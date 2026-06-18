Con gái Đỗ Mỹ Linh mới 3 tuổi đã lộ tố chất "cây hài": Học số thì hướng nội nhưng nghe nhạc là "cháy hết mình"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn khiến người hâm mộ thích thú mỗi khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con gái nhỏ Titi. Mới chỉ 3 tuổi nhưng cô bé đã bộc lộ tính cách vô cùng đáng yêu, lanh lợi và được nhiều người nhận xét là "cây hài" chính hiệu của cả gia đình.

Mỗi lần được mẹ đưa vào bàn để làm quen với các con số, ái nữ lại có màn "chuyển trạng thái" đầy hài hước. Dù mẹ Linh đã bắt đầu hướng dẫn con nhận biết những con số đơn giản từ khi mới 3 tuổi, nhưng gương mặt phụng phịu, ánh mắt lơ đãng hay biểu cảm "ngẩn ngơ" vô cùng đáng yêu của Titi mới là điều thu hút sự chú ý hơn cả. Nhiều người hài hước ví von cô bé là "hướng nội với toán học", bởi chỉ cần ngồi vào bàn học là lập tức trở nên trầm tính hẳn.

Thế nhưng, trái ngược với sự trầm tính khi làm quen với các con số, thường ngày bé Titi lại là người hướng ngoại nhất nhà. Cô bé vui đùa, lắc lư theo điệu nhạc, thậm chí cực kỳ tự tin khi đứng trên sân khấu.

Dù còn rất nhỏ nhưng cô bé không hề e ngại trước đám đông, ngược lại còn thoải mái tạo dáng, giao lưu và thể hiện sự tự tin đáng kinh ngạc. Những màn biểu diễn ngẫu hứng với biểu cảm phong phú khiến nhiều người thích thú và nhận xét Titi sở hữu tố chất nghệ thuật từ sớm.

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc bé Titi đi học múa, kèm tựa đề hài hước: "Không vào được Harvard thì phải vào YG Entertainment nhé!". Điều thú vị là trái ngược hoàn toàn với lúc học các con số, Titi khi vào lớp múa lại cực kỳ tập trung.

Cô bé chăm chú quan sát cô giáo, cố gắng thực hiện từng động tác một cách nghiêm túc và còn khiến nhiều người bất ngờ với khả năng ép dẻo khá tốt. Những hình ảnh nhỏ nhắn nhưng chăm chỉ luyện tập của Titi nhận được vô số lời khen vì quá đáng yêu.

Chính sự hồn nhiên cùng những biểu cảm "cưng muốn xỉu" đã giúp Titi trở thành nhân vật mang lại nhiều tiếng cười cho gia đình. Từ những khoảnh khắc học bài đầy "bất lực", những màn nhảy múa hết mình cho đến sự tự tin trên sân khấu, cô bé đều khiến người xem cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và nét đáng yêu rất riêng.