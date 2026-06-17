Tại sao Tết Đoan Ngọ ăn thịt vit? - 3 món vịt đỉnh cao vừa ngon mắt lạ miệng lại mang ý nghĩa may mắn

Cứ đến ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch (Tết Đoan Ngọ), dù bận rộn đến mấy, các gia đình Việt cũng phải tất tả ra chợ xếp hàng bằng được để mua một con vịt về làm lễ và ăn Tết. Thói quen này đã lặp đi lặp lại từ đời này sang đời khác, tạo thành một nếp nghĩ: Cứ giết sâu bọ là phải có thịt vịt.

Thế nhưng, nếu hỏi "Tại sao lại là thịt vịt mà không phải gà, lợn, bò?" thì đa số chúng ta đều lắc đầu chịu chết. Đã vậy, năm nào cũng một điệp khúc "vịt luộc chấm mắm gừng" lặp đi lặp lại khiến mâm cơm gia đình trở nên ngán ngẩm, ngấy mỡ giữa cái oi bức tháng Năm. Hãy cùng bóc tách góc nhìn y học cổ truyền cực kỳ thông thái của người xưa và bỏ túi ngay 3 cách biến tấu món vịt đỉnh cao, ăn đến đâu mát lòng mát dạ đến đấy!

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Sự thật y học cổ truyền: Tại sao phải là thịt vịt vào ngày Đoan Ngọ?

Tết Đoan Ngọ rơi vào thời điểm tiết khí "Hạ chí", lúc ánh nắng mặt trời hung hãn nhất, dương khí đạt đỉnh và thời tiết chuyển sang giai đoạn oi bức, nóng nực đỉnh điểm trong năm.

Theo Đông y, từ tháng 5 Âm lịch trở đi, thịt vịt bước vào mùa ngon nhất vì béo, chắc thịt và hoàn toàn không bị hôi. Quan trọng hơn, thịt vịt mang tính hàn (mát), có tác dụng tư âm dưỡng vị, lợi thủy tiêu thũng. Trong khi cơ thể con người đang tích tụ quá nhiều hỏa độc do thời tiết, ăn thịt vịt là cách "hạ hỏa" nội tiết, giải độc gan và cân bằng âm dương hoàn hảo nhất.

Đi nắng về bị háo nước, đổ mồ hôi trộm hay bứt rứt khó ngủ, một vài miếng thịt vịt tính mát sẽ giúp sinh tân dịch (bù nước cho tế bào), bồi bổ thể lực cho hệ cơ xương mà không gây nóng trong như thịt gà.

Gợi ý 3 món vịt biến tấu bùng nổ vị giác, dẹp tan vị ngấy mỡ

Nếu đã quá ngán món vịt luộc truyền thống, mâm cơm mùng 5 tháng 5 năm nay của nhà bạn chắc chắn phải thử một trong ba siêu phẩm giải nhiệt dưới đây:

1. Vịt om sấu miếng dầm rau muống: Chua thanh ráo mỡ, nhẹ bẫng ruột gan

Giao diện bứt phá: Thay vì om sấu kiểu miền Bắc thông thường với khoai sọ đặc sánh, hãy làm phiên bản canh chua thanh lọc. Thịt vịt chặt miếng, xào săn với hành tím và sấu xanh cho ngấm gia vị rồi đổ nước vào om mềm. Khi thịt chín tới, dầm tan quả sấu để vị chua thanh ráo hoảnh tiết ra, cuối cùng thả một mớ rau muống vặn khúc vào đun bùng 1 phút.

Điểm đắt giá: Vị chua gắt của sấu đầu mùa sẽ "bẻ gãy" hoàn toàn lớp mỡ ngậy của thịt vịt, biến nước canh thành một thứ nước dùng chua ngọt, thanh mát. Rau muống ngậm nước vịt sấu ăn giòn sần sật, đưa cơm cực kỳ.

2. Vịt áp chảo sốt chanh leo (chanh dây): Chuẩn vị nhà hàng, da căng mọng collagen

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Giao diện bứt phá: Lọc lấy phần ức vịt và đùi vịt rút xương, khía nhẹ phần da. Áp chảo phần da trước trên lửa nhỏ để mỡ vịt tự tiết ra (không dùng dầu ăn), lật mặt cho thịt chín vàng ươm bên ngoài nhưng bên trong vẫn mọng nước. Nước sốt gồm cốt chanh leo, chút đường, nước mắm đun sệt lại rồi rưới lên đĩa thịt vịt thái lát.

Điểm đắt giá: Món ăn có giao diện cực kỳ sang chảnh và hiện đại. Vị chua đậm, thơm nức của chanh leo hòa quyện với miếng thịt vịt ngọt đậm, béo bùi. Hàm lượng Vitamin C khổng lồ từ chanh leo kết hợp với protein của vịt giúp kích thích sản sinh collagen, dưỡng da bật tông sáng mịn sau những ngày nắng cháy.

3. Canh vịt nấu măng củ gừng tươi: Đập tan chứng đầy hơi, ấm bụng ngày nóng

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Giao diện bứt phá: Thịt vịt chặt miếng vừa ăn, chần qua nước sôi có thả gừng và rượu trắng để khử sạch mùi hăng. Măng củ thái lát dày, luộc kỹ 2 lần để khử độc rồi đem xào săn với hành tăm. Cho vịt và măng vào nồi ninh lửa nhỏ trong 15 phút, trước khi bắc ra thả vào một nắm lá mùi tàu (ngò gai) và vài lát gừng tươi thái chỉ.

Điểm đắt giá: Nhiều người sợ ăn măng và vịt mùa hè bị cồn ruột, nhưng việc kết hợp với gừng tươi thái chỉ ở bước cuối cùng chính là chìa khóa. Gừng có tính ấm, giúp trung hòa tính hàn của vịt và vị chát của măng, đánh tan chứng đầy hơi, sủi bọt dạ dày, bảo vệ hệ tiêu hóa cực tốt cho cả gia đình.

Tết Đoan Ngọ là để "giết sâu bọ" và làm mát cơ thể, chứ không phải để hành hạ chiếc dạ dày bằng những món ăn ngấy mỡ, lặp đi lặp lại. Các bà nội trợ ơi, mùng 5 tháng 5 này ra chợ xách ngay một con vịt mập về triển khai 1 trong 3 công thức biến tấu này đi, đảm bảo mâm cơm cả nhà sạch bách trong một nốt nhạc, ai ăn xong cũng tấm tắc khen vợ đảm, khéo tay!