Việt Nam sở hữu Thánh địa lâu đời hơn nước Mỹ hiện đại: Xây liên tục 900 năm, cất giấu bí ẩn cả thế giới phải bó tay

Nằm sâu giữa thung lũng được bao bọc bởi những dãy núi xanh ở Quảng Nam, Thánh địa Mỹ Sơn không chỉ là một trong những di sản khảo cổ quan trọng nhất Việt Nam mà còn là chứng nhân của một nền văn minh từng phát triển rực rỡ suốt nhiều thế kỷ. Điều đặc biệt là quần thể đền tháp này đã xuất hiện từ thế kỷ IV, tức hơn 1.600 năm trước và lâu đời hơn rất nhiều so với nước Mỹ hiện đại được thành lập năm 1776.

Trải qua gần 900 năm xây dựng liên tục, Mỹ Sơn từng là trung tâm tôn giáo, chính trị quan trọng bậc nhất của vương quốc Chăm Pa. Ngày nay, dù thời gian và chiến tranh đã khiến nhiều công trình bị hư hại, nơi đây vẫn còn lưu giữ hàng chục đền tháp cổ cùng những bí ẩn kiến trúc khiến giới nghiên cứu trên thế giới nhiều thập kỷ qua vẫn chưa thể giải mã hoàn toàn.

Ảnh: thewatergirl_2008

Quần thể đền tháp này đã xuất hiện từ thế kỷ IV, tức hơn 1.600 năm trước và lâu đời hơn rất nhiều so với nước Mỹ hiện đại được thành lập năm 1776. Ảnh: Internet

Ẩn mình tại thung lũng có đường kính khoảng 2 km thuộc huyện Duy Xuyên (nay thuộc khu vực Quảng Nam sau sắp xếp đơn vị hành chính), Thánh địa Mỹ Sơn từng là khu đền thờ linh thiêng nhất của vương quốc Chăm Pa.

Theo các tài liệu lịch sử, công trình đầu tiên được vua Bhadravarman cho xây dựng vào cuối thế kỷ IV để thờ thần Shiva - vị thần tối cao trong Ấn Độ giáo. Từ đó đến cuối thế kỷ XIII, các đời vua Chăm liên tục mở rộng và xây thêm đền tháp, biến Mỹ Sơn thành một quần thể kiến trúc đồ sộ với hơn 70 công trình lớn nhỏ.

Ảnh: thewatergirl_2008

Thánh địa Mỹ Sơn từng là khu đền thờ linh thiêng nhất của vương quốc Chăm Pa. Ảnh: shutterstock

Không chỉ là nơi tổ chức các nghi lễ tôn giáo quan trọng, Mỹ Sơn còn được xem như "kinh đô tâm linh" của Chăm Pa, nơi diễn ra các lễ đăng quang, cúng tế và những sự kiện trọng đại của vương triều.

Năm 1999, Thánh địa Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới nhờ những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa và kiến trúc. Đây cũng là một trong số ít quần thể đền tháp Hindu giáo còn tồn tại tương đối nguyên vẹn tại Đông Nam Á.

Kiệt tác kiến trúc xây bằng gạch khiến thế giới đau đầu

Điều làm nên sức hút đặc biệt của Mỹ Sơn không chỉ nằm ở tuổi đời hàng nghìn năm mà còn ở kỹ thuật xây dựng đầy bí ẩn của người Chăm cổ.

Toàn bộ các đền tháp được dựng chủ yếu bằng gạch nung đỏ. Điều đáng kinh ngạc là cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định chính xác phương pháp liên kết giữa các viên gạch. Nhìn bằng mắt thường, những khối gạch gần như khít hoàn toàn với nhau, không để lộ lớp vữa hay chất kết dính giống các công trình xây dựng thông thường.

Ảnh: thewatergirl_2008

Thánh địa Mỹ Sơn được xây dựng bằng gạch nung với gam màu đỏ. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định chính xác phương pháp liên kết giữa các viên gạch. Ảnh: shutterstock

Nhiều giả thuyết đã được đưa ra, từ việc người Chăm sử dụng nhựa thực vật đặc biệt, kỹ thuật nung sau khi xây dựng cho tới các loại vật liệu hữu cơ bí truyền. Tuy nhiên, chưa có kết luận nào được cộng đồng khoa học công nhận hoàn toàn.

Chính bí ẩn này khiến Mỹ Sơn thường được nhắc đến như một trong những "câu đố kiến trúc" lớn nhất của Đông Nam Á.

Bên cạnh kỹ thuật xây dựng độc đáo, các đền tháp còn gây ấn tượng bởi hệ thống phù điêu, tượng đá và hoa văn chạm khắc tinh xảo. Những hình ảnh thần Shiva, chim thần Garuda, vũ nữ Apsara, hoa sen hay các họa tiết hình học được thể hiện sống động, phản ánh trình độ nghệ thuật bậc cao của người Chăm cổ.

Mỗi ngôi tháp là một "mảnh ghép lịch sử"

Theo cấu trúc truyền thống của kiến trúc Chăm, các công trình tại Mỹ Sơn đều quay mặt về hướng Đông - hướng mặt trời mọc, tượng trưng cho sự sống và thần linh trong tín ngưỡng Ấn Độ giáo.

Ở trung tâm mỗi cụm đền thường là tháp chính (Kalan), tượng trưng cho núi Meru - ngọn núi thiêng được xem là trung tâm vũ trụ trong Hindu giáo. Đây là nơi đặt Linga hoặc tượng thần Shiva để thờ phụng.

Toàn cảnh thánh địa Mỹ Sơn. Ảnh: shutterstock

Mỗi cụm đền tháp lại gắn với một giai đoạn lịch sử, một vị vua hoặc một triều đại khác nhau. Vì thế, toàn bộ quần thể Mỹ Sơn giống như một cuốn biên niên sử bằng gạch đá, ghi lại quá trình phát triển kéo dài nhiều thế kỷ của vương quốc Chăm Pa.

Trước khi bị chiến tranh tàn phá, Mỹ Sơn từng sở hữu hơn 70 công trình kiến trúc. Đến nay, khu di sản còn khoảng 32 đền tháp và phế tích được bảo tồn, trong đó nhiều công trình vẫn giữ được những đường nét nguyên gốc có tuổi đời hàng trăm năm.

Con đường cổ rộng 8m từng chỉ dành cho vua chúa

Một trong những phát hiện khảo cổ đáng chú ý nhất tại Mỹ Sơn là con đường nghi lễ cổ có chiều rộng khoảng 8 m dẫn vào khu trung tâm đền tháp.

Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là tuyến đường linh thiêng được sử dụng trong các nghi lễ quan trọng của vương quốc Chăm Pa. Con đường dẫn tới khu vực tháp cổng và không gian thờ tự trung tâm - nơi chỉ dành cho vua chúa, hoàng tộc cùng các giáo sĩ cấp cao thực hiện các nghi thức tế lễ.

Phát hiện này đã góp phần giúp giới khảo cổ hiểu rõ hơn về cấu trúc không gian và các nghi lễ tôn giáo từng diễn ra tại Mỹ Sơn cách đây hàng trăm năm.

Ảnh: thewatergirl_2008

Ngoài giá trị lịch sử và kiến trúc, Mỹ Sơn còn là nơi du khách có thể cảm nhận rõ nét đời sống văn hóa Chăm thông qua các chương trình nghệ thuật truyền thống.

Nổi bật nhất là điệu múa Apsara - loại hình nghệ thuật lấy cảm hứng từ hình tượng các tiên nữ trên thiên giới trong văn hóa Hindu. Trong tiếng trống Paranưng rộn rã và âm thanh réo rắt của kèn Saranai, những vũ công Chăm trong trang phục truyền thống tái hiện vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển đã tồn tại qua nhiều thế kỷ.

Giữa khung cảnh cổ kính của những ngọn tháp nhuốm màu thời gian, các màn trình diễn Apsara mang đến cho du khách cảm giác như được quay ngược dòng lịch sử để chạm vào một trong những nền văn minh huy hoàng nhất từng tồn tại trên dải đất miền Trung Việt Nam.

Điệu múa Chăm truyền thống ở khu di tích Mỹ Sơn.

Hơn 1.600 năm sau ngày những viên gạch đầu tiên được đặt xuống giữa thung lũng Mỹ Sơn, quần thể đền tháp này vẫn đứng đó như một chứng nhân của lịch sử, kể câu chuyện về một nền văn minh từng rực rỡ trên dải đất miền Trung Việt Nam. Không chỉ là Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO vinh danh, Mỹ Sơn còn là minh chứng cho trình độ kiến trúc, nghệ thuật và tín ngưỡng đặc sắc của người Chăm cổ.

Giữa thời đại công nghệ hiện đại, những bức tường gạch không vữa, những phù điêu tinh xảo và các công trình hàng nghìn năm tuổi vẫn khiến các nhà nghiên cứu không ngừng tìm kiếm lời giải. Chính sự giao thoa giữa giá trị lịch sử, vẻ đẹp kiến trúc và những bí ẩn chưa có đáp án đã giúp Thánh địa Mỹ Sơn trở thành điểm đến đặc biệt, không chỉ đối với du khách trong nước mà còn với những người yêu lịch sử, khảo cổ và văn hóa trên khắp thế giới. Đây cũng là một trong những minh chứng rõ nét cho chiều sâu lịch sử lâu đời của Việt Nam, nơi lưu giữ những di sản đã tồn tại từ nhiều thế kỷ trước khi không ít quốc gia hiện đại trên thế giới ra đời.

Cách di chuyển đến Thánh địa Mỹ Sơn

Từ trung tâm Đà Nẵng hoặc Hội An, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến Thánh địa Mỹ Sơn bằng nhiều phương tiện khác nhau. Quãng đường không quá xa cùng hệ thống giao thông thuận tiện giúp nơi đây trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình khám phá miền Trung.

Di chuyển bằng xe buýt

Đây là lựa chọn tiết kiệm dành cho du khách muốn trải nghiệm hành trình tự túc. Các tuyến xe buýt kết nối Đà Nẵng với khu vực Mỹ Sơn hoạt động hằng ngày từ sáng sớm đến chiều, với mức giá khá phải chăng. Tuy nhiên, thời gian di chuyển có thể kéo dài hơn so với các phương tiện cá nhân.

Di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy

Nếu muốn chủ động về thời gian, du khách có thể thuê ô tô hoặc xe máy từ Đà Nẵng để đến Mỹ Sơn. Từ trung tâm thành phố, đi theo Quốc lộ 1 về phía Nam đến khu vực Nam Phước, sau đó tiếp tục theo tuyến đường hướng về Trà Kiệu và Mỹ Sơn theo các biển chỉ dẫn. Quãng đường dài khoảng 40-45 km, thời gian di chuyển thường mất từ 1 đến 1,5 giờ tùy tình hình giao thông.

Ngoài ra, từ Hội An đến Mỹ Sơn chỉ khoảng 40 km, rất thuận tiện cho những du khách muốn kết hợp tham quan hai Di sản Văn hóa Thế giới trong cùng một chuyến đi. Khu di tích hiện mở cửa đón khách từ 6h30 đến 17h30 hằng ngày, kể cả cuối tuần và ngày lễ.

Ảnh: cheechee.e

Thời điểm đẹp nhất để khám phá Mỹ Sơn

Cũng như nhiều địa phương miền Trung, khu vực Quảng Nam có hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa.

Từ tháng 9 đến tháng 12, thời tiết bước vào mùa mưa với lượng mưa lớn, độ ẩm cao, đôi khi xuất hiện những đợt mưa kéo dài, có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm tham quan ngoài trời.

Trong khi đó, mùa khô kéo dài từ tháng 2 đến tháng 8 được xem là thời điểm lý tưởng để khám phá Thánh địa Mỹ Sơn. Đặc biệt, khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 thường được nhiều du khách lựa chọn nhờ thời tiết mát mẻ, nắng đẹp, ít mưa, thuận lợi cho việc tham quan, tìm hiểu lịch sử cũng như ghi lại những bức ảnh đẹp giữa không gian đền tháp cổ kính.

Nếu muốn cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp huyền bí của di sản nghìn năm tuổi này, du khách nên khởi hành vào buổi sáng sớm trong mùa khô. Đây là thời điểm ánh nắng dịu nhẹ, không khí trong lành và cảnh quan thung lũng Mỹ Sơn hiện lên đẹp nhất giữa những dãy núi xanh bao quanh.



