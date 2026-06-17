Bức ảnh đang cực viral của Ninh Dương Lan Ngọc khiến netizen xôn xao “10 năm chờ đợi cũng đến ngày này”

Mới đây, bức ảnh đang đợc lan truyền mạnh trên mạng xã hội Threads được cho là ghi lại khoảnh khắc Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện tại phim trường Chị Chị Em Em 3. Nữ diễn viên vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ nhan sắc nổi bật và tạo hình mang đậm hơi thở cổ trang. Trong ảnh, Lan Ngọc diện bộ trang phục tông tím pastel dịu mắt, được may theo phom dáng truyền thống với phần cổ cao kín đáo và tay áo rộng mềm mại. Những họa tiết hoa văn thêu chìm khiến tổng thể tạo hình vừa nền nã, vừa toát lên vẻ đài các của một tiểu thư khuê các xưa.

Ngoài ra, mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn về phía sau càng tôn lên gương mặt thanh tú, sống mũi cao cùng làn da trắng mịn. Nhiều khán giả nhận xét Lan Ngọc, vừa dịu dàng vừa có nét mong manh rất điện ảnh, như một mỹ nữ cổ trang bước ra từ sử sách. Nhìn vào tạo hình này, không tự nhiên cô nàng được mệnh danh là mỹ nhân cổ trang đẹp nhất Việt nam.

Chính bức ảnh này khiến không ít người hâm mộ thích thú khi liên tưởng đến vai diễn Cám trong phim điện ảnh Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể. Nếu những hình ảnh hậu trường nói trên thực sự thuộc dự án Chị Chị Em Em 3, đây sẽ là lần hiếm hoi Lan Ngọc trở lại với dòng phim cổ trang sau gần một thập kỷ. Bởi kể từ khi hóa thân thành Cám năm 2016, nữ diễn viên gần như không còn xuất hiện trong bất kỳ tác phẩm điện ảnh cổ trang nào.

Một sốt bình luận của netizen:

- Ôi lâu lắm mới thấy Lan Ngọc mặc đồ cổ trang đó.

- Tự dưng nhớ đến cái phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể.

- Lan Ngọc mặc đồ cổ trang là thần.

- Không tự dưng cổ được gọi là một trong những mỹ nhân cổ trang đẹp nhất Việt Nam.

- 10 năm chờ đợi cuối cùng cũng tới ngày Lan Ngọc đóng cổ trang trở lại.

- Cái phim Tấm Cám phải 10 năm rồi ý nhỉ, lâu rồi không được nhìn thấy Lan Ngọc mặc cổ phục trên phim.

Chị Chị Em Em 3 là phần phim mới nhất của thương hiệu điện ảnh đình đám Chị Chị Em Em, chính thức bấm máy vào cuối tháng 5/2026. Sau hai phần phim gây chú ý nhờ màu sắc tâm lý, giật gân cùng những màn đấu trí căng thẳng giữa các nhân vật nữ, phần ba tiếp tục được kỳ vọng sẽ mang đến một câu chuyện nhiều bất ngờ nhưng với bối cảnh và chất liệu hoàn toàn mới.

Theo những thông tin đã được công bố, Chị Chị Em Em 3 lấy cảm hứng từ hình tượng Thị Mầu – nhân vật nổi tiếng trong văn hóa dân gian Việt Nam. Bộ phim được ghi hình chủ yếu tại Bắc Ninh, hứa hẹn khai thác những nét văn hóa đặc trưng của vùng Kinh Bắc. Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên được xác nhận đảm nhận vai Thị Mầu, trong khi dàn diễn viên còn lại vẫn đang được nhà sản xuất giữ kín nhằm tạo sự tò mò cho khán giả.

Đáng chú ý, Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Bảo Anh, Steven Nguyễn... được cho là một trong những gương mặt góp mặt trong dự án. Những hình ảnh hậu trường gần đây cho thấy các diễn viên xuất hiện tại lễ khai máy khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên. Nếu là thật, Chị Chị Em Em 3 sẽ là bom tấm quy tụ dàn sao khủng và được kỳ vọng sẽ càn quét các phòng vé sau khi công chiếu.