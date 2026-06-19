Một trong những cô em gái của dàn cầu thủ Việt nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội gọi tên Đặng Thanh Giang (SN 2007) - em gái út của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã được nhiều người yêu mến nhờ vẻ ngoài xinh xắn như búp bê với đôi mắt to, sống mũi cao và những đường nét đậm chất lai Tây. Càng lớn, nhan sắc của Thanh Giang càng được nhận xét ngày một thăng hạng, thu hút đông đảo người hâm mộ trên mạng xã hội.

Mới đây, cô bạn đăng tải loạt ảnh selfie mới trên Instagram cá nhân và nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác. Ở tuổi 19, cô nàng được nhận xét có màn "dậy thì thành công" khi không chỉ thăng hạng về nhan sắc mà vóc dáng cũng ngày càng nổi bật.

Em gái cao 1m80 của thủ môn Đặng Văn Lâm khoe vòng 1 “đốt mắt” trong loạt ảnh mới.

Thiết kế hai dây ôm sát giúp cô khéo léo tôn lên lợi thế hình thể cân đối và đường cong ngày càng rõ nét. Một số ý kiến nhận xét vóc dáng của cô ngày càng đầy đặn, cân đối hơn ở tuổi 19. Gu thời trang trưởng thành hơn với những thiết kế tôn dáng giúp Thanh Giang khoe khéo lợi thế hình thể.

Được biết, cô bạn đang có chuyến du lịch cùng gia đình, có cả vợ chồng thủ môn Đặng Văn Lâm ở Đà Nẵng.

Trên trang Instagram cá nhân, cô nàng khoe loạt ảnh trong chuyến đi, nhận về nhiều lời khen ngợi.

Visual ngày càng thăng hạng của Thanh Giang.

Cô bạn đang có chuyến đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình.

“Bạn này dậy thì thành công quá, đúng combo mặt xinh - da trắng, dáng đẹp luôn ấy”, “Nay trưởng thành quá”, “Bạn này xinh quá làm mẫu đi nha”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Ở tuổi 19, cô bạn sở hữu chiều cao gần 1m80 cùng gương mặt mang hai dòng máu Việt - Nga, cô nàng từng nhiều lần gây sốt với ngoại hình nổi bật.

Đặng Thanh Giang từ lâu đã được nhiều người biết đến với danh xưng "em gái cực phẩm" của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Là em gái của thủ môn nổi tiếng nên cô bạn nhận được nhiều sự chú ý.

Sau khi chuyển về Việt Nam sinh sống để gần gia đình, Thanh Giang cũng nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ cộng đồng mạng và hiện sở hữu tài khoản Instagram với hơn 22.000 người theo dõi.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Thanh Giang còn bắt đầu theo đuổi công việc người mẫu. Tháng 4 vừa qua, cô chính thức có màn ra mắt trên sàn catwalk trong vai trò người mẫu chuyên nghiệp. Dù là lần đầu trình diễn, em gái Đặng Văn Lâm được nhận xét có những sải bước khá tự tin, thần thái ổn định và ghi điểm nhờ lợi thế chiều cao cùng đôi chân dài nổi bật.

Dù thử sức ở lĩnh vực thời trang, Thanh Giang vẫn duy trì cuộc sống khá kín tiếng. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, các bộ ảnh cá nhân hoặc hình ảnh từ những lần tham gia chụp hình, làm mẫu và luôn nhận về nhiều lời khen nhờ visual ngày càng trưởng thành.

Thanh Giang làm mẫu ảnh.

Cùng xem thêm một số hình ảnh dạo này của Thanh Giang:

Ảnh: IGNV