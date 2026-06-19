Nhan sắc của Trần Kiều Ân ngày càng gây sốc, bảo sao chồng thiếu gia kém 9 tuổi phải giấu kỹ ở nhà

Trần Kiều Ân được mệnh danh là "nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài". Cô được khán giả toàn châu Á biết đến qua các tác phẩm Hoàng Tử Ếch, Vẫn Cứ Thích Em, Định Mệnh Anh Yêu Em, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đẳng Cấp Quý Cô... Sau khi kết hôn, Trần Kiều Ân tạm dừng đóng phim và tham dự các sự kiện trong ngành giải trí. Cô chủ yếu dành thời gian tận hưởng cuộc sống riêng, cùng ông xã đi du lịch nhiều nơi. Dù vắng bóng trong showbiz suốt 4 năm qua, độ hot và sức hút của Trần Kiều Ân không hề giảm, thậm chí còn được công chúng chú ý nhiều hơn. Lý do đến từ nhan sắc "đóng băng" trước thời gian của nữ diễn viên.

Vào ngày 17/6, hình ảnh mới nhất của Trần Kiều Ân lại khiến cả MXH Weibo kinh ngạc. Cô vừa cùng ông xã thiếu gia Alan Tằng Vỹ Xương đi xem triển lãm tranh tại Thượng Hải (Trung Quốc). Minh tinh xuất hiện với lớp trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng sáng, săn chắc và gần như không có dấu hiệu lão hóa. Vóc dáng mảnh mai cùng thần thái trẻ trung như gái đôi mươi của cô gây trầm trồ.

Hình ảnh mới của Trần Kiều Ân gây sốc cho nhiều khán giả. Ảnh: QQ.

Các netizen nhận xét Trần Kiều Ân chỉ có ngày càng trẻ ra, chứ không hề già đi. Do đó, dù chênh lệch nhau đến 9 tuổi, người đẹp Hoàng Tử Ếch và chồng trẻ khi đứng cạnh nhau gần như không hề tạo ra cảm giác cách biệt tuổi tác. Họ trông rất đẹp đôi, với ngoại hình và khí chất hài hòa. Dân tình cũng đùa rằng có vợ vừa giỏi, vừa đẹp không chỗ chê bảo sao Alan Tằng Vỹ Xương lại giấu Trần Kiều Ân ở nhà, không cho ra ngoài đi làm.

Bên cạnh việc ăn uống và tập luyện khoa học để giữ sắc vóc, theo dân mạng, Trần Kiều Ân trẻ lâu, U50 vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn là nhờ cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc với Alan Tằng Vỹ Xương. Cô được chồng trẻ yêu chiều, "nâng như nâng trứng hứng như hoa".

Với vẻ ngoài "hack tuổi" như yêu quái, Trần Kiều Ân và chồng thiếu gia khi chung khung hình gần như không thấy khoảng cách tuổi tác giữa họ. Nữ diễn viên hơn Alan Tằng Vỹ Xương đến 9 tuổi. Ảnh: QQ.

Nữ diễn viên vừa đón sinh nhật tuổi 47 vào ngày 4/4 vừa qua. Ảnh: Instagram.

Nhìn Trần Kiều Ân không ai nghĩ cô đã ở ngưỡng U50. Nhan sắc trẻ mãi không già của nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Instagram.

Từ mối tình gây tranh cãi đến cuộc hôn nhân ngọt ngào với thiếu gia kém 9 tuổi của Trần Kiều Ân

Đầu năm 2019, Trần Kiều Ân tham gia chương trình hẹn hò Tình Yêu Của Người Con Gái mùa 2 và được ghép đôi với Alan Tằng Vỹ Xương. Không giống những cặp đôi chỉ tạo hiệu ứng trên truyền hình rồi nhanh chóng "đường ai nấy đi" sau khi chương trình kết thúc, cả hai lại thật sự nảy sinh tình cảm ngoài đời. Đến tháng 12 cùng năm, nữ diễn viên Hoàng Tử Ếch chính thức xác nhận hẹn hò với vị thiếu gia Malaysia kém cô 9 tuổi, khiến dư luận xôn xao.

Tuy nhiên, chuyện tình của họ ngay từ đầu đã không hề trải đầy hoa hồng. Theo truyền thông Trung Quốc, Alan Tằng Vỹ Xương xuất thân trong gia đình giàu có bậc nhất Malaysia, sở hữu khối tài sản lên tới 3 tỷ NDT (hơn 10.000 tỷ đồng), cùng biệt thự xa hoa, máy bay riêng và bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ. Thế nhưng hào quang "thiếu gia tài phiệt" nhanh chóng bị phủ bóng khi đời tư của anh bị truyền thông đào bới. Hàng loạt tin đồn liên quan đến cuộc sống ăn chơi và các mối quan hệ tình cảm phức tạp khiến người hâm mộ Trần Kiều Ân phản ứng dữ dội, đồng loạt phản đối mối quan hệ này. Giữa tâm bão dư luận, nữ diễn viên vẫn lựa chọn tin tưởng bạn trai và kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình.

Trần Kiều Ân và Alan Tằng Vỹ Xương nên duyên sau khi tham gia show hẹn hò Tình Yêu Của Người Con Gái mùa 2. Ảnh: Instagram.

Sau nhiều năm đồng hành, năm 2022, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn. Đến tháng 9/2024, họ tổ chức hôn lễ xa hoa tại Malaysia - quê hương của chú rể. Theo truyền thông, đám cưới được tổ chức tại khách sạn 5 sao với tổng chi phí lên tới khoảng 71 tỷ đồng. Không chỉ bao trọn toàn bộ chi phí đi lại và lưu trú cho khách mời, cô dâu chú rể còn chuẩn bị những phần quà lưu niệm trị giá hơn 10.000 NDT dành tặng từng vị khách tham dự, biến hôn lễ trở thành một trong những đám cưới được chú ý nhất năm.

Năm 2024, Trần Kiều Ân và Alan Tằng Vỹ Xương đã tổ chức đám cưới lãng mạn trị giá 71 tỷ. Ảnh: Xiaohongshu.

Sau kết hôn, Trần Kiều Ân không vội vàng trở lại guồng quay công việc mà dành thời gian tận hưởng cuộc sống hôn nhân. Ở tuổi ngoài 40, nữ diễn viên cũng nhiều lần thẳng thắn chia sẻ rằng cô chưa có kế hoạch sinh con. Người đẹp cho biết bản thân chưa thực sự sẵn sàng cho vai trò làm mẹ, đồng thời việc mang thai ở độ tuổi hiện tại cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.

Gần đây, cặp đôi tiếp tục đối mặt với tin đồn hôn nhân khi Alan bị đồn có con riêng. Thay vì né tránh, Trần Kiều Ân thẳng thắn hỏi chồng ngay trên sóng truyền hình: "Con riêng của anh là trai hay gái vậy?". Trước câu hỏi bất ngờ của vợ, Alan hài hước đáp lại: "Đến anh còn không biết mình có con nữa mà". Màn đối đáp duyên dáng của hai vợ chồng nhanh chóng gây sốt và trở thành câu trả lời đanh thép nhất trước những tin đồn thất thiệt bủa vây cuộc hôn nhân của họ.

Hiện tại, Trần Kiều Ân và chồng đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: Instagram.

Nguồn: QQ