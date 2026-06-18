Thật đau lòng khi chứng kiến Ronaldo buồn và bất lực thế này!

Kịch bản hoàn hảo nhất cho một ngày lịch sử đã vỡ vụn ngay tại Houston. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên định đoạt tỷ số hòa 1-1 cay đắng giữa Bồ Đào Nha và CHDC Congo, người ta không thấy một Cristiano Ronaldo giận dữ hay quyền lực như thường lệ. Thay vào đó là một bóng hình cô độc, lặng lẽ quay lưng và bước thẳng vào đường hầm. Đôi vai anh trĩu nặng, gương mặt hằn rõ những vết dấu của sự bất lực. Đó là khoảnh khắc chạm vào lòng trắc ẩn của hàng triệu người hâm mộ. Siêu sao của những kỷ lục, cuối cùng, cũng phải học cách cúi đầu trước sự nghiệt ngã của thời gian.

Khoảnh khắc Ronaldo lầm lũi bước vào đường hầm (Ảnh: CMH)

Ronaldo già thật rồi

Trước khi trận đấu diễn ra, mọi ánh hào quang đều hướng về CR7. Ở tuổi 41 và 132 ngày, anh chính thức đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ngoài vị trí thủ môn lớn tuổi nhất từng đá chính tại một vòng chung kết World Cup, đồng thời là người đầu tiên chạm mốc 6 kỳ thế vận hội bóng đá. Thế giới đã chuẩn bị sẵn những lời tụng ca, những mỹ từ đẹp đẽ nhất để tôn vinh một tượng đài bất tử. Ai cũng nghĩ về một bữa tiệc bàn thắng, một màn dạo chơi của Seleccao để làm nền cho chương cuối vĩ đại của một huyền thoại. Nhưng bóng đá vốn không có chỗ cho sự hoài niệm và thực tế trên sân là một gáo nước lạnh buốt giá.

90 phút tại Houston là chuỗi dài những khoảnh khắc bất lực đến nghẹt thở của Ronaldo. Người đàn ông từng khuynh đảo mọi hàng phòng ngự, từng bật cao như một chiếc phi cơ để thống trị không gian, giờ đây lọt thỏm và mệt mỏi giữa những bóng áo xanh cao lớn, giàu thể lực của CHDC Congo. Khát khao trong ánh mắt anh vẫn cháy bỏng, nhưng đôi chân dường như đã bắt đầu từ chối mệnh lệnh của lý trí.

Chỉ với 25 lần chạm bóng suốt cả trận, Ronaldo hoàn toàn bị chia cắt khỏi các vệ tinh xung quanh. Sự nghiệt ngã lên đến đỉnh điểm ở phút 68, khi Francisco Conceicao có đường căng ngang dọn cỗ như đặt. Trong một tư thế vô cùng trống trải trước khung thành, cú đệm bóng của CR7 lại đi chệch cột dọc. Anh đứng chôn chân, hai tay ôm đầu, ánh mắt lộ rõ sự ngỡ ngàng và cay đắng. "Thần súng" ngày nào bỗng chốc trở nên lạc lõng trong chính vùng cấm địa vốn từng là thánh địa của riêng mình.

Ronaldo đã bất lực và tiếc nuối đến nhường nào (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Ronaldo bất lực rời đi

Khi các đồng đội còn ở lại sân để tri ân khán giả, Ronaldo đã chọn cách rời đi trong im lặng. Anh không đổ lỗi, không phân bua, chỉ có những bước chân vội vã lầm lũi tiến về phía bóng tối của đường hầm. Gương mặt cúi gục của anh phản chiếu một nỗi buồn sâu thẳm. Đó không đơn thuần là nỗi thất vọng vì một trận hòa của đội nhà, hay sự tiếc nuối vì một cá nhân "tịt ngòi". Đó là khoảnh khắc đau đớn nhất của một siêu sao. Giây phút chợt nhận ra mình đang bất lực trước giới hạn của một con người bằng xương bằng thịt.

Ronaldo cúi đầu bước vào đường hầm (Ảnh: Getty)

Trận mở màn đã khép lại như một cơn ác mộng tồi tệ nhất. Nhưng nếu có một điều giúp cái tên Cristiano Ronaldo trở nên vĩ đại, thì đó chính là việc anh chưa bao giờ biết cách đầu hàng số phận. Bước chân lặng lẽ vào đường hầm hôm nay là một nốt lặng buồn, nhưng biết đâu, nó lại là sự dồn nén cho một chương nổ tiếp theo. Vòng bảng World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu, và người hâm mộ vẫn nín thở chờ xem bản lĩnh của một "mãnh thú" bị tổn thương.

Tiên Tiên