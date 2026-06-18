Chuyện gì xảy ra với McDonald's tại 1 đặc khu kinh tế lớn của Trung Quốc?

Nếu một ngày bạn đi ngang một khu phố và bắt gặp đèn đường hình hamburger, ghế nghỉ giống hộp khoai tây chiên, hay những bức tường đầy màu sắc mang phong cách quen thuộc của McDonald’s… bạn sẽ nghĩ gì?

Quảng cáo ngoài trời? Một chiến dịch marketing? Hay chỉ là một khu check-in mới?

Nhưng tại Thâm Quyến, câu trả lời lại khác.

Không phải cửa hàng, mà là… cả một khu phố

Trong một khu dân cư mang tên Shapotou (phường Nanyuan, quận Futian, Thâm Quyến), McDonald’s không mở thêm cửa hàng mới. Thay vào đó, họ “phủ sóng” toàn bộ không gian sống của người dân địa phương, từ ánh sáng, màu sắc cho đến những tiện ích nhỏ nhất.

Một khu phố bình thường bỗng trở thành “khu cộng đồng chủ đề McDonald’s” đầu tiên tại Trung Quốc, vào đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 vừa qua.

Sự thay đổi này không diễn ra theo cách ồn ào. Nó đến từ những chi tiết rất nhỏ: một chiếc ghế nghỉ chân đặt đúng chỗ, một khu vui chơi trẻ em xuất hiện nơi trước đây chỉ là khoảng trống, hay một ly cà phê miễn phí dành cho người qua đường.

Những điều tưởng như không đáng kể ấy lại đang làm thay đổi cách người ta cảm nhận về chính nơi mình sống.

Vì sao McDonald’s làm điều này?

Thâm Quyến là nơi McDonald’s đặt dấu chân đầu tiên tại Trung Quốc từ những năm 1990 - thời điểm thương hiệu này tạo nên cơn sốt lớn với người dân địa phương. Hơn 30 năm sau, ông lớn đồ ăn nhanh này không chỉ mở rộng số lượng cửa hàng, mà còn có chiến lược phát triển mang tính “địa phương hóa” sâu hơn, gắn chặt với đời sống đô thị của từng khu vực.

Hiện tại, chuỗi này đã có hơn 7.700 cửa hàng trên khắp Trung Quốc và vẫn tiếp tục mở rộng nhanh chóng. Nhưng dường như, câu chuyện không còn chỉ là mở thêm bao nhiêu cửa hàng. Mà là làm sao để thương hiệu này trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày.

Chính vì thế, vào cuối tháng 5/2026, khu dân cư theo chủ đề “McDonald’s” đầu tiên tại Trung Quốc đã chính thức được khánh thành tại Khu dân cư Shapotou, phường Nanyuan, quận Futian, Thâm Quyến. Dự án này được hợp tác xây dựng bởi McDonald's Thâm Quyến và Khu dân cư Shapotou, thể hiện một hoạt động sáng tạo trong cam kết của thương hiệu đối với phục vụ cộng đồng và thúc đẩy nâng cấp không gian công cộng đô thị. Với thiết kế vui tươi và dịch vụ ấm áp, khu dân cư này mang đến sự ấm áp, sức sống và bầu không khí sôi động cho các con phố và ngõ hẻm của khu đô thị địa phương.

Không cần bước vào cửa hàng, mọi người vẫn có thể cảm nhận được sự quen thuộc của thương hiệu từ màu sắc, biểu tượng cho đến trải nghiệm. Trẻ em có chỗ chơi. Người lao động có chỗ nghỉ. Người già có nơi ngồi nhìn phố xá. Và tất cả diễn ra ngay trong không gian sống của họ, không cần phải tiêu tiền.

Sự “lột xác” của Shapotou cũng cho thấy để phát triển đô thị không nhất thiết phải xây mới hoàn toàn, mà có thể bắt đầu từ những cải tạo nhỏ nhưng đúng chỗ. Thay vì những dự án tốn kém, mô hình này tập trung vào việc nâng cấp trải nghiệm sống hàng ngày, thứ tưởng như vô hình nhưng lại tác động trực tiếp đến cảm nhận của cư dân địa phương. Và có lẽ, chính những thay đổi giản dị ấy lại là điều khiến nhiều người bất ngờ nhất.

Đặt mục tiêu 10.000 cửa hàng vào năm 2028

Trong khi nhiều thương hiệu tiêu dùng toàn cầu phải thu hẹp hiện diện tại Trung Quốc, McDonald's lại chọn hướng đi ngược dòng khi đẩy mạnh mở rộng, nhờ xây dựng được tệp khách hàng trung thành tại thị trường đông dân nhất thế giới.

Doanh nghiệp này đặt mục tiêu đạt mốc 10.000 cửa hàng tại Trung Quốc đại lục vào năm 2028, tăng đáng kể so với hơn 7.700 điểm bán ghi nhận vào cuối năm 2025. Hiện tại, chỉ có Mỹ là thị trường sở hữu số lượng nhà hàng McDonald’s nhiều hơn Trung Quốc.

Trung Quốc đang nổi lên như một trụ cột tăng trưởng quan trọng của tập đoàn. Thống kê cho thấy khoảng một nửa số cửa hàng mới được mở trong năm vừa qua của McDonald’s tập trung tại thị trường này.

Giới phân tích nhận định, chuỗi thức ăn nhanh này đã tận dụng tốt xu hướng thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh kinh tế suy giảm. Bằng việc duy trì chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và sự đồng nhất sản phẩm, đồng thời giữ mức giá cạnh tranh, McDonald’s vẫn thu hút được lượng lớn khách hàng. Thương hiệu cũng linh hoạt thích nghi với thị hiếu địa phương thông qua các lựa chọn mang tính “bình dân”, như combo “một cộng một” cho phép mua burger kèm đồ uống hoặc tráng miệng với giá chỉ từ 14 NDT (khoảng 55 nghìn đồng). Nhờ đó, nhiều người tiêu dùng tại Trung Quốc xem McDonald’s là lựa chọn cân bằng giữa chất lượng và chi phí, ngay cả khi so sánh với các chuỗi nội địa.

(Theo QQ, Sohu...)﻿