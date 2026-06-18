10 cảm giác xa xỉ nhất năm 2026

Có những thứ rất khó khoe lên mạng xã hội. Không ai đăng story vì tháng này không phải đưa người thân đi bệnh viện. Không ai check-in vì ngủ ngon suốt một tuần. Cũng chẳng ai viết status khoe việc quỹ dự phòng vẫn nằm nguyên trong tài khoản.

Nhưng nếu hỏi đâu là những cảm giác xa xỉ nhất của tuổi trưởng thành, nhiều người sẽ chọn chính những điều đó.

1. Không ai trong nhà đau ốm

Một tháng trôi qua không phải đưa người thân đi bệnh viện, không phải xoay xở lịch chăm sóc, không phải lo các khoản chi ngoài dự tính. Nghe có vẻ đơn giản nhưng với nhiều gia đình, đó đã là một tháng nhẹ nhõm.

2. Nghỉ phép mà thực sự được nghỉ

Không mang laptop theo. Không trả lời email lúc đang ăn tối. Không vừa đi chơi vừa canh điện thoại. Nhiều người có điều kiện để đi du lịch, nhưng không phải ai cũng có khả năng tạm gác công việc lại vài ngày.

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3. Bố mẹ vẫn khỏe mạnh và tự lo được cho bản thân

Đến một độ tuổi nhất định, người ta bắt đầu hiểu rằng đây là thứ không thể xem là hiển nhiên. Việc bố mẹ vẫn có thể tự đi lại, tự sinh hoạt, tự tận hưởng cuộc sống đôi khi là món quà lớn hơn bất kỳ khoản thưởng nào.

4. Con ốm và mình có thể nghỉ làm

Không phải lo mất thu nhập. Không phải lo ảnh hưởng công việc. Không phải vừa chăm con vừa trả lời tin nhắn công ty. Khả năng có mặt khi gia đình cần mình là một dạng dư dả mà không phải ai cũng có.

5. Giảm được vài cân sau nhiều năm không giảm nổi

Không phải vì đẹp hơn. Mà vì đó thường là dấu hiệu cho thấy mình đang kiểm soát được một phần cuộc sống: ăn uống tốt hơn, ngủ đủ hơn, vận động đều đặn hơn. Với nhiều người trưởng thành, đây là thành quả khó hơn cả kiếm thêm tiền.

6. Có một cuối tuần hoàn toàn không phát sinh việc

Không đám cưới. Không deadline. Không hỏng xe. Không việc gia đình. Chỉ là hai ngày bình thường, được ngủ nướng, đưa con đi chơi hoặc nằm xem phim mà không thấy có việc gì đang đuổi theo phía sau.

Ảnh minh hoạ Pinterest

7. Ngủ một mạch tới sáng

Không tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng để nghĩ về công việc. Không nằm tính toán các khoản phải chi trong đầu. Không thao thức vì một chuyện chưa giải quyết xong. Càng lớn, nhiều người càng nhận ra giấc ngủ ngon là thứ không dễ có được.

8. Có tiền tiết kiệm và chưa phải dùng tới

Quỹ dự phòng sinh ra để dùng khi cần. Nhưng cảm giác nhiều tháng liền không phải đụng tới khoản tiền đó cũng mang lại sự yên tâm rất riêng. Nó thường đồng nghĩa với việc cuộc sống đang vận hành khá ổn.

9. Bố mẹ cần hỗ trợ và mình giúp được ngay

Không cần chờ lương. Không cần xoay xở. Không cần nói câu "để con tính xem". Nhiều người đi làm cả chục năm, điều khiến họ thấy tự hào nhất không phải mức lương hay chức danh, mà là những khoảnh khắc như vậy.

10. Một tháng trôi qua mà không có chuyện gì tệ xảy ra

Không bệnh tật. Không mất việc. Không va quẹt xe. Không sự cố bất ngờ. Nghe có vẻ quá bình thường để được gọi là may mắn. Nhưng càng trưởng thành, người ta càng hiểu cuộc sống ổn định không phải điều mặc định.

Đôi khi, xa xỉ nhất không phải là có thêm điều gì đó. Mà là không có biến cố nào xuất hiện.