Tránh xa 6 loại ung thư khác nhau nhờ thường xuyên ăn 1 loại gia vị quen mặt trong bếp

Từ thời cổ đại, tỏi đã là một trong những gia vị không thể thiếu trong căn bếp. Tỏi thậm chí còn được mệnh danh là "cây của sự sống" nhờ đặc tính chống lão hóa vượt trội, Very Well Health thông tin. Không chỉ dừng lại ở việc tạo mùi hương cho món ăn, loại gia vị này được chứng minh mang lại nhiều lợi ích to lớn cho sức khỏe: hỗ trợ hạ huyết áp, giảm mức cholesterol "xấu" (LDL), kháng viêm, chống oxy hóa và hoạt động như một chất kháng sinh tự nhiên giúp ngăn ngừa vi khuẩn phát triển.

Đặc biệt, các dữ liệu y khoa cho thấy, tiêu thụ tỏi thường xuyên có thể liên quan trực tiếp đến việc giảm nguy cơ mắc 6 loại ung thư nguy hiểm bao gồm: ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư tuyến tụy, ung thư thực quản, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Các "vũ khí" bí mật giúp tỏi tiêu diệt tế bào ung thư

Tiêu thụ tỏi thường xuyên có thể liên quan trực tiếp đến việc giảm nguy cơ mắc 6 loại ung thư nguy hiểm (Ảnh minh họa).

Tỏi có chứa một lượng lớn lưu huỳnh, flavonoid và selen. Khi tỏi bị đập dập, băm nhỏ hoặc giã nhuyễn, nó sẽ giải phóng ra hợp chất allicin. Allicin có thể tác động lên các tế bào tín hiệu - tế bào kiểm soát sự phát triển của tế bào.

Các hợp chất chống ung thư có trong tỏi là:

Allicin: Hợp chất này có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm mạnh mẽ.

Flavonoid: Đây là các hợp chất thực vật có mùi thơm, sở hữu đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm mạnh, giúp chống lại ung thư thông qua việc ngăn ngừa các tổn thương tế bào.

Selen và allyl sulfide: Những hoạt chất này đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho cấu trúc DNA của tế bào không bị hư hại bởi tổn thương DNA. Quá trình tổn thương này chính là căn nguyên gốc rễ hình thành nên bệnh ung thư.

Tỏi tươi (Ảnh minh họa).

Bên cạnh khả năng sửa chữa DNA và ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển ban đầu, Very Well Health thông tin, tỏi còn hỗ trợ ngăn ngừa quá trình tiến triển của bệnh thông qua 3 cơ chế sinh học cốt lõi:

Làm ngừng chu kỳ tế bào: Tỏi khiến các tế bào ác tính dừng phân chia và nhân lên.

Giảm sự phát triển mạch máu mới: Tế bào ung thư cần máu và chất dinh dưỡng để sống sót, thậm chí chúng có thể tự kích thích sinh mạch máu riêng. Tỏi hỗ trợ giảm khả năng thúc đẩy hình thành các mạch máu mới này của khối u.

Thúc đẩy tế bào ung thư tự chết: Trong khi các tế bào ung thư thường tìm cách né tránh chu trình chết tự nhiên của cơ thể để sống bất tử, tỏi và các thành phần của nó có khả năng thúc đẩy và tăng tốc độ chết của các tế bào gây bệnh này.

Cách dùng tỏi để phát huy tác dụng

Tỏi băm (Ảnh minh họa).

Để tỏi phát huy tối đa công dụng phòng bệnh, quy trình lựa chọn và chế biến hằng ngày cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Quy tắc để nguyên 10 phút: Allicin chỉ được giải phóng khi tỏi tiếp xúc với không khí. Vì vậy, sau khi băm hoặc dùng dụng cụ ép tỏi, hãy để yên tỏi ngoài không khí khoảng 10 phút rồi mới thêm vào món salad hoặc dùng để nấu nướng.

Ưu tiên nấu chín nhẹ: Thay vì dùng lò vi sóng, bạn nên lựa chọn các phương pháp nấu ăn lành mạnh hơn như xào nhẹ, hấp hoặc nướng.

Hạn chế dùng tỏi băm sẵn đóng lọ: Dù chúng rất tiện lợi và ngon miệng, nhưng theo thời gian, chỉ có một phần rất nhỏ các chất dinh dưỡng thực vật có thể sống sót trong các lọ tỏi này.

Liều lượng khuyến nghị: Mặc dù chưa có hướng dẫn chính thức về lượng ăn mỗi ngày, các chuyên gia cho biết chỉ cần một lượng nhỏ đã có thể mang lại hiệu quả. Ăn từ 1 đến 2 tép tỏi sống mỗi ngày có thể đem lại nhiều lợi ích lớn.

Lưu ý: Tỏi không thể thay thế các biện pháp điều trị y khoa mà chỉ là một phần trong chế độ ăn uống lành mạnh. Người đang điều trị bệnh cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn và phác đồ điều trị của bác sĩ.

Lam Chi

Nguồn: Very Well Health