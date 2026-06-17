Với “siêu kỷ lục” không ai vượt nổi trong làng bóng, đây là cách Messi tận hưởng mọi thứ ở Miami: Cuộc sống U40 đầy viên mãn

Tỷ phú làng bóng với hàng loạt “siêu kỷ lục”

Theo Bloomberg Billionaires Index, Lionel Messi đã chính thức vượt mốc tài sản ròng 1 tỷ USD trong tháng 5 vừa qua. Kể từ năm 2007 đến nay, ngôi sao người Argentina được cho là đã thu về khoảng 700 triệu USD từ tiền lương và thưởng thi đấu trong màu áo Barcelona, PSG và Inter Miami.

Thành tích này đưa “El Pulga” gia nhập nhóm vận động viên tỷ phú trên toàn cầu, sánh ngang với những huyền thoại giàu có bậc nhất lịch sử thể thao như Michael Jordan (4,3 tỷ USD), LeBron James (1,4 tỷ USD), Tiger Woods (1,5 tỷ USD) và Roger Federer (1,1 tỷ USD), theo thống kê từ Forbes Billionaires List 2026.

Cột mốc của Messi cũng góp phần tạo nên một dấu ấn hiếm thấy trong làng thể thao thế giới. Trước đó không lâu, cựu danh thủ người Anh David Beckham cũng được The Times đưa vào danh sách tỷ phú. Nhờ vậy, Inter Miami trở thành câu lạc bộ duy nhất hiện nay có cả chủ sở hữu (Beckham) và cầu thủ ngôi sao (Messi) đều đạt tỷ phú.

Lionel Messi cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử giành được 8 Quả bóng Vàng. Anh nhận danh hiệu thứ 8 này vào năm 2023 sau khi cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022.

Hiện tại, Messi đi vào lịch sử khi có trận đấu thứ 200 trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina. Đồng thời, anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau, một thành tích chưa từng có kể từ khi giải đấu ra đời. Đây cũng sẽ là kỳ World Cup chứng kiến hàng loạt cột mốc mới của Messi.

Cách đây 20 năm, tại World Cup 2006 trên đất Đức, khi mới 18 tuổi, Messi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng lập công cho Argentina tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Giờ đây, khi 38 tuổi và 357 ngày, Messi lại tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử với tư cách cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Argentina tại một vòng chung kết World Cup. Điều đó đồng nghĩa anh đang giữ cả 2 cột mốc tưởng chừng không thể song hành. Đó là cầu thủ trẻ nhất và cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho "Albiceleste" ở sân chơi danh giá nhất thế giới.

Đáng chú ý, bàn thắng vào lưới Algeria chỉ là khởi đầu cho ngày thăng hoa của Messi. Siêu sao sinh năm 1987 sau đó hoàn tất cú hat-trick đầu tiên tại World Cup 2026 cách đây ít lâu, nâng tổng số bàn thắng ở các vòng chung kết World Cup lên con số 16.

Messi san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup mà huyền thoại người Đức Miroslav Klose nắm giữ. Trong bối cảnh Argentina còn cả chặng đường dài phía trước, cơ hội để chủ nhân 8 Quả bóng vàng độc chiếm ngôi vị số một lịch sử chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tận hưởng cuộc sống với danh mục đầu tư toàn “hàng khủng”

Trong bảng xếp hạng các cầu thủ có thu nhập cao nhất năm 2026 do Forbes công bố, Cristiano Ronaldo vẫn đứng đầu với mức kiếm tiền ước tính khoảng 200-215 triệu USD mỗi năm tại Al Nassr, chưa kể nguồn thu khổng lồ từ quảng cáo. Lionel Messi xếp ngay sau với khoảng 140 triệu USD/năm. Tuy nhiên, thu nhập thường niên không phải yếu tố quyết định giúp Messi gia nhập “câu lạc bộ tỷ phú”, mà anh lại theo đuổi chiến lược chia sẻ lợi nhuận dài hạn.

Bước ngoặt tài chính của Messi đến khi anh chuyển sang thi đấu cho Inter Miami. Thay vì nhận mức lương “khủng” từ Trung Đông, anh chấp nhận thu nhập cứng thấp hơn để đổi lấy các quyền lợi gắn với tăng trưởng doanh thu. Cụ thể, Messi được hưởng phần trăm từ lượng đăng ký MLS Season Pass trên Apple TV, nhận hoa hồng từ doanh số bán áo đấu toàn cầu của Adidas, đồng thời có điều khoản sở hữu cổ phần tại Inter Miami sau khi giải nghệ.

Ảnh: 90 Min

Chính sức hút mang tên Messi đã góp phần đẩy giá trị của Inter Miami tăng mạnh, khiến phần cổ phần tiềm năng này trở thành tài sản có giá trị lớn trong tương lai. Bên cạnh đó, anh còn mở rộng sang lĩnh vực đầu tư và kinh doanh với các công ty như Play Time Sports-Tech HoldCo LLC, hãng sản xuất nội dung 525 Rosario hay thương hiệu đồ uống thể thao Más+ by Messi. Thay vì chỉ là gương mặt đại diện, Messi đang từng bước kiểm soát chuỗi giá trị và xây dựng hệ sinh thái kinh doanh của riêng mình.

Đồng thời, các nguồn tiền của Lionel Messi tiếp tục được phân bổ vào lĩnh vực bất động sản thương mại thông qua một quỹ tín thác (REIT) mang tên Edificio Rostower Socimi. Quỹ này đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Tây Ban Nha, với giá trị vốn hóa thị trường tính đến giữa năm nay vượt ngưỡng 243 triệu euro, cho thấy tốc độ tăng trưởng ổn định của danh mục đầu tư.

Chiến lược rót vốn vào địa ốc của Messi được triển khai khá bài bản và dài hạn. Anh không chỉ mua tài sản rồi nắm giữ, mà còn nâng cấp và khai thác giá trị thương mại. Một ví dụ là thương vụ thâu tóm tòa nhà Galerías Via Wagner tại khu Turó Park (Barcelona) với giá khoảng 11,5 triệu euro, sau đó cải tạo thành tổ hợp cho thuê. Song song, chuỗi khách sạn cao cấp MiM Hotels được vận hành bởi tập đoàn Meliá Hotels International, giúp tối ưu chi phí và tạo nguồn thu ổn định theo tháng.

Bên cạnh các tài sản thương mại, Messi cũng sở hữu bất động sản hạng sang phục vụ đời sống cá nhân. Nổi bật là biệt thự ven biển tại khu Bay Colony (Miami) trị giá khoảng 10,8 triệu USD. Căn nhà rộng lớn gồm 10 phòng ngủ, khu spa, hồ bơi, hai bến du thuyền và không gian sống hướng sông thoáng đãng.

Thiết kế nội thất mang phong cách sang trọng với tông đen - trắng chủ đạo, kết hợp các chi tiết kim loại và đá tự nhiên, tạo nên cảm giác hiện đại nhưng ấm áp. Không gian tràn ngập ánh sáng tự nhiên qua hệ cửa kính lớn, đồng thời được hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao, phản ánh rõ gu thẩm mỹ và mức độ đầu tư của chủ nhân.

Tổng thể, danh mục bất động sản của Messi không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà còn đóng vai trò như một “cỗ máy tạo dòng tiền”, góp phần quan trọng vào việc gia tăng tài sản bền vững theo thời gian.

(Tổng hợp)