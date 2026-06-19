Nam diễn viên miền Nam ra Bắc đóng phim VTV: "Tôi tiết kiệm từng cắc, không dám bỏ tiền thuê trợ lý"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, diễn viên Quốc Trường đã chia sẻ lý do vì sao tận bây giờ mới có quản lý riêng.

Anh nói: "Trước khi nổi tiếng, chưa có ai mời tôi đi sự kiện. Tôi toàn phải xin đi sự kiện, xin được đưa mặt mình vào chụp hình ké, vậy mà báo lên bài còn lộn tên tôi thành Quang Trường. Tôi quê lắm.

Quốc Trường

Vậy mà sau khi ra Bắc đóng phim Về nhà đi con, tôi lại được người ta bỏ tiền mời đi sự kiện, quá đã. Tôi còn tự thỏa thuận giá cát xê luôn chứ lúc đó không có quản lý. Tôi có quá trời show, một ngày có quá trời mail gửi đến book quảng cáo. Tôi choáng ngợp, rối quá nên bỏ hết vì không đọc nổi mail. Sau đó tôi mới có quản lý. Nếu có quản lý từ đầu khéo là ngon rồi.

Hiện tại, tôi đã có đầy đủ quản lý, trợ lý, ekip, nhưng trước đó không có gì hết. Tôi tiết kiệm từng đồng từng cắc, không dám bỏ tiền thuê trợ lý, quản lý đi theo mình. Với tôi, 1 triệu đồng cũng là lớn.

Nhiều nghệ sĩ rất chịu chi, có bao nhiêu cát xê là bỏ hết thuê trợ lý, quản lý, kể cả chưa nổi tiếng. Họ chấp nhận bỏ hết tiền để đẩy tên tuổi họ lên.

Còn tôi thấy bỏ tiền ra làm như thế phí quá. Tôi thà gửi chỗ tiền đó về cho gia đình còn hơn. Cứ bỏ đống tiền ra xây dựng hình ảnh, tên tuổi rồi lỡ không được thì lại mất luôn số tiền đó.

Nhiều người làm nghề kiếm được nhiều tiền nhưng đâu có dư. Riêng tôi là có dư tiền để trả nợ, xây nhà cho cha mẹ, mua được chiếc xe hơi chạy tránh nắng mưa. Chiến lược của tôi là như vậy".

Trước khi Bắc tiến, Quốc Trường dù dắt túi hàng chục vai chính suốt 10 năm tại miền Nam, nhưng tên tuổi vẫn mờ nhạt. Anh thậm chí đã có ý định bỏ nghề để tập trung kinh doanh. Cơ duyên đến khi anh ra Hà Nội nhận vai Vũ "sở khanh" trong bộ phim truyền hình quốc dân "Về nhà đi con" phát sóng trên VTV.

Chỉ sau chưa đầy 10 tập phim, hiệu ứng quá lớn từ khán giả đã giúp tên tuổi của nam diễn viên gốc Cần Thơ vụt sáng thành sao hạng A chỉ sau một đêm. Từ một người phải đi "chụp hình ké" ở sự kiện và bị gọi sai tên, Quốc Trường chính thức "đổi đời" khi nhận được hàng loạt lời mời săn đón, cát-xê tự deal tăng vọt cùng vô số hợp đồng quảng cáo gửi về dồn dập.

Sự bứt phá ngoạn mục này không chỉ thỏa mãn đam mê nghệ thuật của anh, mà còn tạo bệ phóng vững chắc cho cả sự nghiệp diễn xuất lẫn công việc kinh doanh sau này.