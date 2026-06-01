Việt Nam có 1 công trình dài 150m từng được tạp chí Mỹ vinh danh, được báo Anh xếp hạng “kỳ quan mới của thế giới”, là biểu tượng của du lịch Đà Nẵng

“Tuyệt tác” kiến trúc tại "thành phố của những cây cầu"

Cầu Vàng là một trong những công trình biểu tượng độc đáo nhất của du lịch Việt Nam, nằm trong khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí Sun World Ba Na Hills trên đỉnh Bà Nà – Đà Nẵng. Công trình được khởi công vào tháng 7/2017 và hoàn thành vào tháng 4/2018. Riêng phần đôi bàn tay khổng lồ – điểm nhấn nổi bật tạo nên dấu ấn khác biệt của cây cầu – được thi công trong khoảng 6 tháng, từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2018.

Tọa lạc ở độ cao 1.414 m so với mực nước biển, Cầu Vàng là cây cầu duy nhất tại Đà Nẵng không bắc qua dòng sông nào. Cầu gồm 8 nhịp, 7 trụ và 2 mố với tổng chiều dài khoảng 150 m. Toàn bộ cầu rộng 5 m, trong đó phần lối đi dành cho du khách rộng 3 m, hai bên là các bồn hoa rộng 1 m, tạo nên không gian vừa đủ để du khách tản bộ và ngắm cảnh giữa biển mây Bà Nà.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vị trí đặc biệt, Cầu Vàng còn được thiết kế với yêu cầu khắt khe về độ bền để thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên đỉnh núi. Các vật liệu sử dụng đều đáp ứng ba tiêu chí gồm trọng lượng nhẹ, khả năng chống chịu tốt và đảm bảo tính thẩm mỹ dưới ánh nắng mặt trời. Hệ móng, mố và trụ cầu được làm bằng bê tông cốt thép, trong khi các trụ đỡ và chân nhện sử dụng thép ống.

Phần kết cấu nhịp là hệ thống dầm thép chữ I liên kết thành khung vững chắc. Vỏ cầu được ốp thép tấm sơn nhũ vàng kết hợp với lan can inox mạ titan vàng bóng, tạo hiệu ứng lấp lánh khi ánh nắng chiếu vào. Mặt cầu được lát bằng gỗ kiền kiền tự nhiên - loại vật liệu nổi tiếng bởi độ bền cao, khả năng chống mối mọt và thích hợp với điều kiện ngoài trời.

Điểm làm nên sức hút đặc biệt của công trình nằm ở ý tưởng thiết kế độc đáo, gợi lên hình ảnh "bàn tay khổng lồ của các vị thần kéo một sợi chỉ vàng ra từ ngọn núi". Để tạo nên hiệu ứng cổ kính như những phiến đá phủ rêu phong, các kiến trúc sư đã xây dựng bộ khung xương của bàn tay bằng thép, phủ lưới thép, sau đó hoàn thiện bằng sợi thủy tinh chất lượng cao cùng các lớp xử lý bề mặt nhằm tạo cảm giác tự nhiên nhất.

Nhìn từ trên cao, Cầu Vàng hiện lên như một dải lụa mềm mại vắt ngang sườn núi, được nâng đỡ bởi đôi bàn tay khổng lồ giữa đại ngàn. Độ cao hơn 1.400 m so với mực nước biển khiến nơi đây thường xuyên chìm trong mây trắng, tạo nên khung cảnh giao hòa giữa rừng xanh, mây trời và kiến trúc nhân tạo.

Sự kết hợp giữa thiên nhiên và óc sáng tạo của con người đã biến Cầu Vàng trở thành một trong những biểu tượng du lịch nổi bật, kết nối du khách với khung cảnh kỳ vĩ của đỉnh Bà Nà.

Từ "hiện tượng truyền thông quốc tế” đến "kỳ quan mới của thế giới"

Ngay sau khi khánh thành vào năm 2018, Cầu Vàng đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên truyền thông quốc tế. Công trình độc đáo của Việt Nam không chỉ xuất hiện dày đặc trên CNN, Reuters, The Independent, Time cùng nhiều tờ báo lớn khác mà còn liên tiếp được vinh danh tại các bảng xếp hạng và giải thưởng uy tín trên thế giới.

Theo đó, Tạp chí Time đã đưa Cầu Vàng vào danh sách 100 điểm đến tuyệt vời nhất trên thế giới năm 2018, xếp cùng nhiều điểm đến nổi tiếng trên thế giới. Cùng năm, báo Anh The Guardian bình chọn Cầu Vàng là một trong 10 cây cầu đi bộ đẹp nhất thế giới. Công trình này cũng trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 124 bức ảnh du lịch ấn tượng nhất năm do CNN Travel bình chọn, góp phần biến Cầu Vàng thành hiện tượng trên mạng xã hội toàn cầu.

Đến năm 2020, Insider tiếp tục xếp công trình này vào danh sách những cây cầu ngoạn mục nhất hành tinh. Sang năm 2021, Daily Mail đưa Cầu Vàng đứng đầu danh sách "New Wonders of the World" - Những kỳ quan mới của thế giới do độc giả trẻ bình chọn. Cùng năm, công trình vượt qua 11 đề cử quốc tế để giành giải "Cây cầu du lịch mang tính biểu tượng hàng đầu thế giới" tại World Travel Awards – giải thưởng được ví như "Oscar của ngành du lịch".

Mới đây nhất, đầu năm 2026, tạp chí du lịch Anh Time Out cũng đã xếp Cầu Vàng ở vị trí thứ 4 trong danh sách 19 cây cầu đẹp nhất thế giới, vượt qua cả cầu Brooklyn của Mỹ và cầu cảng Sydney của Australia. Sau gần một thập kỷ, Cầu Vàng vẫn được xem là một trong những công trình biểu tượng của Việt Nam sở hữu bộ sưu tập giải thưởng và danh hiệu quốc tế đồ sộ bậc nhất.

Cú hích cho du lịch Đà Nẵng

Không chỉ gây tiếng vang về kiến trúc, Cầu Vàng còn tạo ra tác động đáng kể đối với du lịch Đà Nẵng. Theo thống kê, ngay trong năm 2018 – năm Cầu Vàng ra mắt, Sun World Ba Na Hills đã đón gần 4 triệu lượt khách, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Hình ảnh cây cầu xuất hiện liên tục trên truyền thông quốc tế đã góp phần đưa Bà Nà Hills trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Việt Nam.

Sức hút ấy không dừng lại ở hiệu ứng nhất thời. Trong những năm tiếp theo, lượng khách đến Bà Nà Hills tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, còn Cầu Vàng đã trở thành biểu tượng du lịch mới của Đà Nẵng. Với nhiều du khách trong và ngoài nước, trải nghiệm đứng giữa "biển mây" trên cây cầu được nâng đỡ bởi đôi bàn tay khổng lồ gần như đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá thành phố bên sông Hàn.

(Tổng hợp)