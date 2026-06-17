Tỷ đô cũng không mua được 5 giây trong video hot nhất World Cup: Có Messi làm nên lịch sử ở tuổi 38 là đủ thắng đời

Lionel Messi một lần nữa chứng minh vì sao anh vẫn là cái tên có sức hút đặc biệt tại World Cup. Trong trận Argentina gặp Algeria ở bảng J World Cup 2026, siêu sao Argentina lập hat-trick, giúp đội đương kim vô địch giành chiến thắng 3-0 trong ngày ra quân. Chiến thắng của Argentina với công lớn thuộc về Messi vì vậy nhanh chóng trở thành chủ đề nóng. Nhưng bên cạnh những con số trên sân, một chi tiết về âm nhạc cũng được dân mạng tìm lại khi Messi từng xuất hiện trong MV ca khúc chủ đề World Cup 2026 - Dai Dai của Shakira và Burna Boy.

Trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh, MV Dai Dai của Shakira và Burna Boy đã gây chú ý vì quy tụ nhiều gương mặt đình đám của bóng đá thế giới. Từ Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Harry Kane, Luis Díaz, Jamal Musiala đến Erling Haaland, dàn sao xuất hiện trong MV khiến sản phẩm này không chỉ mang màu sắc âm nhạc, mà còn giống như bức tranh thu nhỏ của giải đấu. Trong đó, Messi là cái tên nổi bật nhất. Anh xuất hiện không dài, không diễn xuất cầu kỳ. Phân cảnh của Messi trong MV thực tế chỉ vỏn vẹn khoảng 5 giây, nhưng lại là một trong những khoảnh khắc đắt giá nhất của Dai Dai . Không cần xuất hiện dài hay có thoại nhiều,sự xuất hiện của siêu sao Argentina cũng đủ tạo điểm nhấn, nhất là khi sau đó anh lập hat-trick và trở thành tâm điểm của World Cup 2026.

Messi trong MV Dai Dai của Shakira

Siêu sao Argentina có khoảnh khắc chạm bóng trên sân, trước khi giai điệu chính thức vang lên và kéo khán giả bước vào không khí lễ hội của ca khúc. Sau chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina, Messi không chỉ là một cầu thủ xuất hiện trong MV quảng bá, mà gần như trở thành biểu tượng cảm xúc của bóng đá thế giới. Việc anh được đặt ở phần mở đầu, với khoảnh khắc chạm bóng trước khi ca khúc chính thức vang lên, giống như cách MV dùng hình ảnh Messi để kích hoạt cảm giác “World Cup đã thật sự bắt đầu”.

Messi chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi trong MV Dai Dai

Sức nóng của Dai Dai vì vậy không chỉ nằm ở danh nghĩa ca khúc chủ đề chính thức. MV nhanh chóng vượt mốc 100 triệu lượt xem trước khi World Cup 2026 khởi tranh và hiện đã cán mốc 170 triệu views trên YouTube. Thành tích này đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng: Shakira vốn là cái tên gắn liền với âm nhạc World Cup, Burna Boy mang đến màu sắc Afrobeats giàu năng lượng, trong khi dàn cầu thủ đình đám giúp MV mở rộng sức hút sang cộng đồng người hâm mộ bóng đá. Ca khúc vừa có chất Latin/Afrobeats, vừa mang tinh thần lễ hội, dễ liên tưởng đến sân vận động, vũ đạo tập thể và bầu không khí cuồng nhiệt đặc trưng của World Cup.

MV Dai Dai - Shakira ft. Burna Boy

Độ phủ của Dai Dai càng được đẩy lên sau màn trình diễn của Shakira và Burna Boy tại lễ khai mạc World Cup 2026 ở Mexico. Không chỉ gây chú ý trên YouTube dưới dạng MV, ca khúc còn bước ra sân vận động với phần dàn dựng lớn, vũ đạo đông người và không khí lễ hội đúng tinh thần World Cup. Video sân khấu Dai Dai hiện cũng là một trong những màn trình diễn lễ khai mạc được xem nhiều nhất, cho thấy sức hút của ca khúc không dừng lại ở bản phát hành chính thức mà tiếp tục lan rộng khi được đặt vào đúng không gian bóng đá.

Dai Dai của Shakira vì vậy càng thêm sức hút vì sự xuất hiện của Messi

Sau cú hat-trick "hủy diệt" lưới Algeria, vài giây xuất hiện chớp nhoáng của Messi trong Dai Dai bỗng chốc trở thành một khoảnh khắc vô giá. Rõ ràng, đây không phải là cái gật đầu có thể mua được bằng tiền. Để quy tụ một "dải ngân hà" siêu sao gồm Mbappé, Haaland, Vinícius Jr., Harry Kane và Messi vào chung một khung hình, cần một sức hút lớn hơn thế rất nhiều. Đó là sức nặng của ca khúc chủ đề World Cup 2026 và vị thế độc tôn của Shakira. Màn hội tụ đỉnh cao này thêm một lần nữa khẳng định quyền lực của “nữ hoàng World Cup” khi là người hiếm hoi đủ sức nâng tầm một MV ca nhạc thành sự kiện bùng nổ ngang tầm giải đấu.

Ảnh: FIFA