Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con gái Đỗ Mỹ Linh mới 3 tuổi đã lộ tố chất "cây hài": Học số thì hướng nội nhưng nghe nhạc là "cháy hết mình"

| | Lifestyle

Biểu cảm nào của bé Titi cũng khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn khiến người hâm mộ thích thú mỗi khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con gái nhỏ Titi. Mới chỉ 3 tuổi nhưng cô bé đã bộc lộ tính cách vô cùng đáng yêu, lanh lợi và được nhiều người nhận xét là "cây hài" chính hiệu của cả gia đình.

Mỗi lần được mẹ đưa vào bàn để làm quen với các con số, ái nữ lại có màn "chuyển trạng thái" đầy hài hước. Dù mẹ Linh đã bắt đầu hướng dẫn con nhận biết những con số đơn giản từ khi mới 3 tuổi, nhưng gương mặt phụng phịu, ánh mắt lơ đãng hay biểu cảm "ngẩn ngơ" vô cùng đáng yêu của Titi mới là điều thu hút sự chú ý hơn cả. Nhiều người hài hước ví von cô bé là "hướng nội với toán học", bởi chỉ cần ngồi vào bàn học là lập tức trở nên trầm tính hẳn.

Thế nhưng, trái ngược với sự trầm tính khi làm quen với các con số, thường ngày bé Titi lại là người hướng ngoại nhất nhà. Cô bé vui đùa, lắc lư theo điệu nhạc, thậm chí cực kỳ tự tin khi đứng trên sân khấu.

Dù còn rất nhỏ nhưng cô bé không hề e ngại trước đám đông, ngược lại còn thoải mái tạo dáng, giao lưu và thể hiện sự tự tin đáng kinh ngạc. Những màn biểu diễn ngẫu hứng với biểu cảm phong phú khiến nhiều người thích thú và nhận xét Titi sở hữu tố chất nghệ thuật từ sớm.

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc bé Titi đi học múa, kèm tựa đề hài hước: "Không vào được Harvard thì phải vào YG Entertainment nhé!". Điều thú vị là trái ngược hoàn toàn với lúc học các con số, Titi khi vào lớp múa lại cực kỳ tập trung.

Cô bé chăm chú quan sát cô giáo, cố gắng thực hiện từng động tác một cách nghiêm túc và còn khiến nhiều người bất ngờ với khả năng ép dẻo khá tốt. Những hình ảnh nhỏ nhắn nhưng chăm chỉ luyện tập của Titi nhận được vô số lời khen vì quá đáng yêu.

Con gái Đỗ Mỹ Linh mới 3 tuổi đã lộ tố chất "cây hài": Học số thì hướng nội nhưng nghe nhạc là bung xõa - Ảnh 1.
Con gái Đỗ Mỹ Linh mới 3 tuổi đã lộ tố chất "cây hài": Học số thì hướng nội nhưng nghe nhạc là bung xõa - Ảnh 2.

Chính sự hồn nhiên cùng những biểu cảm "cưng muốn xỉu" đã giúp Titi trở thành nhân vật mang lại nhiều tiếng cười cho gia đình. Từ những khoảnh khắc học bài đầy "bất lực", những màn nhảy múa hết mình cho đến sự tự tin trên sân khấu, cô bé đều khiến người xem cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và nét đáng yêu rất riêng.

Theo Tiểu Mai

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
World Cup 2026 vừa khởi động đã biến thành Fashion Show: Dàn siêu sao đại chiến đồ hiệu, mặc cực "chất"

World Cup 2026 vừa khởi động đã biến thành Fashion Show: Dàn siêu sao đại chiến đồ hiệu, mặc cực "chất" Nổi bật

Chuyện gì xảy ra với McDonald's tại 1 đặc khu kinh tế lớn của Trung Quốc?

Chuyện gì xảy ra với McDonald's tại 1 đặc khu kinh tế lớn của Trung Quốc? Nổi bật

Huy Trần và hành trình lần đầu làm cha: Từ những đêm thức trắng chăm con đến khoảnh khắc nghẹn ngào nghe bé Gạo bập bẹ tiếng "mama"

Huy Trần và hành trình lần đầu làm cha: Từ những đêm thức trắng chăm con đến khoảnh khắc nghẹn ngào nghe bé Gạo bập bẹ tiếng "mama"

17:45 , 18/06/2026
Cam thường của Lưu Diệc Phi khiến người xem chỉ biết thốt lên 2 từ

Cam thường của Lưu Diệc Phi khiến người xem chỉ biết thốt lên 2 từ

17:30 , 18/06/2026
Phát hiện trường hợp dùng thẻ tín dụng hoàn tiền NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN

Phát hiện trường hợp dùng thẻ tín dụng hoàn tiền NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN

17:21 , 18/06/2026
Mừng cho Phương Oanh

Mừng cho Phương Oanh

16:55 , 18/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên