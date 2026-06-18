Sao Việt 2 lần tổ chức đám cưới mà chẳng ai hay, ngay cả khách mời cũng giữ bí mật tuyệt đối

Không ít nghệ sĩ chọn công khai chuyện tình cảm với khán giả, nhưng cũng có những người kín tiếng đến mức ngay cả khi đã kết hôn, công chúng vẫn hoàn toàn không hay biết. Hoàng Dũng là một trường hợp như thế.

Đầu tháng 3/2026, Hoàng Dũng ra mắt MV Lý Giải và điều khiến cư dân mạng sửng sốt hơn cả thông qua sản phẩm này, người hâm mộ mới được dịp chứng kiến đám cưới bí mật của nam ca sĩ và quản lý - Khánh Linh.

Hoàng Dũng và Khánh Linh lần đầu hé lộ đám cưới bí mật qua MV

Lễ cưới 2026

Qua những hình ảnh lần đầu được hé lộ, khán giả mới có dịp nhìn rõ hơn ngày trọng đại của Hoàng Dũng và bà xã Khánh Linh. Nam ca sĩ diện bộ suit màu kem lịch lãm, trong khi cô dâu lựa chọn váy cưới trắng với thiết kế nhẹ nhàng, thanh thoát. Những khoảnh khắc cả hai nắm tay, trao nhau ánh mắt hay nở nụ cười hạnh phúc đã đủ tạo nên bầu không khí ngọt ngào và đầy cảm xúc.

Loạt hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây gần như là lần đầu tiên công chúng được chứng kiến những lát cắt riêng tư nhất trong cuộc sống của Hoàng Dũng. Sau nhiều năm chỉ biết đến anh qua âm nhạc, khán giả mới có cơ hội nhìn thấy một Hoàng Dũng rất khác - một chú rể hạnh phúc bên người phụ nữ đã đồng hành cùng mình trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Đám cưới được diễn ra trong không gian kín đáo, trang trí ngọt ngào với sự tham gia của người trong gia đình 2 bên

Khoảnh khắc Hoàng Dũng nắm tay bà xã chuẩn bị làm lễ

Đáng chú ý không kém là dàn khách mời xuất hiện trong hôn lễ. Ngày vui của Hoàng Dũng có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết như Đen Vâu, Kai Đinh, Hứa Kim Tuyền, Trần Duy Khang (Chillies), GREY D, Cầm... Đây đều là những gương mặt có mối quan hệ gần gũi với nam ca sĩ trong âm nhạc lẫn cuộc sống.

Điều đặc biệt là dù quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đám cưới của Hoàng Dũng vẫn được giữ kín tuyệt đối. Không có bất kỳ hình ảnh check-in, bài đăng úp mở hay "hint" nào xuất hiện trên mạng xã hội. Ngay cả những nghệ sĩ tham dự cũng hoàn toàn tôn trọng sự riêng tư của cô dâu chú rể. Chỉ đến khi Hoàng Dũng chủ động công khai thông qua sản phẩm âm nhạc của mình, công chúng mới biết rằng một hôn lễ ấm cúng đã diễn ra từ rất lâu trước đó.

Không gian buổi tiệc cũng phản ánh đúng tính cách kín tiếng của Hoàng Dũng. Hôn lễ được tổ chức gọn gàng, riêng tư với sự hiện diện của gia đình hai bên cùng những người bạn thân thiết nhất. Không quá đông khách mời, không phủ sóng truyền thông hay tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, ngày trọng đại của nam ca sĩ diễn ra theo cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đen Vâu có mặt trong ngày vui của Hoàng Dũng

Các nghệ sĩ tham dự đều giữ kín chuyện Hoàng Dũng tổ chức lễ cưới

Những khoảnh khắc trong tiệc cưới của Hoàng Dũng và Khánh Linh lần đầu được hé lộ

Lễ cưới năm 2020

Ít ai biết rằng trước khi công khai câu chuyện hôn nhân với công chúng, Hoàng Dũng và Khánh Linh đã chính thức về chung một nhà từ năm 2020 - thời điểm Hoàng Dũng. Tuy nhiên, khác với nhiều đám cưới của người nổi tiếng thường thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và mạng xã hội, ngày trọng đại của nam ca sĩ lại diễn ra trong sự kín đáo đến bất ngờ.

Những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ cho thấy hôn lễ năm ấy được tổ chức theo phong cách giản dị, ấm cúng với sự chứng kiến của gia đình hai bên. Không gian không quá cầu kỳ, không có những màn xuất hiện hoành tráng hay dàn khách mời đông đảo. Thay vào đó là những khoảnh khắc gần gũi, chân thành của cô dâu chú rể trong ngày đặc biệt.

Lễ cưới vào năm 2020 của Hoàng Dũng và Khánh Linh

Theo lời kể của Khánh Linh, thời điểm đó cả hai vẫn còn rất trẻ, điều kiện kinh tế chưa dư dả. Cô cho biết hai vợ chồng chỉ quyết định đăng ký kết hôn trong 1 tuần. Đám cưới khi ấy được tổ chức khá đơn giản, thậm chí bàn ghế trong buổi tiệc còn phải đi mượn, tiền mua nhẫn không có. Cô còn gửi lời cảm ơn tới nửa kia vĩ đã để cô quản lý công việc, không phải đi làm nhân viên văn phòng.

Khánh Linh chia sẻ: "Hai đứa máu liều lại va vào nhau, 4 bàn tay trắng, tiền mua nhẫn còn không có thế mà vẫn dám lấy nhau, nên mình mới trêu Dũng bảo 'không', cho có tí trắc trở, để sau này vững rồi thì nhớ cùng làm lại. Từ lúc bảo cưới nhé tới lúc lên phường đăng ký là đúng 1 tuần.

Một đứa 25 tuổi, một đứa 26 tuổi, tung tăng vào đời, không sợ gì hết, vừa cưới xong thì Covid-19 quật cho không kịp trở tay. Túc tắc thế mà vẫn tự làm được 3 cái đĩa, 5 cái concert trong 6 năm. Cảm ơn anh vì đã cho em quản lý công việc, để em không cần 8 giờ sáng ngáp ngắn ngáp dài đi làm văn phòng. Em rất vui, yêu anh".

Trong buổi phỏng vấn với chúng tôi, Hoàng Dũng chia sẻ thời điểm quyết định tổ chức đám cưới vào năm 2020: "Lúc ấy tôi còn trẻ mà. Tuổi trẻ thì không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ hành động theo con tim mách bảo, cũng như tin vào cảm giác khi được ở bên cạnh người mình thương. Tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến việc sự nghiệp mình sẽ ra sao, chỉ nghĩ đơn thuần là mình sẽ làm được thôi. Hồi đó, mỗi tháng tôi kiếm được khoảng 30 - 50 triệu, tôi nghĩ chừng đó là đủ để hai người sống ổn định rồi. Và nếu không có gì thay đổi, tôi thấy cũng ổn và vui với cuộc sống như vậy".

Vợ Hoàng Dũng tiết lộ đám cưới vào năm 2020 chứng kiến sự liều lĩnh của cả hai khi trong tay không có quá nhiều thứ

Hoàng Dũng và Khánh Linh đã có hành trình yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: Tổng hợp