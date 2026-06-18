World Cup 2026 vừa khởi động đã biến thành Fashion Show: Dàn siêu sao đại chiến đồ hiệu, mặc cực "chất"

Hướng tới World Cup 2026, không khí bóng đá đã bắt đầu lan sang lĩnh vực thời trang khi nhiều thương hiệu lớn đồng loạt khai thác nguồn cảm hứng từ môn thể thao vua. Trong đó, BOSS và LOEWE mang đến hai cách tiếp cận khác nhau: một bên đưa văn hóa cổ vũ bước ra đường phố, bên còn lại kết nối di sản thủ công với bản sắc của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

BOSS đưa tinh thần cổ vũ từ khán đài xuống phố﻿

Thương hiệu thời trang Đức BOSS giới thiệu chiến dịch "We All Wear It: The Badge, Perfected", nhấn mạnh sự kết nối giữa người hâm mộ và cầu thủ thông qua niềm tự hào quốc gia. Thay vì chỉ tập trung vào áo đấu truyền thống, BOSS khai thác xu hướng fanwear - những thiết kế lấy cảm hứng từ thể thao nhưng có thể trở thành trang phục thường nhật.

Bộ sưu tập mới bao gồm các phiên bản đặc biệt của chiếc áo polo Paddy biểu tượng, kết hợp cùng áo thun, áo khoác zip và mũ lưỡi trai thể thao. Các thiết kế được phát triển dựa trên màu sắc và biểu tượng của 13 quốc gia gồm Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Mỹ, Mexico, Argentina, Canada, Bồ Đào Nha, Brazil, Colombia và Hà Lan.

Bên cạnh đó, thương hiệu còn giới thiệu các mẫu áo đấu và quần shorts đồng bộ với bảng màu tối giản như trắng, đen, xanh navy, xanh dương, xanh lá, đỏ và vàng.

Tính ứng dụng tiếp tục là trọng tâm trong định hướng thiết kế của BOSS. Các sản phẩm sử dụng chất liệu hiệu năng cao, chú trọng sự thoải mái và khả năng vận động, đồng thời sở hữu phom dáng hiện đại để người mặc dễ dàng phối đồ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến của thời trang thể thao, khi những món đồ vốn dành cho sân vận động đang dần trở thành một phần của phong cách sống và văn hóa đường phố.

LOEWE kỷ niệm 180 năm bằng sự đồng hành cùng tuyển Tây Ban Nha﻿

Trong khi đó, LOEWE - thương hiệu được thành lập tại Madrid vào năm 1846 - lựa chọn bóng đá như một phần trong cột mốc kỷ niệm 180 năm lịch sử.

Nhà mốt Tây Ban Nha vừa ký thỏa thuận hợp tác kéo dài bốn năm với các đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha, đồng hành từ World Cup 2026 cho đến các giải đấu diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco vào năm 2030.

Theo thỏa thuận, LOEWE sẽ đảm nhiệm trang phục ngoài sân cỏ dành cho các đội tuyển, bao gồm âu phục may đo, trang phục thường ngày, giày dép và các sản phẩm da cao cấp. Dưới sự dẫn dắt của hai Giám đốc sáng tạo Jack McCollough và Lazaro Hernandez, thương hiệu diễn giải bản sắc Tây Ban Nha thông qua ngôn ngữ thủ công đặc trưng cùng triết lý xa xỉ tiết chế.

Dấu ấn nhận diện được xử lý một cách kín đáo với biểu tượng LOEWE Anagram thêu bên trong tay áo vest, chỉ xuất hiện khi người mặc chuyển động. Bên cạnh đó, các thiết kế cơ bản như áo polo, áo khoác hay quần âu đều được phát triển theo tiêu chí đề cao sự thoải mái và tính linh hoạt.

Để đánh dấu sự hợp tác, LOEWE thực hiện bộ ảnh tại trung tâm huấn luyện quốc gia Las Rozas ở ngoại ô Madrid với sự xuất hiện của Rodri, Pedri, Nico Williams, Unai Simón và Pau Cubarsí. Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Bruno Staub, các cầu thủ xuất hiện trong hình ảnh lịch lãm, đại diện cho thế hệ mới đang góp phần định hình diện mạo bóng đá Tây Ban Nha trên đấu trường quốc tế.

Khi thời trang và bóng đá ngày càng xích lại gần nhau﻿

Sự xuất hiện của những bộ sưu tập lấy cảm hứng từ World Cup cho thấy bóng đá đang trở thành một phần quan trọng trong chiến lược của các thương hiệu thời trang cao cấp. Nếu BOSS hướng tới cộng đồng người hâm mộ bằng những thiết kế mang tính ứng dụng cao, thì LOEWE lại lựa chọn cách kể câu chuyện di sản thông qua đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Trước khi trái bóng chính thức lăn tại World Cup 2026, cuộc chơi giữa thời trang và thể thao đã bắt đầu, phản ánh xu hướng ngày càng mờ nhạt giữa ranh giới của sân cỏ, văn hóa đại chúng và phong cách sống đương đại.

Tại Việt Nam, BOSS và LOEWE hiện được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.