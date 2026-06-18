Nam NSƯT là chủ tịch công ty gặp khó khăn, đầu năm sau sẽ làm 1 việc

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã có buổi gặp mặt danh hài Thúy Nga và ca sĩ Chế Phong con trai danh ca Chế Linh ở Mỹ.



Anh chia sẻ về công việc kinh doanh, buôn bán của mình: "Tôi bán một số đồ ăn thực dưỡng để phục vụ cho khách hàng của tôi chủ yếu là người ăn chay. Người ăn mặn cũng ăn được nhưng người ăn chay thì cần nhiều dinh dưỡng từ các loại hạt.

Thúy Nga và Kim Tiểu Long

Nhưng mà bây giờ tôi bỏ rồi, không bán nữa vì cực quá, vận chuyển mọi thứ từ Việt Nam qua Mỹ đều nặng nề, thuế má cao quá. Tôi bán giá cao thì không đành mà bán giá thấp thì không có lời, nên thôi không bán nữa".

Ca sĩ Chế Phong tiết lộ: "Bây giờ Kim Tiểu Long làm chủ tịch cả một công ty lớn ở Hà Nội, chuyên tổ chức sự kiện. Kim Tiểu Long còn sắp tổ chức một live show lớn ở Sài Gòn".

Kim Tiểu Long chia sẻ thêm: "Tôi mở công ty Giai điệu xanh, mở văn phòng ngoài Hà Nội. Công ty của tôi chuyên làm sự kiện, show nhạc, quay hình các kiểu.

Tôi vừa mới khai trương nên chưa làm show nào. Từ giờ tới tháng 1 năm sau công ty của tôi sẽ làm show đầu tiên cũng chính là liveshow kỷ niệm 35 năm ca hát của tôi luôn.

Từ đó, tôi sẽ bắt đầu tổ chức nhiều liveshow khác. Tôi may mắn là mọi việc đang khá thuận lợi. Ai cần tổ chức event, hội họp thì liên hệ với công ty của tôi, thông qua trợ lý tôi.

Tôi muốn công ty tôi sẽ làm các sự kiện văn hóa nghệ thuật thiên về giữ gìn văn hóa dân tộc qua ba miền Bắc – Trung – Nam, có thể hát quan họ, bài chòi, bolero, trữ tình, cải lương… Trong các chương trình tôi đều chú trọng việc đưa đủ dân ca ba miền vào".

Thúy Nga bày tỏ: "Trong cuộc đời tôi, tôi ngưỡng mộ anh Kim Tiểu Long ở chỗ ăn chay trường. Anh ăn chay lâu lắm rồi".

Kim Tiểu Long chia sẻ: "Tôi ăn chay trường phải được 6, 7 năm rồi và không bao giờ ăn mặn lại. Tôi ăn chay sức khỏe rất ổn luôn.

Hồi xưa tôi ăn mặn bệnh rất nhiều nhưng từ hồi ăn chay xong đi khám bác sĩ là hết bệnh, không bị bệnh gì cả. Bây giờ tôi đang rất khỏe mạnh".

Được biết, Kim Tiểu Long hiện tại chủ yếu sống ở Việt Nam nhưng thi thoảng anh vẫn sang Mỹ sống vì có nhà cửa, con cái bên Mỹ. Tại Việt Nam, Kim Tiểu Long khá đắt show, đi diễn khắp cả nước, thường xuyên ra Bắc biểu diễn.

Anh còn kinh doanh khá phát đạt với các sản phẩm chay và trà giảm cân, thực phẩm chức năng. Gần đây nhất, Kim Tiểu Long còn mở nguyên một công ty ở Hà Nội, làm giám đốc công ty.