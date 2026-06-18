Mỹ nhân bị cấm sóng, gỡ nhạc toàn quốc "giải phong ấn": Concert 760 tỷ vào SVĐ quốc gia, cả nước phát sốt với 170.000 khán giả

Thái Y Lâm vừa hoàn thành chuỗi concert Pleasure tại Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh (Tổ Chim) với thành tích khiến cả ngành công nghiệp giải trí phải chú ý. Trong 3 đêm diễn từ ngày 12 đến 14/6/2026, tổng cộng khoảng 170.000 khán giả đã có mặt tại sân vận động lớn nhất Trung Quốc để theo dõi nữ ca sĩ sinh năm 1980 biểu diễn. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Thái Y Lâm chinh phục sân khấu Tổ Chim - địa điểm vốn được xem là "thánh đường" của các sự kiện giải trí và thể thao quy mô lớn tại Trung Quốc.

Concert Thái Y Lâm ở SVĐ Tổ Chim

Thái Y Lâm diễn tại SVĐ Tổ Chim

Pleasure được đánh giá là một trong những dự án tham vọng nhất trong toàn bộ sự nghiệp của nữ ca sĩ. Đêm diễn ngày 13/6 tại SVĐ Tổ Chim đã tạo nên hiệu ứng truyền thông cực lớn với sự góp mặt của Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin). Sự xuất hiện của anh không chỉ là một kỷ lục về mặt cảm xúc cho người hâm mộ (kỷ niệm 13 năm màn kết hợp của hai ngôi sao) mà còn góp phần giúp các đêm diễn tại đây cháy vé nhanh chóng. Dù chịu áp lực lớn từ dư luận, các bài báo chuyên môn vẫn ghi nhận khả năng kiểm soát sân khấu đẳng cấp của Thái Y Lâm, từ vũ đạo cường độ cao đến việc duy trì giọng hát ổn định trong suốt 3 giờ mỗi đêm.

Đêm diễn ngày 13/6 tại SVĐ Tổ Chim đã tạo nên hiệu ứng truyền thông cực lớn với sự góp mặt của Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin)

Màn tái hợp của 2 siêu sao nhạc pop xứ Trung

Phiên bản nguyên bản của tour diễn có mức đầu tư được ước tính lên tới 760 - 900 tỷ đồng. Đây là con số thuộc hàng kỷ lục đối với một tour diễn nhạc Pop Hoa ngữ. Không chỉ đóng vai trò nghệ sĩ biểu diễn, Thái Y Lâm còn trực tiếp tham gia với tư cách Giám đốc sáng tạo. Toàn bộ concept sân khấu được lấy cảm hứng từ kiệt tác hội họa thế kỷ 15 The Garden of Earthly Delights của danh họa Hieronymus Bosch. Từ đó, nữ ca sĩ xây dựng một thế giới trình diễn xoay quanh những chủ đề như dục vọng, bản năng con người, sự tái sinh và giải phóng bản ngã. Để hiện thực hóa ý tưởng này, ê-kíp đã tạo ra hơn 20 mô hình sinh vật khổng lồ xuất hiện xuyên suốt chương trình. Khán giả từng choáng ngợp trước hình ảnh trăn dài 30 mét, bò tót khổng lồ hay mô hình heo vàng nặng tới 4 tấn.

Sự táo bạo trong tư duy nghệ thuật vốn là thương hiệu của Thái Y Lâm

Sự táo bạo trong tư duy nghệ thuật vốn là thương hiệu của Thái Y Lâm. Tuy nhiên lần này, nó cũng trở thành nguồn cơn cho cuộc khủng hoảng truyền thông lớn nhất sự nghiệp cô trong nhiều năm trở lại đây. Ngay từ những đêm diễn mở màn tại Đài Bắc, Trung Quốc cuối năm 2025, Pleasure đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều khán giả và cư dân mạng cho rằng các hình tượng xuất hiện trên sân khấu mang màu sắc tâm linh, mê tín hoặc có liên hệ với những yếu tố bị xem là nhạy cảm. Con trăn khổng lồ và mô hình heo vàng đặc biệt trở thành tâm điểm tranh cãi. Hàng loạt bài đăng lan truyền trên mạng xã hội cáo buộc chương trình chứa những thông điệp không phù hợp, kéo theo hàng trăm đơn khiếu nại được gửi tới cơ quan chức năng.

Loạt thiết kế concert của Thái Y Lâm trong show mở đầu từng gây sốc vì quá nhiều yếu tố tâm linh:

Áp lực dư luận khiến ê-kíp tổ chức buộc phải điều chỉnh đáng kể nội dung khi đưa concert sang thị trường Đại lục. Nhiều đạo cụ quy mô lớn bị loại bỏ hoặc thay thế hoàn toàn. Tại điểm dừng chân ở Thâm Quyến hồi tháng 3/2026, mô hình trăn khổng lồ từng gây tranh cãi đã được thay bằng một thiết kế con thuyền mới. Những thay đổi này lại tạo ra làn sóng phản ứng khác từ chính người hâm mộ. Một bộ phận khán giả cho rằng họ đã mua vé dựa trên hình ảnh quảng bá ban đầu nhưng cuối cùng không được chứng kiến phiên bản sân khấu hoàn chỉnh như cam kết. Một số ý kiến thậm chí yêu cầu hoàn tiền vì cho rằng chương trình bị cắt giảm quá nhiều hạng mục quan trọng.

Việc liên tục thay đổi thiết kế sân khấu và xử lý khủng hoảng truyền thông khiến dự án đối mặt với rủi ro tài chính đáng kể. Nhiều báo cáo trong ngành giải trí Hoa ngữ cho biết ê-kíp đã phải gánh chịu khoản thiệt hại ước tính lên tới khoảng 260 tỷ đồng do việc thay thế đạo cụ, điều chỉnh nội dung và xử lý các vấn đề phát sinh.

Việc liên tục thay đổi thiết kế sân khấu và xử lý khủng hoảng truyền thông khiến dự án đối mặt với rủi ro tài chính đáng kể

Không dừng lại ở đó, lần đầu tiên trong sự nghiệp kéo dài 26 năm, Thái Y Lâm quyết định sử dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự. Công ty quản lý của nữ ca sĩ tuyên bố tiến hành thu thập chứng cứ, đồng thời khởi kiện các cá nhân bị cho là tung tin đồn thất thiệt và lan truyền thông tin bôi nhọ liên quan đến tour diễn.

Cuối năm 2025, thông tin về việc Thái Y Lâm bị "cấm sóng" phủ kín mạng xã hội. Nhạc của Thái Y Lâm bị xóa sổ, biến mất khỏi các nền tảng nhạc số và hệ thống karaoke tại Đại lục. Truyền thông Trung Quốc cho rằng nữ ca sĩ đã trở thành mục tiêu trong chiến dịch siết chặt quản lý văn hóa. Dù phải đối mặt với những rào cản nhất định và sự giám sát chặt chẽ từ dư luận, Thái Y Lâm vẫn duy trì được sức hút thương mại mạnh mẽ.

Cuối năm 2025, thông tin về việc Thái Y Lâm bị "cấm sóng" phủ kín mạng xã hội

Bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc cô có thể bán vé cho chuỗi concert Pleasure. Sau nhiều điểm diễn với ý kiến trái chiều của dư luận, 3 đêm concert tại Tổ Chim - sân vận động có quy mô lớn nhất Trung Quốc cho thấy đỉnh cao bán vé của Thái Y Lâm. Không nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ hiện nay đủ khả năng lấp đầy địa điểm biểu diễn này trong nhiều đêm liên tiếp.

Sau tất cả những tranh cãi, bị "cấm sóng" hay các cuộc khủng hoảng truyền thông kéo dài, Thái Y Lâm vẫn đứng trên sân khấu lớn nhất Trung Quốc trước 170.000 khán giả

Gần 30 năm kể từ ngày bước chân vào làng giải trí, Thái Y Lâm vẫn là minh chứng cho khả năng tự làm mới không ngừng. Từ một thần tượng tuổi teen cuối thập niên 1990, cô chuyển mình thành biểu tượng Pop-Dance hàng đầu châu Á, liên tục chinh phục những chuẩn mực biểu diễn mới bằng sự khổ luyện và tư duy nghệ thuật táo bạo. Album Ugly Beauty từng đánh dấu bước trưởng thành về tư duy âm nhạc. Những thông điệp về nữ quyền, đa dạng giới và sự chấp nhận bản thân cũng giúp cô trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng xã hội lớn nhất trong làng giải trí Hoa ngữ.

Câu chuyện của Pleasure không đơn thuần là một tour diễn thành công. Nó còn phản ánh hành trình của một ngôi sao hạng S đang tìm cách cân bằng giữa khát vọng sáng tạo cá nhân và những giới hạn ngày càng khắt khe của thị trường. Sau tất cả những tranh cãi, bị "cấm sóng" hay các cuộc khủng hoảng truyền thông kéo dài, Thái Y Lâm vẫn đứng trên sân khấu lớn nhất Trung Quốc trước 170.000 khán giả. Và ở thời điểm hiện tại, đó có lẽ là tuyên bố mạnh mẽ nhất về vị thế của một "Thiên hậu" chưa bao giờ thực sự biến mất.

Ảnh: Weibo