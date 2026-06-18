NSƯT Kim Tiến chê trang phục BTV Nhung Anh khi dẫn Nóng cùng World Cup: "Vẫn quá giống các buổi dạ hội âm nhạc, ca nhạc"

Trong nhiều năm trở lại đây, sự xuất hiện của BTV, MC nữ trong các chương trình thể thao ngày càng trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình. Không chỉ đảm nhận vai trò dẫn dắt các bản tin, nhiều nữ BTV còn góp mặt trong những chương trình bình luận, đồng hành cùng các chuyên gia và bình luận viên để mang đến những góc nhìn đa dạng hơn về thể thao.

Tại FIFA World Cup 2026, nhiều chương trình trên sóng VTV cũng có sự tham gia của các nữ MC, BTV như Nhung Anh, Bảo Châu, Ngọc Mai,...

Mới đây, NSƯT Kim Tiến - người dẫn chương trình huyền thoại trong làng truyền hình đã chia sẻ quan điểm của mình về việc các nữ MC tham gia dẫn dắt chương trình thể thao, đặc biệt là các chương trình xoay quanh FIFA World Cup 2026 đang diễn ra.

NSƯT Kim Tiến

Theo nữ nghệ sĩ, đây là một tín hiệu đáng mừng bởi sự góp mặt của nữ giới không chỉ tạo nên cảm giác gần gũi, mềm mại hơn cho chương trình mà còn giúp khán giả tiếp cận thể thao dưới một góc nhìn khác, miễn là vẫn đảm bảo yếu tố chuyên môn. Bà cũng đánh giá cao khả năng của các nữ MC đang lên sóng tại chương trình Bình Luận FIFA World Cup 2026.

Tuy nhiên NSƯT Kim Tiến đã thẳng thắn góp ý về mặt trang phục của nữ BTV tại Bình Luận FIFA World Cup 2026. Bà cho rằng trang phục được lựa chọn mang hơi hướng giải trí, chương trình ca nhạc hơn là thể thao. Vì vậy bà đề xuất thuê các NTK thời trang sáng tạo trang phục màu sắc riêng của thể thao.

Nguyên văn chia sẻ của NSƯT Kim Tiến:

"Facebook hỏi tôi đang nghĩ gì?

Quả thực tôi ước VTV nên khuyến khích người nữ dẫn chương trình thể thao (đây là điểm đặc biệt) khiến người xem cảm nhận sự mềm mại của thể thao qua lối dẫn (không giống văn nghệ) phong phú về kiến thức thể thao, không gân guốc của họ.

World Cup 2026, lần này, chắc là quá thiếu người dẫn nên giới nữ được huy động, một dịp tốt cho nữ được thử sức. Tôi ủng hộ! Và nhận thấy 2 bạn nữ vừa dẫn có ngôn ngữ ngắn gọn và xúc tích thông tin. Tuy nhiên có một điểm tôi vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn - trang phục - Vẫn quá giống các buổi dạ hội âm nhạc, ca nhạc. Chưa có nét đặc trưng của “vũ hội BÓNG ĐÁ”!

Nên chăng, thuê các nhà thiết kế thời trang sáng tạo một trang phục mang màu sắc riêng của thể thao:

- KHOẺ

- ĐẸP (vẫn rất nữ tính)

- Không kém phần HẤP DẪN!"

Dù không chỉ đích danh ai nhưng đính kèm bài đăng, NSƯT Kim Tiến đăng ảnh BTV Nhung Anh khi cô lên sóng chương trình Bình Luận FIFA World Cup 2026. Trong chương trình, nữ BTV mặc một chiếc váy sáng màu, trễ vai.

Hình ảnh BTV Nhung Anh được NSƯT Kim Tiến đăng cùng bài viết

Những chia sẻ của NSƯT Kim Tiến nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người cho rằng đây là một góp ý mang tính xây dựng đến từ người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình.

Được biết, BTV Nhung Anh có tên thật Nguyễn Hồng Nhung. Cô hiện công tác tại Ban Thể thao VTV và đã có hơn 10 năm làm việc tại nhà đài. Trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 2026, Nhung Anh đảm nhận vai trò dẫn dắt các phần bình luận trước và sau trận đấu, kết nối các khách mời, chuyên gia và bình luận viên trong chương trình.

Trước đó, nữ BTV từng tham gia đưa tin, dẫn dắt nhiều sự kiện thể thao lớn như AFF Cup, SEA Games,... và các giải đấu quốc tế khác. Kinh nghiệm tác nghiệp thực tế giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả theo dõi các chương trình thể thao trên VTV.

Nhung Anh lên sóng tại Bình Luận FIFA World Cup 2026 trong trận Uzbekistan - Colombia sáng 18/6

NSƯT Kim Tiến là một trong những phát thanh viên, biên tập viên thuộc thế hệ đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam. Bà gắn bó nhiều năm với bản tin Thời sự 19h và là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Ngoài công việc dẫn chương trình, bà còn được biết đến với vai trò thuyết minh cho bộ phim Tây Du Ký phiên bản 1986.

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2002, khép lại hơn ba thập kỷ làm việc tại VTV, NSƯT Kim Tiến vẫn tiếp tục tham gia một số hoạt động chuyên môn và duy trì thói quen theo dõi truyền hình.