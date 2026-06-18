Từ 17/6 khách Việt đi Trung Quốc không cần chứng minh tài chính, nộp sổ tiết kiệm

Cụ thể, kể từ ngày 17/6, Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam chính thức áp dụng quy định mới đối với hồ sơ xin thị thực du lịch tự túc ký hiệu L. Theo đó, đương đơn sẽ không còn phải nộp giấy tờ chứng minh tài chính hoặc xác nhận số dư sổ tiết kiệm như trước đây.

Động thái này được đánh giá là một bước đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân Việt Nam có nhu cầu du lịch Trung Quốc trong thời gian tới. Đồng thời, đây cũng được xem là một phần trong nỗ lực thúc đẩy giao lưu nhân dân, du lịch và hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Trước khi quy định mới được áp dụng, người xin visa du lịch Trung Quốc tự túc phải nộp bản gốc xác nhận số dư sổ tiết kiệm ngân hàng có giá trị tối thiểu 50 triệu đồng hoặc 2.000 USD, kèm bản sao sổ tiết kiệm được cấp trong thời gian gần nhất. Yêu cầu này từng là một trong những bước khiến nhiều du khách gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Mặc dù đã bỏ yêu cầu chứng minh tài chính, người xin visa vẫn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cá nhân theo quy định hiện hành. Hồ sơ cơ bản gồm hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng, căn cước công dân bản sao, tờ khai xin thị thực trực tuyến và ảnh thẻ nền trắng theo đúng tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, đương đơn cần chứng minh mục đích và kế hoạch chuyến đi thông qua các giấy tờ như xác nhận đặt vé máy bay khứ hồi và xác nhận đặt phòng khách sạn phù hợp với thời gian lưu trú dự kiến tại Trung Quốc.

Đối với người lần đầu xin thị thực, việc cung cấp giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định đúng khu vực nộp hồ sơ vẫn là yêu cầu bắt buộc. Nhiều đơn vị dịch vụ visa cũng khuyến nghị người dân nên nộp hồ sơ trước ngày khởi hành từ 15 đến 20 ngày để có đủ thời gian xử lý, đồng thời tránh tình trạng quá tải trong mùa du lịch cao điểm.

Theo nhận định của một số doanh nghiệp lữ hành, việc loại bỏ yêu cầu chứng minh tài chính có thể giúp nhiều du khách tiếp cận hình thức du lịch tự túc dễ dàng hơn, đồng thời giảm bớt một phần chi phí và thời gian chuẩn bị hồ sơ. Các điểm đến quen thuộc của du khách Việt như Phượng Hoàng Cổ Trấn, Bắc Kinh, Thượng Hải hay Trương Gia Giới được dự báo sẽ tiếp tục thu hút lượng khách lớn trong thời gian tới.

Những lưu ý cần biết khi du lịch Trung Quốc tự túc

Bên cạnh thủ tục visa, nhiều du khách có kinh nghiệm cho rằng việc chuẩn bị kỹ về thanh toán, kết nối internet và di chuyển sẽ giúp chuyến đi thuận lợi hơn. Hiện nay, Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ thanh toán không tiền mặt rất cao. Du khách nên tìm hiểu trước các phương thức thanh toán được chấp nhận tại điểm đến và chủ động cài đặt các ứng dụng cần thiết trước khi khởi hành.

Hiện tại, ZaloPay và VCB Digibank đều đã hỗ trợ thanh toán trực tiếp tại quốc gia này, tuy nhiên việc mang theo một lượng tiền mặt Nhân dân tệ vừa phải cũng được xem là phương án dự phòng cần thiết trong một số trường hợp.

Về kết nối internet, du khách nên chuẩn bị SIM hoặc eSIM quốc tế trước khi lên đường để bảo đảm việc liên lạc và truy cập các dịch vụ trực tuyến diễn ra ổn định.

Đối với việc tìm đường, nhiều người từng du lịch Trung Quốc khuyến nghị sử dụng các ứng dụng bản đồ nội địa như Amap hoặc Baidu Maps do dữ liệu địa phương thường được cập nhật đầy đủ hơn. Trong khi đó, các ứng dụng dịch thuật ngoại tuyến có thể hỗ trợ đáng kể trong quá trình giao tiếp tại những khu vực không phổ biến tiếng Anh.

Khi sử dụng phương tiện công cộng, đặc biệt là tàu cao tốc và hệ thống tàu điện ngầm, du khách nên kiểm tra kỹ thông tin nhà ga và tuyến đường trước khi di chuyển. Với những người lần đầu đến Trung Quốc, việc đặt trước khách sạn, vé tàu hoặc vé máy bay nội địa thông qua các nền tảng đặt dịch vụ quốc tế sẽ giúp hạn chế phát sinh ngoài kế hoạch.

Ngoài ra, khách du lịch cũng nên cân nhắc thời điểm khởi hành để tránh các giai đoạn cao điểm như Tuần lễ Vàng Quốc khánh, Tết Nguyên đán hoặc kỳ nghỉ lễ Lao động. Đây là những thời điểm lượng khách nội địa tăng rất mạnh, kéo theo tình trạng quá tải tại các điểm tham quan và chi phí dịch vụ thường cao hơn đáng kể so với ngày thường.