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"Đệ nhất Hoa hậu" từ bỏ hào quang showbiz: Lấy chồng đại gia hơn 19 tuổi, sống trong "bạch dinh" xa hoa góc nào cũng đẹp ấn tượng

| | Lifestyle

Cơ ngơi của mỹ nhân này gây ấn tượng bởi thiết kế rộng rãi, đẹp xịn trong từng chi tiết.

Dù rời xa showbiz Việt và sang Mỹ định cư từ năm 2018, Phạm Hương vẫn là cái tên có sức hút đặc biệt với công chúng. Sau nhiều năm, cuộc sống của nàng Hậu bên chồng doanh nhân và hai con trai kháu khỉnh vẫn nhận được sự quan tâm từ đông đảo netizen. Không thường xuyên chia sẻ đời tư, nhưng mỗi lần hé lộ không gian sống, Phạm Hương vẫn khiến dân tình trầm trồ trước tổ ấm sang trọng như khu nghỉ dưỡng. Nổi bật nhất là căn "bạch dinh" trắng rộng rãi, hiện đại - nơi gia đình cô tận hưởng cuộc sống bình yên và giàu sang tại xứ cờ hoa.

Mới đây, Phạm Hương vừa chia sẻ loạt ảnh quây quần bên bạn bè và người thân ngay tại căn biệt thự trắng của gia đình. Dù thỉnh thoảng chỉ hé lộ vài góc trong không gian sống, cơ ngơi của nàng Hậu vẫn khiến dân tình không khỏi trầm trồ bởi độ sang trọng và tinh tế. Căn biệt thự được thiết kế theo tông trắng chủ đạo, theo đuổi phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Không gian sống gây ấn tượng nhờ diện tích rộng rãi, thoáng đãng cùng cách bài trí nội thất hài hòa. Bao quanh ngôi nhà là khuôn viên sân vườn xanh mát và bể bơi ngoài trời, mang đến cảm giác như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.

Phạm Hương đăng ảnh check-in cùng bạn bè trong cơ ngơi của gia đình

Biệt thự trắng của cô có bể bơi ngoài trời cùng không gian nằm nghỉ dưỡng cực chill

Bên trong biệt thự gây ấn tượng với gam trắng chủ đạo

Bên trong biệt thự, khu vực phòng khách chiếm diện tích khá lớn và được xem là trung tâm sinh hoạt của cả gia đình. Không gian được thiết kế theo phong cách mở, ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Để đồng bộ với tổng thể kiến trúc, Phạm Hương lựa chọn sofa trắng, đàn piano trắng cùng nhiều món nội thất mang tông màu sáng. Các chi tiết như kệ tủ, rèm cửa hay đồ trang trí cũng được phối hài hòa, tạo cảm giác thanh lịch và tinh tế. Bên cạnh đó, ngôi nhà sở hữu nhiều hệ cửa kính lớn, giúp đón tối đa ánh sáng tự nhiên và mang đến không gian sống thoáng đãng, rộng mở.

Nội thất bên trong biệt thự được bài trí tinh tế, đẹp mắt

Ở góc phòng khách có đàn piano màu trắng, hài hòa với kiến trúc tổng thể

Vào dịp lễ Tết, cơ ngơi được Phạm Hương decor tuyệt đẹp với gam đỏ nổi bật

Nhà đẹp mọi góc độ nên Phạm Hương dễ dàng tìm được góc check-in lý tưởng trong biệt thự

Phạm Hương thường tận dụng khoảng trống trong nhà để trải thảm tập yoga rèn luyện sức khỏe

Không gian phòng bếp cũng có gam trắng chủ đạo, thiết kế rộng rãi, đầy đủ tiện nghi

Một góc trong phòng thay đồ được Phạm Hương được sắp xếp chỉn chu, ngăn nắp.

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Theo Phác Thái Anh

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