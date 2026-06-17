Nữ diễn viên cưới chồng đại gia hơn 6 tuổi: Sinh 4 con vẫn trẻ đẹp, ở biệt thự xa hoa, sở hữu resort sinh thái rộng 50.000m²

Diễn viên Vân Trang là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc cùng nhan sắc dịu dàng, đằm thắm. Năm 2016, cô lên xe hoa với ông xã doanh nhân hơn 6 tuổi. Sau gần một thập kỷ gắn bó, Vân Trang đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và 4 nhóc tỳ đáng yêu.

Hiện gia đình Vân Trang sinh sống trong căn biệt thự rộng 1.000m² tại TP.HCM, nổi bật với thiết kế hiện đại, tiện nghi và ngập tràn cây xanh. Không chỉ vậy, vợ chồng cô còn sở hữu một khu resort sinh thái rộng tới 50.000m² ở Đồng Tháp. Không gian nơi đây mang đậm vẻ đẹp mộc mạc của miền Tây với cây cối xanh mát, sông nước hiền hòa cùng những công trình làm từ gỗ, tre, nứa, tạo cảm giác bình yên và thư thái ở mọi góc nhìn.

Biệt thự 1.000m² ở TP.HCM

Vân Trang cùng chồng và các con hiện sinh sống trong căn biệt thự rộng 1.000m² tại TP.HCM. Cơ ngơi gây ấn tượng với gam màu trắng thanh lịch cùng lối thiết kế mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng, tạo cảm giác thư thái như một resort thu nhỏ giữa lòng thành phố. Nữ diễn viên đặc biệt yêu thích cây xanh nên phủ kín khuôn viên và sân thượng bằng nhiều loại cây, hoa khác nhau. Nhờ đó, từng góc trong nhà đều ngập tràn ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác trong lành, gần gũi với thiên nhiên.

Biệt thự 1.000m² của gia đình Vân Trang

Từ cổng vào đã ngập tràn cây hoa, đặc biệt dịp lễ Tết càng được bài trí nhiều hơn giúp không gian thêm sinh động

Bên trong biệt thự, nội thất chủ yếu được làm từ gỗ với thiết kế tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và ấm cúng. Không gian phòng khách rộng rãi, nổi bật với trần cao và hệ cửa kính lớn giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng. Khu vực bếp và phòng khách được thiết kế liên thông theo phong cách mở, vừa tăng sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình, vừa giúp tổng thể ngôi nhà thêm rộng rãi và tiện nghi.

Phòng gian phòng khách rộng rãi, thoáng đãng nhờ thiết kế trần cao cùng hệ cửa kính đón nắng gió vào nhà

Vào dịp lễ Tết, không gian được Vân Trang decor đẹp mắt

Khu vực bếp mở với phòng khách tăng tính kết nối cho không gian

Là người yêu thiên nhiên nên khắp nơi trong biệt thự của gia đình Vân Trang đều ngập tràn cây hoa rực rỡ sắc màu

Resort sinh thái rộng 50.000m² ở Đồng Tháp

Bên cạnh căn biệt thự rộng 1.000m² tại TP.HCM, vợ chồng Vân Trang còn sở hữu một khu resort sinh thái rộng tới 50.000m² ở Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang cũ). Đây là điểm đến quen thuộc của gia đình nữ diễn viên mỗi dịp nghỉ ngơi, đồng thời là nơi cô thường xuyên tụ họp cùng bạn bè, người thân. Thay vì can thiệp quá nhiều vào cảnh quan, cặp đôi lựa chọn giữ lại gần như nguyên vẹn hệ sinh thái tự nhiên của khu đất với những lũy tre xanh mát, con rạch uốn quanh và thảm thực vật đặc trưng miền Tây.

Trên nền thiên nhiên sẵn có, một số hạng mục được xây dựng và cải tạo theo hướng hài hòa với cảnh quan xung quanh. Các công trình chủ yếu sử dụng gỗ, tre và nứa làm vật liệu chính, mang đến vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi. Không gian thanh bình, thoáng đãng cùng màu xanh bao phủ khắp nơi khiến khu resort mang đậm cảm giác nghỉ dưỡng, là chốn thư giãn lý tưởng để tạm rời xa nhịp sống tất bật của thành phố.

Khu resort sinh thái rộng tới 50.000m² của gia đình Vân Trang

Không gian ở đây góc nào cũng chill và bình yên

Thiết kế và nội thất nơi đây chủ yếu được làm bằng gỗ, tre, nứa và những vật liệu thân thiện với môi trường