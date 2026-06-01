Việt Nam có tòa tháp 143 trụ bê tông được Sun Group đầu tư 155 tỷ đồng: Xây thần tốc trong 75 ngày, thành biểu tượng mới hút khách bên bờ biển

Công trình hoành tráng hoàn thành thần tốc chỉ trong 75 ngày

Trong nhiều năm, khu vực Bãi Sau luôn là điểm đến sôi động bậc nhất của Vũng Tàu với bãi cát dài, biển xanh cùng hệ thống dịch vụ du lịch phát triển. Bên cạnh những địa danh quen thuộc như Hải đăng Vũng Tàu, Mũi Nghinh Phong hay tượng Chúa Kitô Vua, nơi đây nay có thêm một công trình kiến trúc đương đại mang tính biểu tượng.

Tháp Tam Thắng tọa lạc tại Quảng trường Tam Thắng trên đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TP.HCM, hướng thẳng ra Bãi Sau. Đây là công trình do Sun Group đầu tư với tổng kinh phí khoảng 155 tỷ đồng, được hoàn thành sau 75 ngày thi công, trở thành một trong những dự án có tiến độ triển khai nhanh tại khu vực ven biển.

Điểm nổi bật nhất của công trình là quy mô ấn tượng. Tháp được tạo thành từ 143 trụ bê tông cốt thép với chiều cao dao động từ 4,55 m đến hơn 34 m, bố trí theo nhịp điệu chuyển động hướng ra biển. Trong đó, trụ cao nhất nặng khoảng 104 tấn, đòi hỏi giải pháp thi công và lắp dựng phức tạp.

Tháp Tam Thắng nằm ngay bên bờ biển Vũng Tàu

Theo phương án thiết kế được công bố, kiến trúc sư người Ý Oliviero Godi lấy cảm hứng từ lịch sử hình thành vùng đất Tam Thắng - nơi gắn với ba làng Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam. Hình tượng những mũi thuyền vươn khơi, cánh buồm đón gió và nhịp sóng biển được chuyển hóa thành các khối bê tông vươn cao, tạo nên một tổng thể vừa hiện đại, vừa mang dấu ấn văn hóa địa phương.

Không sử dụng nhiều chi tiết trang trí, Tháp Tam Thắng gây ấn tượng bằng ngôn ngữ kiến trúc tối giản. Các trụ bê tông có chiều cao khác nhau tạo nên hiệu ứng thị giác thay đổi liên tục theo từng góc nhìn. Ban ngày, ánh nắng xuyên qua các khoảng trống giữa các trụ tạo nên những mảng sáng - tối sinh động; khi màn đêm buông xuống, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật giúp công trình nổi bật giữa không gian biển.

Toàn bộ bề mặt các trụ được hoàn thiện bằng gạch gốm mosaic với nhiều sắc độ khác nhau, vừa tăng độ bền trước điều kiện khí hậu ven biển, vừa tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng, giúp công trình thay đổi diện mạo theo từng thời điểm trong ngày.

Thêm điểm đến mới trên bản đồ du lịch biển phía Nam

Tháp Tam Thắng nằm trong khuôn viên Quảng trường Tam Thắng rộng khoảng 1,7 ha, được quy hoạch như một không gian công cộng mở phục vụ người dân và du khách. Từ đây, du khách có thể dễ dàng ngắm toàn cảnh Bãi Sau, đón bình minh trên biển hoặc dạo bộ dọc tuyến đường Thùy Vân.

Khác với nhiều công trình mang tính biểu tượng đơn thuần, Tháp Tam Thắng được thiết kế để trở thành một phần của không gian sinh hoạt đô thị. Khu vực quảng trường có lối đi bộ, khoảng sân rộng và các không gian mở, tạo điều kiện tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội và hoạt động cộng đồng.

Nhờ vị trí nằm ngay trên tuyến đường ven biển nổi tiếng, công trình nhanh chóng trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách sau khi hoàn thành. Những hàng cột cao thấp đan xen cùng nền trời và biển xanh tạo nên nhiều góc chụp ấn tượng, đặc biệt vào thời điểm bình minh và hoàng hôn.

Sự xuất hiện của Tháp Tam Thắng góp phần làm phong phú thêm hệ thống điểm tham quan của khu vực phường Vũng Tàu. Cùng với Bãi Trước, Bãi Sau, Hải đăng Vũng Tàu, Mũi Nghinh Phong, tượng Chúa Kitô Vua hay Bạch Dinh, công trình mang đến cho du khách thêm một lựa chọn để khám phá diện mạo mới của đô thị biển.

Việc hoàn thành công trình trong thời gian 75 ngày cũng là dấu ấn đáng chú ý về năng lực tổ chức thi công. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị chuyên dụng đã được huy động để bảo đảm tiến độ và chất lượng, trong đó việc lắp dựng những trụ bê tông có trọng lượng hàng chục đến hơn 100 tấn đòi hỏi quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt.

Trong bối cảnh khu vực ven biển Thùy Vân đang được chỉnh trang đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng không gian công cộng và trải nghiệm du lịch, Tháp Tam Thắng được xem là một điểm nhấn kiến trúc góp phần làm thay đổi diện mạo cảnh quan. Không chỉ tạo thêm một địa điểm tham quan mới, công trình còn mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng, kết nối người dân và du khách với biển.

Với quy mô 143 trụ bê tông, thiết kế giàu ý nghĩa văn hóa cùng vị trí đắc địa ngay bên Bãi Sau, Tháp Tam Thắng hứa hẹn sẽ trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc mới của khu vực phường Vũng Tàu, TP.HCM, góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch biển của Việt Nam trong những năm tới.

(Tổng hợp)