Vợ Đặng Văn Lâm: "Nếu không yêu tôi thì thôi"

Tại phần cuối chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa tuần này, vợ thủ môn Đặng Văn Lâm là Yến Xuân đã chia sẻ về lòng ngưỡng mộ, tình yêu dành cho chồng cũng như cách chia sẻ việc nuôi con với chồng.



Vợ chồng Đặng Văn Lâm

Cô nói: "Vợ chồng tôi vẫn chưa bàn đến chuyện chăm sóc, nuôi dạy con ra sao vì vẫn đang trong giai đoạn nghỉ một năm. Trong giai đoạn 1 năm này, tôi chỉ biết làm sao chăm sóc con tốt nhất, sắp xếp lịch của mình để chăm sóc gia đình.

Vợ chồng tôi cũng không tranh luận về việc chăm con ra sao vì ngay từ đầu tôi đã xác định 100% tôi sẽ là người chăm con, lên kế hoạch. Tôi không muốn chồng vướng bận vào việc chăm con. Tôi muốn chồng tập trung hết vào công việc, thi đấu.

Tất nhiên, chồng tôi cũng rất thích chăm con, biết cách thay tã, cho con bú bình ra sao. Tôi thấy chồng bế con rất dễ thương vì chồng tôi to xong bế con bé xíu.

Tôi không cần chồng phụ tôi chăm con, chỉ cần chồng ngồi bên động viên, giúp tôi có cảm giác được đồng hành về mặt tinh thần là được rồi. Và chỉ cần tôi cần gì là anh có mặt, quan trọng là khi nào cần gì tôi mới nói. Như vậy là đủ.

Tôi rất ngưỡng mộ chồng nhưng tôi không sợ mình yêu chồng nhiều hơn chồng yêu mình. Có thể trong cuộc sống nhiều thứ tôi không tự tin, nhưng trong tình cảm tôi đặc biệt tự tin. Tôi nghĩ tình yêu của mình lớn lắm và chỉ có một.

Nếu người ta yêu tôi thế nào tôi sẽ đáp lại thế đó và còn lớn hơn nữa nhưng nếu không yêu tôi thì thôi. Tôi không nghĩ mình đẹp nhưng trong tình yêu không nên cưỡng ép nhau, cảm thấy thoải mái là được, không được thì thôi.

Làm mẹ bỉm sữa là một công việc khó khăn mà tất cả người phụ nữ làm mẹ đều từng trải qua. Nó sẽ tốt hơn từng ngày và bù lại mình đã có một thiên thần, món quà trong cuộc đời.

Mỗi ngày trôi qua, nhìn con là tôi lại thấy mọi thứ sẽ ổn hơn, tốt hơn. Đứa con giúp tôi hoàn thiện bản thân mình. Con sinh ra trong cuộc đời này để giúp mẹ lớn khôn hơn. Con trai tôi là một món quà vô giá cuộc sống này ban tặng tôi. Tôi chỉ mong con được lớn lên hạnh phúc".