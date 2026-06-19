Tổng giám đốc V-Film Trần Đức Việt bất ngờ có thêm vai trò mới ở Vingroup

Đầu tháng 6 vừa qua, trong khuôn khổ chiến dịch “Cùng hành động vì Hành tinh Xanh”, Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film phát động cuộc thi sản xuất video “Thử thách Sáng tạo xanh - Green Creativity Challenge”, hướng tới cộng đồng nhà sáng tạo nội dung trẻ trên toàn quốc.

Đến ngày 11/6 vừa qua, cuộc thi công bố danh sách giám khảo. Xuất hiện trong vai trò trưởng ban giám khảo của cuộc thi là ông Trần Đức Việt - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film.

Theo đó, ông Việt là một trong những người tiên phong đặt nền móng cho lĩnh vực sáng tạo nội dung số tại Việt Nam. Ông từng được Forbes Việt Nam đưa vào danh sách 30 Under 30 năm 2015 và tiếp tục góp mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia 2016 ở lĩnh vực truyền thông - quảng cáo - giải trí.

Hiện ông đang dẫn dắt V-Film theo đuổi các dự án điện ảnh, văn hóa và lịch sử mang bản sắc Việt, góp phần lan tỏa những giá trị Việt Nam thông qua ngôn ngữ điện ảnh và nội dung sáng tạo. Theo ông, Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những tác phẩm điện ảnh chất lượng cao, đủ sức chạm tới khán giả toàn cầu bằng chiều sâu lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc.

Ngoài ông Việt, thành viên ban giám khảo của cuộc thi này còn có các ông/bà: TS Lê Thái Hà (Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup - kiêm trưởng BTC cuộc thi), GS.TS . Nguyễn Thị Kim Cúc (Giảng viên tại khoa Hoá và Môi trường, trường ĐH Thuỷ Lợi), Ths. Tạ Hồng Sơn (Uỷ viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn TNCS HCM Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn (Tổng giám đốc SAA Group), ông Vũ Thành Long (Giám đốc Sản xuất Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film)...

Với mục tiêu lan tỏa tinh thần sống xanh, thúc đẩy hành động vì phát triển bền vững, cuộc thi “Thử thách Sáng tạo xanh” sẽ trở thành nền tảng kết nối những nhà sáng tạo nội dung trẻ cùng chung mối quan tâm về môi trường. Đây là nơi những ý tưởng tích cực được nuôi dưỡng, những câu chuyện truyền cảm hứng được lan tỏa và những hành động nhỏ vì môi trường được cộng hưởng thành thay đổi lớn cho cộng đồng.

Các thí sinh trên cả nước đăng ký tham gia theo hình thức cá nhân hoặc đội nhóm. Từ ngày 1/6 đến ngày 28/6 sẽ diễn ra Vòng Sáng tạo trên nền tảng Gen Green.

Tại Vòng Đào tạo, các thí sinh sẽ được mở rộng kiến thức chuyên môn, tư vấn phát triển kịch bản và nâng cao tư duy kể chuyện bằng hình ảnh, từ đó từng bước xây dựng những nội dung có tính chuyên sâu, sáng tạo và dễ tiếp cận hơn với cộng đồng trẻ.

Cuối cùng, top 30 sẽ bước vào Vòng Tranh tài, diễn ra từ ngày 6/7 đến ngày 20/7, để hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.

Từ đây, ban giám khảo sẽ lựa chọn 10 video truyền cảm hứng xuất sắc nhất và vinh danh tại Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 28/7, hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên.