau thời gian chia tay vào năm 2023, cặp đôi đã tái hợp và hiện vẫn rất mặn nồng.

Tini Stoessel, vị hôn thê của Rodrigo De Paul, là một siêu sao nổi tiếng người Argentina (Ảnh: AFP)Tini Stoessel, vị hôn thê của Rodrigo De Paul, là một siêu sao nổi tiếng người Argentina (Ảnh: AFP)

Agustina Gandolfo - nữ doanh nhân thành đạt của Lautaro Martinez

Vợ của đội trưởng Lautaro Martinez mang đến hình ảnh hoàn toàn khác. Agustina là influencer về thể hình đồng thời là doanh nhân sở hữu nhà hàng Coraje tại Milan. Hai người kết hôn trong một hôn lễ xa hoa bên hồ Como vào năm 2023.

Người đẹp sở hữu hơn 1,6 triệu người theo dõi trên Instagram và thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang trọng tại Italy. Sau khi Inter Milan vô địch Serie A hồi tháng 5, Agustina đã đăng tải thông điệp đầy cảm xúc dành cho chồng: "Chúng em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh như mọi khi. Tự hào về anh và hạnh phúc khi được đồng hành cùng anh trong từng bước đi. Chúng em yêu anh, người đội trưởng của cuộc đời mình".

Agustina Gandolfo đã kết hôn với Lautaro Martinez trong một lễ cưới xa hoa bên hồ Como ba năm trước. (Ảnh: IGNV)Agustina Gandolfo đã kết hôn với Lautaro Martinez trong một lễ cưới xa hoa bên hồ Como ba năm trước. (Ảnh: IGNV)

Maria Emilia Ferrero - cô giáo thể chất chiếm trọn trái tim Julian Alvarez

Bạn gái lâu năm của Julian Alvarez kín tiếng hơn nhiều so với những nàng WAGs nổi tiếng khác, nhưng vẫn sở hữu tới khoảng 660.000 người theo dõi trên Instagram. Cựu vận động viên khúc côn cầu và giáo viên thể chất này quen Alvarez từ khi cả hai còn là những thiếu niên tại Cordoba.

Maria Emilia đã ở bên tiền đạo hiện khoác áo Atletico Madrid từ rất lâu trước khi anh trở thành ngôi sao của tuyển Argentina. Cô bắt đầu nổi tiếng tại World Cup 2022 khi liên tục xuất hiện trên khán đài Qatar để cổ vũ bạn trai. Những bức ảnh du lịch và diện bikini của Emilia thường xuyên nhận được lượng tương tác lớn từ người hâm mộ.

Maria Emilia bắt đầu hẹn hò với cầu thủ bóng đá Julian Alvarez khi cả hai còn là thiếu niên.

Caro Calvagni - bà xã Nicolas Tagliafico xây dựng "đế chế fitness" riêng

Vợ của hậu vệ Nicolas Tagliafico cũng là một gương mặt nổi bật. Caro sở hữu thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực thể hình, thường xuyên đăng tải các video tập luyện, thời trang và những khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng.

Trong World Cup 2022, cặp đôi trở thành hiện tượng mạng nhờ những video vui nhộn. Cho đến nay, bài đăng được ghim trên Instagram của Caro vẫn là khoảnh khắc ôm chầm lấy Tagliafico sau khi Argentina vô địch thế giới tại Qatar.

Cô viết: "Chúng ta là nhà vô địch thế giới. Trái tim em như muốn nổ tung. Em yêu anh". Sau chức vô địch World Cup, hai người tổ chức đám cưới hoành tráng tại Buenos Aires. Thậm chí họ còn mang theo một bản sao chiếc cúp vàng World Cup để tiếp tục ăn mừng chiến tích lịch sử.

Ảnh: IGNV

Mandinha - chuyện tình cổ tích của Emiliano Martinez

Thủ môn Emiliano Martinez gặp người vợ tương lai Mandinha tại một trạm xe buýt ở London sau khi anh gia nhập Arsenal. Trong bộ phim tài liệu trên Netflix, Martinez tiết lộ anh đã mất rất nhiều thời gian mới đủ can đảm để mời Mandinha đi hẹn hò.

Hiện hai người đã có một con trai và một con gái. Đáng chú ý, Martinez từng bỏ lỡ thời khắc con gái Ava chào đời vì đang cùng tuyển Argentina tham dự Copa America. Sau đó, anh cùng đội tuyển lên ngôi vô địch giải đấu.

Emi Martinez gặp Mandinha tại một trạm xe buýt ở London (Ảnh: Getty)Emi Martinez gặp Mandinha tại một trạm xe buýt ở London (Ảnh: Getty)

Các nàng WAGs của Argentina sẽ không chỉ xuất hiện trên khán đài cổ vũ. Họ sẽ lưu trú tại khách sạn gần nơi đóng quân của đội tuyển ở Kansas City trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026, sẵn sàng tiếp thêm động lực cho Messi và các đồng đội trong hành trình bảo vệ chức vô địch thế giới.