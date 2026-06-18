Việt Nam có cặp vợ chồng nghệ sĩ là Giám đốc Nhà hát quyền lực, được phong tặng NSND giọng hát cả nước công nhận

Hôn nhân biểu tượng của NSND Tấn Minh - Thu Huyền

NSND Tấn Minh và NSND Thu Huyền không chỉ là hai nghệ sĩ hàng đầu ở hai lĩnh vực khác nhau, họ còn cùng giữ cương vị giám đốc của hai nhà hát lớn tại Hà Nội, trở thành trường hợp gần như độc nhất vô nhị trong giới nghệ thuật biểu diễn. Từ những người bạn đồng hành trong nghề, Tấn Minh và Thu Huyền đã cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, đồng thời chạm tới những đỉnh cao đáng mơ ước trong sự nghiệp.

NSND Tấn Minh và NSND Thu Huyền không chỉ là hai nghệ sĩ hàng đầu ở hai lĩnh vực khác nhau, họ còn cùng giữ cương vị giám đốc của hai nhà hát lớn tại Hà Nội, trở thành trường hợp gần như độc nhất vô nhị trong giới nghệ thuật biểu diễn

Tháng 4/2025, xuất hiện trong chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần phát sóng trên VTV, NSND Tấn Minh và NSND Thu Huyền chia sẻ về hành trình yêu và gắn bó hơn 20 năm. Câu chuyện của họ bắt đầu từ một tình bạn kéo dài nhiều năm trước khi chuyển thành tình yêu. Những năm đầu thập niên 1990, Tấn Minh và Thu Huyền đều là những gương mặt trẻ triển vọng của đời sống âm nhạc và sân khấu phía Bắc. Họ quen biết nhau từ khoảng năm 1992 - 1993 thông qua các chương trình biểu diễn nhưng khi đó không ai nghĩ rằng đối phương sẽ trở thành bạn đời của mình.

Những năm đầu thập niên 1990, Tấn Minh và Thu Huyền đều là những gương mặt trẻ triển vọng của đời sống âm nhạc và sân khấu phía Bắc

Theo chia sẻ của nghệ sĩ Thu Huyền, cả hai đều từng cho rằng sẽ kết hôn với người ngoài ngành nghệ thuật để có sự cân bằng trong cuộc sống. Thời điểm ấy, Tấn Minh đã là cái tên được đông đảo khán giả trẻ yêu mến. Thu Huyền nhớ lại mình chỉ đứng ngoài quan sát sự nổi tiếng của người bạn thân mà không quá quan tâm. Trong khi đó, Tấn Minh kể có giai đoạn mỗi ngày nhận từ 20 đến 30 lá thư tay của người hâm mộ, thời điểm cao nhất lên tới khoảng 80 bức thư/ngày. Những lá thư không chỉ thể hiện sự yêu mến dành cho giọng hát mà còn mến mộ hình ảnh thư sinh, lịch lãm của nam ca sĩ.

Cơ duyên đưa cả hai đến gần nhau hơn đến vào cuối thập niên 1990. Sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Tấn Minh bắt tay thực hiện album đầu tay. Trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, Thu Huyền thường xuyên tới giúp bạn thân đóng phôi đĩa, lắp vỏ album và chuẩn bị sản phẩm gửi tới khán giả. Chính những công việc giản dị ấy đã khiến mối quan hệ của họ dần thay đổi theo cách tự nhiên nhất.

Cặp đôi trai tài - gái sắc duy trì hôn nhân hàng chục năm, đời sống riêng tư kín tiếng và sự nghiệp thì ngày càng lên hương

Năm 2004, sau hơn một thập kỷ đồng hành và tìm hiểu, Tấn Minh và Thu Huyền chính thức về chung một nhà. Cuộc hôn nhân của họ được xây dựng trên nền tảng tình bạn, sự thấu hiểu và nhường nhịn lẫn nhau. Cặp đôi trai tài - gái sắc duy trì hôn nhân hàng chục năm, đời sống riêng tư kín tiếng và sự nghiệp thì ngày càng lên hương. Nếu Thu Huyền được xem là biểu tượng của nghệ thuật chèo đương đại thì Tấn Minh lại là một trong những giọng ca nam tiêu biểu nhất của nhạc nhẹ Việt Nam suốt hơn ba thập kỷ qua.

Cặp đôi NSND tài năng được cả nước công nhận

Sinh năm 1972 tại Nam Định, Tấn Minh theo học thanh nhạc bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và từng tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối. Thành tích này được giới chuyên môn đánh giá là rất hiếm, cho thấy năng lực nổi bật của anh cả về học thuật lẫn thực hành. Bước ngoặt sự nghiệp đến vào cuối những năm 1990 khi anh giành giải cao tại cuộc thi Giọng hát vàng Asian. Cùng thời điểm, ca khúc Phượng Hồng được phát sóng rộng rãi, giúp tên tuổi Tấn Minh đến gần hơn với công chúng.

Tấn Minh xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ lịch lãm, chỉn chu và bền bỉ với âm nhạc

Không lựa chọn con đường ồn ào hay chạy theo xu hướng thị trường, Tấn Minh xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ lịch lãm, chỉn chu và bền bỉ với âm nhạc. Chất giọng nam trung ấm áp, giàu chiều sâu cùng lối hát tự sự trở thành dấu ấn riêng giúp anh chinh phục nhiều thế hệ khán giả.

Những ca khúc như Bức Thư Tình Đầu Tiên , Mối Tình Đầu hay loạt sáng tác về Hà Nội đã trở thành dấu son trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Đặc biệt, sự kết hợp giữa Tấn Minh và nhạc sĩ Đỗ Bảo được xem là một trong những màn đồng hành tiêu biểu của nhạc Việt đương đại, góp phần định hình dòng nhạc trữ tình hiện đại mang màu sắc văn minh và giàu tính nghệ thuật.

NSND được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long

Không chỉ thành công trên sân khấu, Tấn Minh còn ghi dấu ấn ở vai trò quản lý. Năm 2015, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Dưới sự điều hành của anh, nhà hát có nhiều đổi mới nhằm dung hòa giữa nghệ thuật hàn lâm và nhu cầu thưởng thức của khán giả hiện đại.

Ở một lĩnh vực hoàn toàn khác, NSND Thu Huyền là gương mặt mang tính biểu tượng của nghệ thuật chèo. Sinh năm 1975 tại Hà Nội, chị không xuất thân trong gia đình nghệ thuật nhưng sớm bộc lộ năng khiếu và gia nhập Nhà hát Chèo Hà Nội từ khi còn rất trẻ. Tốt nghiệp hệ trung cấp khi mới 17 tuổi, Thu Huyền nhanh chóng khẳng định vị trí trên sân khấu chèo. Tên tuổi của chị gắn liền với vai Thị Màu trong vở Quan Âm Thị Kính - một trong những vai diễn kinh điển của nghệ thuật chèo Việt Nam.

Ở một lĩnh vực hoàn toàn khác, NSND Thu Huyền là gương mặt mang tính biểu tượng của nghệ thuật chèo

Với lối diễn xuất tự nhiên, khả năng làm chủ sân khấu cùng thần thái sắc sảo, Thu Huyền đã mang đến một hình ảnh Thị Màu vừa giữ được tinh thần chèo cổ, vừa tạo cảm giác gần gũi với khán giả đương đại. Đây cũng là vai diễn góp phần đưa tên tuổi chị đến gần hơn với công chúng.

Năm 2007, Thu Huyền được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Từ năm 2017, chị đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc nghệ thuật Nhà hát Chèo Hà Nội. Đến tháng 8/2022, nữ nghệ sĩ bắt đầu trực tiếp điều hành hoạt động của nhà hát và tới tháng 9/2025 chính thức được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Trên cương vị lãnh đạo, Thu Huyền được đánh giá là người giữ gìn bản sắc của sân khấu chèo truyền thống, đồng thời nỗ lực tìm kiếm những cách tiếp cận mới để đưa nghệ thuật dân tộc đến gần hơn với khán giả trẻ.

Trên cương vị lãnh đạo, Thu Huyền được đánh giá là người giữ gìn bản sắc của sân khấu chèo truyền thống, đồng thời nỗ lực tìm kiếm những cách tiếp cận mới để đưa nghệ thuật dân tộc đến gần hơn với khán giả trẻ

Cuối năm 2023, trong đợt xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lần thứ 10, Tấn Minh và Thu Huyền cùng được vinh danh. Việc một cặp vợ chồng nghệ sĩ đồng thời nhận danh hiệu cao quý nhất của giới biểu diễn được xem là dấu mốc hiếm hoi trong đời sống văn nghệ Việt Nam.

Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp riêng của mỗi người mà còn phản ánh hành trình song hành bền bỉ của họ trên con đường nghệ thuật. Một người là giọng ca hàng đầu của nhạc nhẹ Việt Nam, người còn lại là biểu tượng của nghệ thuật chèo, nhưng cả hai đều gặp nhau ở điểm chung là sự tận tụy với nghề và tinh thần lao động nghiêm túc.

Ngày nay, khi cùng nắm giữ vị trí giám đốc của hai nhà hát lớn tại Thủ đô, NSND Tấn Minh và NSND Thu Huyền được xem là một trong những cặp đôi quyền lực nhất của giới nghệ thuật biểu diễn

Ngày nay, khi cùng nắm giữ vị trí giám đốc của hai nhà hát lớn tại Thủ đô, NSND Tấn Minh và NSND Thu Huyền được xem là một trong những cặp đôi quyền lực nhất của giới nghệ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, điều khiến công chúng ngưỡng mộ không chỉ nằm ở danh hiệu hay chức vụ, mà còn ở cách họ gìn giữ một cuộc hôn nhân bền vững suốt hơn 20 năm giữa môi trường nghệ thuật nhiều biến động.

Câu chuyện của Tấn Minh và Thu Huyền là minh chứng rằng thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc gia đình hoàn toàn có thể song hành khi được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành lâu dài.