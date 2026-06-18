Vì sao piano chưa bao giờ lỗi mốt? Phụ huynh sẵn sàng chi tiền, giáo viên kín lịch kiếm thêm 15 triệu/tháng

Làm sao để "khối nghỉ hè" có 3 tháng bận rộn với những phím đàn thay vì bận... chuyển từ TikTok sang YouTube rồi lại quay về TikTok?

Đó là bài toán quen thuộc của không ít phụ huynh mỗi khi năm học kết thúc. Giữa hàng loạt lựa chọn từ bơi lội, bóng đá đến các lớp kỹ năng, piano vẫn là cái tên đều đặn xuất hiện trong danh sách đăng ký mỗi mùa hè.

Không phải bộ môn mới, cũng chẳng phải một "trend" vừa nổi trên mạng xã hội, nhưng sức hút của các lớp học piano dường như chưa bao giờ hạ nhiệt. Điều gì khiến nhiều gia đình vẫn sẵn sàng đầu tư cho con học đàn giữa vô số lựa chọn giải trí và năng khiếu hiện nay?

Từ câu chuyện của một phụ huynh vừa đăng ký lớp piano cho con gái 7 tuổi ngay sau khi nghỉ hè, cùng chia sẻ từ những người trong nghề, có thể thấy phía sau những lớp học đàn ngày càng đông học viên là một xu hướng nuôi dạy con đang được nhiều gia đình theo đuổi: Thay vì chỉ tìm cách "giữ chân" con trong mùa hè, họ muốn giúp con tìm được một kỹ năng có thể đồng hành lâu hơn cả 3 tháng nghỉ.

Piano giờ không chỉ có nốt nhạc: "Khối nghỉ hè" học đàn bằng tiếng Anh, tiện thể nâng level ngoại ngữ

Chỉ hai tuần sau khi con gái bắt đầu kỳ nghỉ hè, chị Hà My (SN 1988, Hà Nội) đã đăng ký cho con theo học lớp piano. Với chị, đây không phải quyết định mang tính ngẫu hứng mà xuất phát từ niềm tin rằng âm nhạc có thể mang đến nhiều giá trị lâu dài cho trẻ nhỏ.

Hà My chia sẻ: "Âm nhạc tốt cho mọi người, đặc biệt có tác dụng với trẻ em. Học nhạc bổ trợ tư duy và tính toán tốt, học piano còn giúp phát triển 2 bán cầu não. Đó là các tác dụng lâu dài, còn ngắn hạn là để giúp thư giãn, cho con học thêm kỹ năng mới” .

Chỉ sau vài buổi học, chị My bày tỏ sự bất ngờ vì con thích nghi rất nhanh với môi trường học tập mới. Thay vì cảm giác đến lớp để học thêm như nhiều bộ môn khác, piano lại mang đến cho trẻ sự hào hứng tự nhiên. "Trẻ con tiếp cận rất nhanh và giai điệu thì luôn khiến các bé hứng thú. Do đó gần như là chơi, tận hưởng chứ không mang cảm giác học áp lực", chị My nói.

Nhiều phụ huynh chọn cho con theo học lớp piano giảng dạy bằng tiếng Anh để nâng cao 2 kỹ năng

"Bé nhà mình mới học thôi nhưng mình khá ngạc nhiên vì bé hiểu khá nhanh và khả năng cảm nhận âm nhạc khá tốt. Hơn nữa, chương trình học mà mình lựa chọn là học piano bằng tiếng Anh, các thầy cô sẽ giao tiếp hoàn toàn với con bằng tiếng Anh. Do đó con sẽ luyện song song được cả 2 kỹ năng về cả âm nhạc và ngoại ngữ” , chị Hà My chia sẻ thêm.

Theo chị My, chi phí học hiện dao động khoảng 300.000 - 350.000 đồng/buổi, mỗi buổi kéo dài 1,5 tiếng, lớp học gồm một giáo viên và ba học sinh. Tuy nhiên, mức đầu tư cho việc học piano còn phụ thuộc vào định hướng của từng gia đình: "Tuỳ định hướng của từng gia đình sẽ cho con học thời lượng dài, ngắn 1 tháng, 3 tháng hay lâu dài. Bởi sẽ có nhiều mức chi phí khác nhau. Nếu muốn con học cho vui, giết thời gian thì khác. Muốn con học chuyên sâu sẽ kiểu khác” .

Ngoài chi phí tiền học, muốn đầu tư bài bản thì các phụ huynh cũng cần đầu tư một khoản tiền lớn để mua đàn cho con luyện tập tại nhà. Mức giá cũng dao động từ vài triệu đến chục triệu thậm chí cả trăm triệu đồng. Tuỳ vào khả năng, nhu cầu học và điều kiện tài chính để phụ huynh đầu tư cho con cái.

Quan trọng hơn, chị My cho rằng việc học nhạc không nên chỉ dừng lại ở một hoạt động lấp đầy thời gian nghỉ hè: "Mình muốn con trải nghiệm lâu dài với piano. Việc học nhạc không chỉ là để biết chơi một nhạc cụ mà còn có những tác dụng sau này nên duy trì được càng lâu càng tốt. Đây là suy nghĩ từ kinh nghiệm của bản thân mình nên mình cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện cho con học càng lâu càng tốt chứ không chỉ trong một mùa hè” .

Ngoài học phí, một khoản đầu tư cần thiết khác là mua đàn để luyện tập tại nhà

Những chia sẻ như của chị My cũng là điều mà các giáo viên piano quan sát thấy rõ trong những năm gần đây. Nếu trước đây phụ huynh thường tìm đến các lớp học đàn như một lựa chọn ngoại khóa, hiện nay nhiều gia đình đã chủ động xem âm nhạc là một phần trong quá trình giáo dục toàn diện.

Hoàng Thiên Thảo hiện đang là Founder & CEO Bethany Music Center, nhận định: "Mình nhận thấy phụ huynh ngày càng quan tâm đến giáo dục toàn diện. Nếu trước đây việc học piano thường được xem là một hoạt động ngoại khóa, thì hiện nay nhiều gia đình coi âm nhạc là một phần quan trọng trong quá trình phát triển tư duy, cảm xúc và kỹ năng mềm của trẻ. Đặc biệt sau giai đoạn trẻ em tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử, nhu cầu tìm kiếm các hoạt động giúp trẻ cân bằng cảm xúc và phát triển sự tập trung ngày càng tăng” .

Cũng theo Thiên Thảo, mùa hè luôn là thời điểm sôi động nhất tại trung tâm của mình.

"Phụ huynh không chỉ mong muốn con có một hoạt động bổ ích trong thời gian nghỉ hè mà còn quan tâm đến việc phát triển kỹ năng, sự tự tin và tính kỷ luật. Điều họ tìm kiếm hiện nay không đơn thuần là một lớp học piano, mà là một môi trường học tập tích cực, nơi trẻ được truyền cảm hứng và phát triển đúng khả năng của mình” , Thảo bày tỏ.

Ở góc độ giáo viên trực tiếp giảng dạy, Ngô Thanh Nhị Cầm - giáo viên dạy piano ở Khánh Hòa cũng nhận thấy xu hướng tương tự.

"Trong những năm gần đây, nhu cầu theo học các bộ môn nghệ thuật càng tăng, đặc biệt là piano. Nó thật sự giúp cho trẻ em phát triển trí tuệ, khả năng ngôn ngữ, giải tỏa căng thẳng, còn giúp cho trẻ hiểu được giá trị nghệ thuật” .

Cô Cầm cho biết mùa hè luôn là thời điểm lượng học sinh đăng ký tăng cao nhất trong năm bởi nhu cầu chung, phụ huynh hiện đại sẽ tìm cho con môi trường để học, để chơi an toàn, tránh xa điện thoại, tivi và các thiết bị điện tử, đồng thời rèn luyện kỹ năng cho con.

Hoàng Thiên Thảo - hiện là giảng viên, founder trung tâm dạy piano tại TP.HCM

Dạy đàn: Nghe thì nhàn nhưng thực tế gì sao?

Đằng sau những lớp học nhộn nhịp mỗi dịp hè là công việc của những giáo viên dành phần lớn thời gian để đồng hành cùng trẻ em. Với Hoàng Thiên Thảo, cơ duyên đến với nghề không chỉ xuất phát từ tình yêu dành cho piano mà còn từ sự yêu mến trẻ nhỏ.

Cô chia sẻ: "Mình luôn cảm thấy hạnh phúc khi được đồng hành cùng các em trong quá trình trưởng thành, nhìn thấy các em tự tin hơn, kiên trì hơn và khám phá được khả năng của chính mình thông qua âm nhạc. Trong quá trình giảng dạy, mình nhận ra rằng mỗi đứa trẻ đều có một thế mạnh riêng và cần được tiếp cận bằng những phương pháp khác nhau. Chính điều đó đã thôi thúc mình thành lập một trung tâm âm nhạc với mong muốn xây dựng một môi trường giáo dục âm nhạc nhân văn, nơi trẻ không chỉ học đàn mà còn được phát triển về tư duy, cảm xúc và nhân cách” .

Bên cạnh đó, Thiên Thảo đặc biệt dành sự quan tâm cho những học viên cần nhiều hỗ trợ hơn trong quá trình học tập: "Chúng mình cũng dành sự quan tâm cho các học viên có nhu cầu học tập đặc biệt như trẻ ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - Rối loạn tăng động giảm chú ý), bởi mình tin rằng âm nhạc có thể trở thành cầu nối giúp các em phát triển sự tập trung, sự tự tin và khả năng hòa nhập một cách tích cực” .

Tương tự, cô Nhị Cầm, nghề dạy đàn luôn gắn liền với trách nhiệm truyền cảm hứng: "Bản thân mình được tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn nhỏ nên tình yêu dành cho piano cũng lớn dần theo năm tháng. Chính quá trình học tập và gắn bó với âm nhạc đã đưa mình đến với nghề giáo viên piano. Theo mình, để theo đuổi công việc này lâu dài, điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu dành cho âm nhạc và trẻ em. Chỉ khi thực sự yêu nghề, người giáo viên mới có thể truyền cảm hứng, khơi gợi niềm hứng thú học tập và tiếp nối tình yêu âm nhạc cho các thế hệ học viên nhỏ tuổi” .

Ngô Thanh Nhị Cầm - giáo viên dạy piano ở Khánh Hòa

Dạy đàn cho "khối nghỉ hè" cần rất nhiều kỹ năng, sự kiên nhẫn và tình yêu với trẻ em

Tuy nhiên, để trở thành giáo viên piano chuyên nghiệp, khả năng chơi đàn chỉ là điều kiện đầu tiên. Thiên Thảo cho biết cần hội tụ đủ 3 yếu tổ gồm nền tảng chuyên môn vững vàng, kỹ năng sư phạm và tình yêu dành cho học viên mới có thể trở thành một giáo viên piano chuyên nghiệp. Bởi với Thảo, một giáo viên giỏi không chỉ là người chơi đàn tốt mà còn phải biết cách truyền đạt kiến thức phù hợp với từng học viên.

Nhất là khi làm việc với trẻ em, đặc biệt là những học viên có khó khăn về khả năng tập trung, Thảo cho hay giáo viên cần nhiều sự kiên nhẫn, khả năng quan sát và thấu hiểu tâm lý để xây dựng lộ trình học phù hợp.

“Khi giảng dạy mình luôn áp dụng nguyên tắc ‘học thông qua trải nghiệm thành công’. Thay vì đặt áp lực phải chơi thật giỏi ngay từ đầu, mình chia nhỏ mục tiêu học tập thành những cột mốc vừa sức để các em liên tục cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân. Mình kết hợp giữa đào tạo kỹ thuật piano bài bản và các hoạt động giúp duy trì sự hứng thú như luyện tai nghe, cảm thụ âm nhạc, đệm hát, biểu diễn định kỳ và các thử thách theo từng giai đoạn học tập.

Một phương pháp mình đặc biệt chú trọng là cá nhân hóa lộ trình học. Mỗi học viên có một tính cách, tốc độ tiếp thu và mục tiêu khác nhau. Có em tiếp thu tốt qua hình ảnh, có em học hiệu quả qua vận động hoặc trải nghiệm thực hành. Vì vậy giáo viên cần linh hoạt điều chỉnh cách truyền đạt thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung cho tất cả học viên.

Đối với trẻ ADHD hoặc những học viên gặp khó khăn về khả năng tập trung, chúng mình thường chia nhỏ thời lượng hoạt động, xen kẽ các nhiệm vụ ngắn, sử dụng nhiều hình ảnh trực quan và tăng cường sự tương tác trong tiết học. Điều quan trọng không phải là học được bao nhiêu kiến thức trong một buổi học, mà là giúp trẻ duy trì động lực và xây dựng thói quen học tập tích cực trong thời gian dài. Mình luôn tin rằng khi một đứa trẻ cảm thấy được thấu hiểu và được học theo cách phù hợp với mình, các em sẽ phát huy được tiềm năng tốt nhất của bản thân” , Thiên Thảo chia sẻ về quy tắc khi dạy piano cho trẻ.

Mùa cao điểm kín lịch từ chiều tới tối, kiếm thêm từ 10 - 15 triệu/tháng

Tuy nhiên, để duy trì tình yêu âm nhạc của học sinh không phải là điều dễ dàng. Theo các giáo viên, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc dạy kỹ thuật mà là giúp trẻ duy trì sự tập trung trong thời đại có quá nhiều yếu tố gây xao nhãng.

"Khó khăn lớn nhất là duy trì sự kiên trì của học viên trong thời đại có quá nhiều yếu tố gây xao nhãng. Trẻ em hiện nay có rất nhiều lựa chọn giải trí hấp dẫn hơn việc ngồi luyện tập mỗi ngày", Thiên Thảo nói.

Đồng tình với điều này, cô Cầm bày tỏ: “Thách thức lớn nhất của nghề dạy piano hiện nay không nằm ở việc truyền đạt kỹ thuật mà là làm sao giữ được sự kiên trì và hứng thú của học sinh. Trong bối cảnh trẻ em có quá nhiều hình thức giải trí và tiếp nhận thông tin nhanh, việc theo đuổi một bộ môn đòi hỏi sự luyện tập đều đặn như piano trở nên khó khăn hơn trước. Điều đó buộc giáo viên phải thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp giữa học và chơi, đồng thời tìm hiểu tâm lý của từng học sinh để tạo động lực giúp các em gắn bó lâu dài với âm nhạc” .

Những áp lực đó cũng cho thấy công việc của giáo viên piano ngày nay không chỉ gói gọn trong vài giờ đứng lớp. Đặc biệt vào mùa hè - giai đoạn nhu cầu học đàn tăng cao nhất trong năm, nhiều giáo viên phải điều chỉnh toàn bộ lịch sinh hoạt cá nhân để đáp ứng lịch học dày đặc của học sinh.

Còn Thiên Thảo cho biết bên cạnh việc trực tiếp giảng dạy, cô còn tham gia xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo đội ngũ giáo viên và điều hành hoạt động trung tâm. Chính vì vậy, những tháng hè thường là thời điểm lịch làm việc gần như kín hoàn toàn.

Những tháng hè là mùa cao điểm với các giáo viên khi lịch dạy kín mít từ sáng tới tối

Trong khi đó, với những giáo viên dạy tự do hoặc nhận lớp riêng tại nhà, lịch làm việc cũng thay đổi đáng kể mỗi khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè. Thay vì chỉ dạy vào các khung giờ chiều tối sau giờ học ở trường, nhiều giáo viên phải mở thêm các lớp buổi sáng và cuối tuần để đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Cô Nhị Cầm cho biết thời gian giảng dạy của giáo viên piano thường tập trung vào buổi chiều, tối và các ngày cuối tuần. Tuy nhiên, mùa hè là thời điểm đặc biệt khi học sinh có quỹ thời gian linh hoạt hơn, đồng nghĩa với việc giáo viên cũng phải điều chỉnh lịch sinh hoạt cá nhân để phù hợp với lịch dạy học.

Không chỉ mang đến khối lượng công việc lớn hơn, mùa hè cũng là thời điểm thu nhập của nhiều giáo viên piano được cải thiện đáng kể.

Theo chia sẻ của Nhị Cầm, với hình thức nhận dạy thêm tại nhà hoặc mở các lớp quy mô nhỏ, giáo viên piano có thể đạt mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng trong mùa hè nếu duy trì lượng học viên ổn định.

Ở góc độ quản lý và vận hành trung tâm, Hoàng Thiên Thảo cho biết mức thu nhập của giáo viên piano hiện nay phụ thuộc vào chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy và số lượng học viên phụ trách. Theo cô, với những giáo viên có chuyên môn tốt và lượng học sinh ổn định, thu nhập trung bình dao động từ 10 - 15 triệu đồng/tháng.

"Mình cho rằng đây là một nghề có tiềm năng phát triển tích cực khi nhu cầu giáo dục nghệ thuật ngày càng tăng. Tuy nhiên, để có sự ổn định lâu dài, giáo viên cần liên tục nâng cao chuyên môn, cập nhật phương pháp giảng dạy và xây dựng uy tín nghề nghiệp", Thiên Thảo chia sẻ.

Cả hai giáo viên đều tin rằng đây vẫn là một nghề có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Bởi khi ngày càng nhiều phụ huynh sẵn sàng đầu tư cho giáo dục nghệ thuật, nhu cầu tìm kiếm những người thầy có chuyên môn và khả năng đồng hành cùng trẻ em cũng sẽ tiếp tục tăng lên.

Ảnh: NVCC