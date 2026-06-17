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Nam NSƯT giàu có, là giám đốc: "Dù ở Mỹ hay Việt Nam tôi cũng ăn chay"

| | Lifestyle

"Tôi ăn chay trường phải được 6, 7 năm rồi", NSƯT Kim Tiểu Long nói.

Mới đây, tại buổi gặp gỡ với danh hài Thúy Nga, NSƯT Kim Tiểu Long đã chia sẻ về việc ăn chay trường của mình. Anh nói: "Tôi ăn chay trường phải được 6, 7 năm rồi và không bao giờ ăn mặn lại. Khi ăn chay, sức khỏe của tôi rất ổn luôn.

Nam NSƯT giàu có là giám đốc: "Dù ở Mỹ hay Việt Nam tôi cũng ăn chay" - Ảnh 1.

Hồi xưa, khi tôi ăn mặn, bệnh rất nhiều. Từ hồi ăn chay xong, tôi đi khám bác sĩ là hết bệnh, không bị gì cả. Bây giờ, tôi đang rất khỏe mạnh.

Ăn chay không phải cứ một hai ngày mà được. Phải có nhân duyên thì mới ăn chay được, cứ nói khơi khơi, ăn theo ý thích, cảm hứng, mà chưa đủ duyên thì ăn chay khó lắm.

Hồi trước, tôi cũng vậy, bảo ăn chay nhưng chỉ được vài bữa là thôi. Nhưng tới lúc đủ duyên rồi thì ngủ một đêm sáng hôm sau tỉnh dậy là ăn chay luôn tới giờ, không ăn mặn nữa. Dù ở Mỹ hay Việt Nam tôi cũng ăn chay. Tôi ăn chay sức khỏe rất tốt, không bao giờ bị táo bón. Tôi ăn rong biển, uống detox".

Thúy Nga nghe vậy liền nhận định: "Anh Chế Phong không ăn chay được vì anh còn nhiều người phụ nữ bên cạnh quá. Nhưng anh Kim Tiểu Long thì ăn chay trường được vì anh ấy đã tu tập rồi, giữ được tâm hồn chay tịnh. Anh Kim Tiểu Long chỉ cần ăn rong biển kẹp hạt là sống qua ngày được".

Nam NSƯT giàu có là giám đốc: "Dù ở Mỹ hay Việt Nam tôi cũng ăn chay" - Ảnh 2.

Được biết, Kim Tiểu Long hiện tại chủ yếu sống ở Việt Nam, nhưng thi thoảng anh vẫn sang Mỹ vì có nhà cửa, con cái bên Mỹ. Tại Việt Nam, Kim Tiểu Long khá đắt show, đi diễn khắp cả nước, thường xuyên ra Bắc biểu diễn.

Anh còn kinh doanh phát đạt với các sản phẩm chay và trà giảm cân, thực phẩm chức năng. Gần đây nhất, Kim Tiểu Long còn mở nguyên một công ty ở Hà Nội, làm giám đốc công ty. Anh cũng nhận lời mời tham gia gameshow từ đài truyền hình, nhưng hạn chế để giữ gìn hạnh phúc gia đình và có thời gian chăm sóc con trai.

Không chỉ sống vì gia đình, Kim Tiểu Long còn hướng Phật. Được biết, anh hiện đang ăn chay trường, tham gia các khóa tu tập. Trên sân khấu, anh cũng ưu tiên các show diễn từ thiện, hát cho chùa.

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Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

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