Công Vinh bất ngờ ký hợp đồng, tậu căn hộ mới

Mới đây, trên trang cá nhân của mình Công Vinh chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc ký kết hợp đồng cùng những hình ảnh đầu tiên về căn hộ mới của mình. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trong video được đăng tải ngày 16/6, nam người mẫu xuất hiện tại buổi ký kết hợp đồng mua nhà với tâm trạng hào hứng. Anh đồng thời hé lộ một phần không gian sống mới.

Công Vinh chia sẻ lại khoảnh khắc mua căn hộ mới. Ảnh chụp màn hình

Đi kèm video, Công Vinh viết ngắn gọn: "Chào mừng em về đội của anh. Cảm ơn bản thân vì đã cố gắng". Dưới phần bình luận, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới nam người mẫu. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ khi anh sở hữu tài sản mới ở độ tuổi còn khá trẻ.

Hiện Công Vinh chưa tiết lộ giá trị căn hộ cũng như vị trí cụ thể của nơi ở mới. Tuy nhiên, qua những hình ảnh được chia sẻ, nhiều người hâm mộ nhận xét căn hộ sở hữu tầm nhìn thoáng đãng và nằm trong một khu đô thị hiện đại.

Công Vinh là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích các cuộc thi nam vương. Sinh năm 1999 tại Tây Ninh, anh sở hữu chiều cao 1,82 m cùng số đo hình thể 98-76-98 (cm).

Công Vinh từng tham gia cuộc thi Man Of The World 2024 và dừng chân ở top 10.

Tên tuổi của Công Vinh được biết đến nhiều hơn sau khi tham gia các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Năm 2025, anh đại diện Việt Nam tham dự Mister International tại Thái Lan. Dù không giành được ngôi vị cao nhất, nam người mẫu vẫn để lại dấu ấn khi lọt Top 10 chung cuộc và giành loạt giải phụ Nam vương ảnh, Gương mặt đại diện thương hiệu mỹ phẩm.

Chia sẻ về kết quả đạt được Đoàn Công Vinh từng chia sẻ: “Tôi cảm thấy hài lòng với kết quả top 10 Mr International 2025. Như mọi người xem trực tiếp đêm chung kết đã thấy, thí sinh năm nay rất mạnh, mỗi người bước lên sân khấu đều tỏa sáng.

Đối với tôi, kết quả top 10 là thành quả của cả một hành trình nỗ lực không ngừng và cũng là sự động viên to lớn từ tất cả công chúng, bạn bè, người thân đã luôn sát cánh ủng hộ”.

Đoàn Công Vinh cũng cho biết, anh đã học hỏi được rất nhiều từ những ngày tham gia Mr International 2025.

"Càng ngày tôi càng biết cách đối diện và chấp nhận bản thân, kể cả những khuyết điểm. Trước đây, tôi luôn sợ bị chê cười, sợ không làm được. Nhưng chính cuộc thi lần này đã cho tôi bài học quý giá: Muốn thành công thì không được để nỗi sợ lấn át.

Tôi đã trưởng thành hơn, tự tin hơn. Đồng thời, tôi cũng được học hỏi, giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế. Nhờ đó, tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình ở hiện tại”, Đoàn Công Vinh chia sẻ.

Sau Mister International, Công Vinh tiếp tục tham dự Nam vương Toàn cầu 2025 (Mister Global).

Với việc liên tục xuất hiện tại các sân chơi nhan sắc dành cho nam giới, Công Vinh được xem là một trong những đại diện nổi bật của Việt Nam ở lĩnh vực nam vương trong những năm gần đây.